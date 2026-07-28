Unie chystá sankční megabalík. Na černou listinu může přibýt přes 1600 firem
Evropská unie připravuje dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Postihnout chce více než 1600 společností, které podle ní pomáhají Moskvě vést válku. Firmy dohromady zaměstnávají přes 265 tisíc lidí a jejich roční obrat přesahuje 20 miliard dolarů, uvedla agentura Bloomberg.
Evropská unie plánuje uvalit sankce na více než 1600 společností, které podle ní podporují Rusko ve válce proti Ukrajině. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg.
Jednalo by se o dosud největší počet firem, které kdy EU zařadila na sankční listinu v rámci jediného balíčku. Členské státy nedávno odsouhlasily 21. sankční balík, Brusel už ale připravuje další omezující opatření.
Obrat přes 20 miliard dolarů
Společnosti, kterých by se sankce mohly týkat, mají podle zdrojů Bloombergu celkový roční obrat přesahující 20 miliard dolarů a zaměstnávají více než 265 tisíc lidí.
Pokud členské státy návrh schválí, počet subjektů sankcionovaných Evropskou unií od začátku ruské invaze na Ukrajinu by se zvýšil o polovinu. Přijetí sankcí ovšem vyžaduje jednomyslný souhlas všech zemí EU.
Brusel chce zvýšit tlak na Putina
Návrh je podle Bloombergu dalším pokusem Evropské unie zvýšit tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina a přimět ho k návratu k jednacímu stolu.
Někteří evropští lídři se domnívají, že posílená pozice Ukrajiny na bojišti a slábnoucí ruská ekonomika nyní vytvářejí prostor pro zesílení tlaku na zahájení mírových rozhovorů.
Do snah o řešení války se znovu aktivně zapojil také americký prezident Donald Trump. Kyjevu slíbil pomoc s budováním protivzdušné obrany a na úterý pozval do Washingtonu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Rozhodnout by se mohlo v říjnu
Konkrétní návrhy nových sankcí by měly být členským státům rozeslány v následujících týdnech. Jednotlivé vlády tak mají získat dostatek času na jejich posouzení.
Cílem je schválit opatření na říjnovém zasedání ministrů zahraničí členských zemí EU.
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