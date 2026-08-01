V EU dnes nastoupilo právo na opravu elektrospotřebiče. Česko je pozadu
Počínaje dneškem mají mít všechny členské země EU zavedeno takzvané právo na opravu. Týká se elektrických spotřebičů, kterým skončila záruční lhůta. Česko však implementaci evropské směrnice nedotáhlo do konce.
Za opravy po záruční době, pokud jsou technicky proveditelné a patří na seznam dotčených spotřebičů (kde zatím nejsou třeba notebooky, domácí kávovary či žehličky), ručí výrobce. Oprava i náhradní díly mají být nabízeny za přiměřenou cenu. Náhradní díly je výrobce povinen dodávat až po dobu 10 let po skončení výroby daného modelu.
Tohle ukládá výrobcům směrnice Evropské unie, schválená v létě 2024. Dneškem končí lhůta pro její povinnou transpozici ve všech zemích EU.
Česko ji ale k dnešku přijmout nezvládlo. Ovšem části výrobců se už podle mluvčího Hospodářské komory ČR (HKČR) Jana Sotony novinka týká. České zpoždění samozřejmě neznamená, že se firem nové požadavky zatím netýkají.
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„Kdo podniká i v zemích, které směrnici do svého práva už převedly, musí se řídit tamními pravidly už teď. Exportéři tak často musí přizpůsobovat servisní, logistické i administrativní procesy v každé zemi zvlášť, podle toho, kde v přípravě zrovna daná země je,“ říká Sotona. A zákazníci obecně musejí počítat s tím, že si zlepšení zaplatí ve vyšších cenách.
Dosavadní praxe
V Česku z hlediska spotřebitele doposud platí, že pokud se spotřebič, třeba pračka, myčka, televize, ale také úložiště dat či mobilní telefon, porouchá během dvouleté zákonné záruční doby (viz občanský zákoník), zajišťuje opravu, a to zdarma, prodejce.
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Po uplynutí této doby je už oprava plně v režii zákazníka. Servis se ale u některých druhů spotřebičů nehledá snadno. A pokud jej člověk najde, velmi často narazí na to, že součástka, kterou je třeba vyměnit, není k dispozici. Anebo že plastová západka k myčce nádobí stojí přes tisíc korun. Evropská unie chce tento problém vyřešit a vedle vyššího komfortu pro spotřebitele je další z pohnutek snížení objemu odpadu.
Opravy a náhradní díly za přiměřenou cenu
„Evropská směrnice o právu na opravu ukládá výrobcům prodejcům povinnost zajistit opravy běžných domácích spotřebičů, jako je bílá technika, telefony a podobně, u nichž spotřebitel nemá práva z vadného plnění podle § 2165 občanského zákoníku, pokud je jejich oprava možná,“ popisuje hlavní obsah směrnice z léta 2024 mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) František Kotrba.
Směrnice podle něj zavádí také jednotný evropský formulář, který mimo jiné požaduje po těch, kteří opravu provádějí, poskytovat spotřebitelům standardizovanou informaci o ceně a podmínkách opravy, platnou minimálně 30 dnů. A výrobcům rovněž ukládá povinnost nabízet za „přiměřenou cenu náhradní díly a nástroje potřebné k opravě výrobku“.
Oficiální portál Evropského parlamentu uvádí, že povinnost opravy se bude vztahovat na domácí spotřebiče, u nichž je oprava podle předpisů EU technicky proveditelná, jako třeba pračky, vysavače či chytré telefony. Notebooky, domácí kávovary či žehličky na seznamu nejsou. Na rozdíl od elektrických koloběžek.
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„Seznam kategorií výrobků lze do budoucna rozšiřovat. Spotřebitelé si také budou moci během doby opravy zapůjčit náhradní zařízení, nebo se rozhodnout pro výměnu za renovovaný kus, pokud jejich výrobek nebude možné opravit,“ uvádí portál. Oprava i náhradní díly přitom musejí být nabízeny za přiměřené ceny. Výrobci musí dodávat náhradní díly a servisní návody po dobu sedmi až 10 let od ukončení výroby daného modelu.
ČOI bude tím, na koho dolehnou dodatečné kontrolní povinnosti. „Pro činnost České obchodní inspekce nastanou změny poté, kdy bude příslušný transpoziční zákon schválen a nabude účinnosti. Z hlediska kompetencí ČOI přinese rozšíření naší dozorové působnosti o nové povinnosti stanovené tímto zákonem,“ říká Kotrba.
Transpoziční lhůta pro zavedení směrnice EU do českého práva uplynula dnešním dnem. Návrh změnového zákona, který obsahuje také novelu zákona o ochraně spotřebitele, projednala vláda loni v prosinci, první čtení proběhlo ke konci března. Poslední stopu zanechal zákon v Poslanecké sněmovně 24. června, kdy prošel obecnou i podrobnou rozpravou. Třetí čtení je zatím v nedohlednu. HK ČR očekává, že se tak stane na podzim.
Zvýší to ceny
„Připravenost firem na nová pravidla je velmi rozdílná, protože se ještě konkrétně nemají na co připravovat,“ podotýká mluvčí HK ČR v souvislosti s tím, že se nikdo nemůže připravovat na něco, čehož konečnou podobu ani termín spuštění nezná.
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HK ale počítá s tím, že větší výrobci nová pravidla zvládnou bez velkých potíží – mají vlastní servisní sítě a dost kapacit na to, aby se na regulaci adaptovali. Pro malé a střední firmy ale může jít podle Sotony o citelnou provozní i finanční zátěž.
„Výrobcům a distributorům přinese právo na opravu jasné dodatečné náklady. Nejvíc je zatíží povinnost držet po stanovenou dobu k dispozici náhradní díly, nářadí a technickou dokumentaci – to váže peníze, vyžaduje další skladovací kapacity a prodražuje servisní logistiku. K tomu přibude administrativa kolem povinných standardizovaných informací o podmínkách a ceně opravy,“ vypočítává mluvčí HK ČR.
„Je jasné, že se tyto náklady nevyhnutelně promítnou do cen nových výrobků. Když k tomu přidáme významné nové náklady kvůli přicházející obalové legislativě, bude to pro spotřebitele další finanční zátěž,“ naznačuje, že se mají zákazníci připravit na vyšší ceny.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.