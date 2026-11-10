Malešice jako nové Vinohrady? Je tu jeden velký projekt
Investiční skupina RS Group Roberta Sekery spouští jeden ze svých dosud největších rezidenčních projektů, Element Malešice. Jde o polyfunkční objekt v Počernické ulici, nedaleko bývalého nákladového nádraží Žižkov, který nabídne přes dvě stě nových bytů.
Sekera u svého projektu sází na fakt, že pražské Malešice jsou vnímány jako okrajová část hlavního města, přesto jsou dopravně velmi dobře dostupné. „Malešice patří k velmi podceňovaným lokalitám Prahy,“ říká Sekera, zakladatel a vlastník skupiny RS Group.
Lidé podle něj mají v hlavě Malešice jako vzdálené sídliště. Přitom jsou podle něj Vinohradům a centru města výrazně blíže než si většina lidí uvědomuje. „Městskou hromadnou dopravou jste na Vinohradech za deset, patnáct minut. Proto jsme právě sem umístili jeden z našich největších projektů,“ říká.
Dvacet let v nejvyšší budově Prahy stačilo. Raiffeisenbank se rozhodla opustit pankrácký mrakodrap City Tower a přesunout svou centrálu do nového projektu Penty u hlavního nádraží. Na jedné z nejžádanějších pražských adres po ní zůstane 17 500 metrů čtverečních kanceláří. Vlastník nemovitosti za více než čtyři miliardy korun už podle zjištění Newstreamu jedná s potenciálními nájemci.
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Dvacet let v nejvyšší budově Prahy stačilo. Raiffeisenbank se rozhodla opustit pankrácký mrakodrap City Tower a přesunout svou centrálu do nového projektu Penty u hlavního nádraží. Na jedné z nejžádanějších pražských adres po ní zůstane 17 500 metrů čtverečních kanceláří. Vlastník nemovitosti za více než čtyři miliardy korun už podle zjištění Newstreamu jedná s potenciálními nájemci.
Malešice, které se nacházejí nedaleko bývalého žižkovského nákladového nádraží, si všímají i ostatní developeři. Například společnost JRD tam buduje již čtvrtou fázi projektu Ecocity Malešice, která obsahuje 31 energeticky pasivních domů.
Kousek blíže centru Prahy, na pozemcích bývalého nádraží, je nyní čilý ruch. Stojí tam jeřáby, pracuje se tam do večera. Dušan Kunovský, majitel Central Group, tam rozvíjí další etapu bytového komplexu Parková čtvrť. Luděk Sekyra, další velký hráč pražského developerského trhu, který nyní rychle rozvíjí výstavbu na pražském Smíchově, chce na místě bývalého nákladového nádraží postavit víc než tři tisíce bytů. Doprava v místě kolabuje, pražský dopravní podnik tam staví novou tramvajovou linku, která celý brownfield propojí s městem.
Malešice nejsou okraj Prahy
Robert Sekera vidí potenciál celé oblasti. Jeho projekt cílí na mladé, ekonomicky aktivní lidi. Tomu odpovídá skladba jednotek. Vedle bytů 1+kk nabídne projekt výrazné zastoupení dispozic 1,5+kk. Jde o byty, jak říká firma, které kombinují kompaktní výměru s částečně odděleným prostorem pro spaní nebo práci. Za zpracováním nového projektu RS Group stojí architektka Martina Wágnerová. Ta podle svých slov pracovala s reálnými rozměry běžně dostupného nábytku a s konkrétními situacemi každodenního života, třeba kam se po příchodu domů vejde kočárek nebo kolo.
Rekreační nemovitosti v Česku se za deset let výrazně prodražily. Ukazatel jejich celkové nabídkové ceny vzrostl z 1,24 milionu korun v říjnu 2016 na 3,97 milionu korun v říjnu 2026, tedy o 219,8 procenta. Nejvyšší krajskou hodnotu vykazuje Liberecký kraj s 6,48 milionu korun.
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Rekreační nemovitosti v Česku se za deset let výrazně prodražily. Ukazatel jejich celkové nabídkové ceny vzrostl z 1,24 milionu korun v říjnu 2016 na 3,97 milionu korun v říjnu 2026, tedy o 219,8 procenta. Nejvyšší krajskou hodnotu vykazuje Liberecký kraj s 6,48 milionu korun.
„Na půdorysu vypadá dobře skoro každý byt. Jenže pak se lidé nastěhují a zjistí, že skříň se do ložnice nevejde a kočárek místo u vchodových dveří stojí v obýváku. Nebo chce jeden pracovat v obýváku a druhý v klidu odpočívat v alespoň částečně odděleném prostoru. Chtěli jsme, aby každý metr bytu fungoval v reálném každodenním životě,“ vysvětluje strategii dispozic Sekera.
Sekera tvrdí, že to, co je jinde nadstandardem, bude u nich standardem. Například klimatizace v každém bytě, venkovní stínící technika. Keramické obklady koupelen až do výše stropu a řada dalších prvků. Samotná výstavba objektu začne počátkem roku 2027 a k nastěhování budou byty začátkem roku 2029.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.