Raiffeisenbank po 20 letech opustí „pražský Manhattan“. Vlastník mrakodrapu už jedná s novými nájemci
Dvacet let v nejvyšší budově Prahy stačilo. Raiffeisenbank se rozhodla opustit pankrácký mrakodrap City Tower a přesunout svou centrálu do nového projektu Penty u hlavního nádraží. Na jedné z nejžádanějších pražských adres po ní zůstane 17 500 metrů čtverečních kanceláří. Vlastník nemovitosti za více než čtyři miliardy korun už podle zjištění Newstreamu jedná s potenciálními nájemci.
Developer Penta Real Estate má dva roky na to, aby dokončil u hlavního nádraží v Praze projekt s názvem Churchill III. Do nové kancelářské budovy za 2,9 miliardy korun se totiž rozhodla přesunout svou centrálu Raiffeisenbank, která od roku 2008 sídlí v nejvyšší pražské budově City Tower na Pankráci.
Smlouva už je podepsaná a vzhledem k plánovanému stěhování banky ze 109 metrů vysoké dominanty Pankráce se na trhu objevilo množství kanceláří na jedné z nejžádanějších adres v metropoli. Raiffeisenbank si totiž jako největší nájemce v City Tower pronajímá zhruba 17 500 metrů čtverečních kanceláří.
„Raiffeisenbank zůstane v našich prostorách do října 2028. O jejich odchodu víme už téměř dva roky, proto v současnosti již vedeme jednání s potenciálními zájemci o uvolňované prostory,“ řekl Newstreamu Dušan Sýkora, ředitel divize Real Estate společnosti Erste Asset Management. Ta spravuje realitní fond Reico Nemovitostní, jenž zmíněnou nemovitost vlastní. Hodnota budovy City Tower přitom přesahuje čtyři miliardy korun.
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Kancelářské plochy po jedné z největších bank na českém trhu by mohly obsadit dvě větší společnosti, vyloučené podle Sýkory není ani rozdělení mezi více nájemců. „Konkrétní zájemce v této fázi nechceme komentovat. Ale pravděpodobnost, že by si celé uvolněné prostory vzal jeden nájemce, je velmi nízká,“ dodal Sýkora z fondu Reico, jenž spadá stejně jako Česká spořitelna pod křídla rakouské finanční skupiny Erste.
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Faktem je, že Pankrác platí společně s Karlínem, Smíchovem a podstatně dražším centrem města za jednu z nejžádanějších kancelářských lokalit v Praze. Nejvyšší nájemné ve čtvrté městské části dosahuje 23,5 eura za metr čtvereční a měsíc. To podle sdružení realitních poradců Prague Research Forum představuje meziroční nárůst o 15 procent a jde na vrub novostavbám.
Pronajímatelé jsou ve výhodné pozici, neobsazenost pražských kanceláří je podle posledních údajů pod šesti procenty. „S ohledem na atraktivitu lokality, kvalitu budovy a současnou situaci na kancelářském trhu očekáváme bezproblémové obsazení uvolněných prostor,“ podotkl Sýkora. City Tower nabízí vedle výborné dopravní dostupnosti i jedinečné panoramatické výhledy.
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„Očekáváme uzavírání nových nájemních smluv při nájemném přesahujícím 22 eur za metr čtvereční měsíčně, samozřejmě v závislosti na konkrétních prostorách a dalších smluvních podmínkách,“ řekl Sýkora. Růst nájemného, zejména v zavedených a atraktivních lokalitách, podle něj podporuje omezená výstavba nových administrativních budov v Praze a rostoucí stavební a finanční náklady.
Ostatně v nejužším centru Prahy vzrostlo v letošním třetím čtvrtletí nejvyšší nájemné za kanceláře, takzvaný prime rent, na 32 eur za metr čtvereční měsíčně. Na Praze 1 a přilehlém okolí je aktivní zejména Penta Real Estate, která staví kancelářské budovy v blízkosti hlavního i Masarykova nádraží.
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Dříve nepřístupné území, dnes lukrativní adresa
„Projekty Churchill I a II proměnily dříve obtížně přístupné území nad hlavním nádražím v jednu z nejžádanějších kancelářských adres v Praze,“ komentoval David Musil, CEO Penta Real Estate. Stávající budovy, v nichž sídlí například poradenská firma Deloitte nebo sázková společnost Fortuna, doplní Churchill III, v níž většinu ploch obsadí Raiffeisenbank. Podle Musila firmy oceňují skvělou dopravní dostupnost lokality a moderní pracovní prostředí, ale také blízkost Vysoké školy ekonomické, kde mohou hledat nové talenty.
„Do Churchillu III se přestěhujeme v roce 2028,“ prohlásil Igor Vida, CEO Raiffeisenbank. „Těžko si přát lepší místo. Jsme v samém centru jedné z evropských metropolí, kousek od vlaků, metra, tramvají i autobusů, a navíc v oblasti, která se bude v příštích letech dále proměňovat,“ dodal.
Výstavba projektu Churchill III v režii Penty a ve spolupráci se společností Sudop Invest už běží několik měsíců. Za architektonickým návrhem stojí zavedený ateliér Jakub Cigler Architekti. Budova nabídne přibližně 18 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch a více než dva tisíce metrů čtverečních obchodních prostor v přízemí. Raiffeisenbank v Churchillu III obsadí zhruba 16 tisíc metrů čtverečních.
„Když jsme před lety začínali s proměnou tohoto území, šlo o nepřístupnou část centra Prahy, kde železniční infrastruktura představovala po desetiletí významnou urbanistickou bariéru,“ uvedl Jan Hromádka, člen představenstva Sudop Invest. Nevzhlednou část města se díky spolupráci s Pentou podařilo oživit.
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