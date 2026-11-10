Česko začne nabírat Indonésany. Firmy se musí připravit na muslimské zvyklosti
České firmy budou mít od ledna možnost získat pracovníky z Indonésie. Je to novinka v programu Ministerstva průmyslu nazvaném Kvalifikovaný zaměstnanec. Indonésie se tak zařadí mezi několik vybraných zemí mimo Evropskou unii, které už v programu jsou, mezi jinými třeba Ukrajina či Filipíny.
Na úvod je pro Indonésii stanovena kvóta tří set pracovníků ročně, očekává se však, že toto číslo bude růst. „Čeká se, jak se Indonésané v Česku začlení. Oni by se rádi stali v Česku druhými Filipínci, jejichž nábor do českých firem je velmi úspěšný,“ říká Petra Silovská, která se problematice mezinárodní pracovní mobility dlouhodobě věnuje. V minulosti vedla na Ministerstvu práce a sociálních věcí útvar pro mezinárodní pracovní mobilitu a integraci cizinců na český trh práce.
Indonésie přebírá filipínský model. Zřídila po jejím vzoru Ministerstvo pro migrující pracovníky, vyžaduje spolupráci licencovaných indonéských agentur. Filipíny jsou totiž jedním z největších světových exportérů pracovní síly, také v Česku vznikl systém dovozu Filipínců, pracují jich tady tisíce.
Získat pracovníka ze zahraničí ze země mimo EU, zvláště z tak vzdáleného území, jako je východní Asie, není vůbec jednoduchý proces a může to trvat měsíce. Vše probíhá pod kontrolou jak českých úřadů, tak těch v dané zemi. Je třeba splnit řadu podmínek. Na trhu „dovozu“ zahraničních pracovníků se pohybuje řada pracovních agentur, které nabízejí zprostředkovatelské služby.
Nezaměstnanost v Česku se v říjnu udržela na pěti procentech a výsledek byl o něco horší, než čekali analytici. Počet lidí evidovaných na úřadech práce vzrostl na 370 tisíc, zároveň ale přibylo i volných míst, což ukazuje na přetrvávající nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. V evropském srovnání přitom Česko dál patří k zemím s vůbec nejnižší nezaměstnaností, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
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Názory
Nezaměstnanost v Česku se v říjnu udržela na pěti procentech a výsledek byl o něco horší, než čekali analytici. Počet lidí evidovaných na úřadech práce vzrostl na 370 tisíc, zároveň ale přibylo i volných míst, což ukazuje na přetrvávající nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. V evropském srovnání přitom Česko dál patří k zemím s vůbec nejnižší nezaměstnaností, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Silovská upozorňuje, že není úplně vhodné ponechat všechny pravomoci zprostředkovatelské firmě. Budoucí zaměstnavatel by tím ztratil přehled o výši poplatků za různé právní úkony, a nakonec by mohli po měsících čekání přijet pracovníci, s kterými není spokojen. Doporučuje firmám, které mají o zahraniční pracovníky zájem, aby se do země vypravily, v tréninkovém centru si na místě vybraly konkrétní uchazeče.
Nejde o levnou pracovní sílu
V případě Filipín, které jsou aktuálně největším dodavatelem pracovní síly do Česka, se rekrutování zaměstnanců věnuje mnoho agentur. Ty nemohou pracovníky zaměstnat napřímo, to musí udělat konkrétní český zaměstnavatel, ale provádějí firmy celým procesem. Indonésii, jako nové možné zemi pro získávání pracovníků, se agentury zatím nevěnují. Což se patrně brzy změní. Přes zatím nízkou kvótu je Indonésie více než dvakrát lidnatější než Filipíny. Silovská doporučuje, aby si firmy, které by měly o tyto pracovníky zájem, vytvořily interní HR tým, který by si problematiku nastudoval.
Program Ministerstva průmyslu a obchodu Kvalifikovaný zaměstnanec je jediná možnost, jak do Česka pracovníky ze zemí mimo EU přivést. Silovská upozorňuje, že nelze nabírat lidi za minimální mzdu a na primitivní činnosti. Nejčastěji jde o již kvalifikované pracovníky pro průmysl, obráběče, CNC operátory, svářeče, ale i řezníky či zdravotní sestry. Musejí dostávat minimálně 1,22násobek minimální mzdy. Nejde o nábor levné pracovní síly bez kvalifikace.
Jednou z firem, která již má s Filipínci zkušenost, je největší tuzemský výrobce dveří Doornite. „Filipínci jsou výborní pracovníci. Jsou to lidé, kteří již mají nějakou odbornost,“ říká Pavel Šatný, spolumajitel společnosti. Podle něj je důležité, jak je zaměstnavatel uvede mezi stávající kolektiv, jak se o ně budete starat. „Tomu jsme dali velkou péči. Byli nadšení, nečekali, že se o ně budeme takto starat,“ dodává Šatný.
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Angličtina nutná
V programu ministerstva průmyslu Kvalifikovaný zaměstnanec je nyní čtrnáct zemí, mimo jiné Srbsko, Thajsko, Ukrajina, Filipíny, Indie, Gruzie či Mongolsko. Nyní přibude Indonésie. Jde o země, kde je zájem pracovat v Česku a které splňují pro naši zemi bezpečnostní podmínky. Každá země dostane roční kvótu, kolik zaměstnanců z ní může přijít. Například Filipíny mají nyní kvótu 11 400 lidí, Indie 1560.
Hlavní slovo pro přijetí té které země do programu má podle Silovské Ministerstvo vnitra, bezpečnostní otázky hrají prim. Indonésie se do programu dostala, přestože většina obyvatel vyznává islám. Nicméně je v praktikování víry umírněná. Pro české zaměstnavatele to však bude výzva. „Pracovníci budou požadovat halal jídlo, chtít se modlit během dne,“ říká Silovská.
Pokud má firma zájem o zahraniční pracovníky, nemá podle Silovské cenu oslovovat české zastupitelské úřady v daných zemích, ty na tuto činnost nemají kapacitu. Přestože varuje před tím, nechat veškeré procesy pouze na zprostředkovatelských agenturách, je dobré využít ty ověřené. V případě Filipín podle ní dobře funguje také CzechTrade, který dokáže vytipovat dobrou filipínskou agenturu, která se specializuje na konkrétní sektor.
Problém je samozřejmě jazyk. „Zaměstnavatelé, kteří berou cizince, si musí vystačit s angličtinou. Například Filipínci mají velkou výhodu v tom, že velmi dobře mluví anglicky,“ říká Silovská. Nicméně to vyžaduje připravenost mluvit anglicky i na české straně. Výjimkou jsou zdravotní sestry, které musejí projít základním kurzem češtiny ještě před svým příchodem do země.
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