Ve Škodě houstne atmosféra. Volkswagen chce zmrazit mzdy, odbory hrozí zastavením výroby
Ve Škodě Auto se rýsuje ostrý střet o mzdy i pracovní místa. Podle odborů KOVO požaduje koncern Volkswagen zmrazení mezd až do roku 2030, a to včetně bonusů, prémií a dalších složek odměňování. Odbory požadavek odmítají a varují, že pokud by se automobilka pustila do propouštění, zaměstnanci jsou připraveni zastavit výrobu ve všech třech českých závodech.
Napětí ve Škodě Auto roste. Podle odborového čtrnáctideníku Škodovácký odborář požaduje koncern Volkswagen zmrazení mezd zaměstnanců až do roku 2030, přičemž opatření se má podle odborů týkat i příplatků, bonusů a prémií. Odbory KOVO návrh odmítají a upozorňují, že automobilka zároveň od zaměstnanců očekává další výkon zejména v oblasti elektromobility.
„Nemůžeme nést ten největší díl odpovědnosti jako značka Škoda vůči Volkswagenu. Žádají nás o nulová procenta, žádné příplatky, žádné bonusy, žádné prémie, a přitom požadují násobky práce v oblasti e-mobility. To nepřipustíme, to už není solidarita, ale útok na poctivě pracující Škodováky,“ uvedl předseda podnikové rady Jaroslav Povšík podle odborového čtrnáctideníku.
Mladoboleslavská automobilka by mohla nabízet i jiné produkty než auta. V rozhovoru pro Newstream to uvedl Holger Peters, člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti, který momentálně dočasně zastává i post předsedy představenstva. Jednou z možností je podle něj poskytování datových a cloudových služeb i českým firmám, které potřebují bezpečnou infrastrukturu. Jak na Škodu Auto dopadne záchranný plán koncernu Volkswagen? A co bude s tolik diskutovanou Fabií?
Šéf Škody Auto Peters: Nejen auta. Vydělávat bychom mohli i na cloudu
Zprávy z firem
Mladoboleslavská automobilka by mohla nabízet i jiné produkty než auta. V rozhovoru pro Newstream to uvedl Holger Peters, člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti, který momentálně dočasně zastává i post předsedy představenstva. Jednou z možností je podle něj poskytování datových a cloudových služeb i českým firmám, které potřebují bezpečnou infrastrukturu. Jak na Škodu Auto dopadne záchranný plán koncernu Volkswagen? A co bude s tolik diskutovanou Fabií?
Odbory hrozí zastavením výroby
Ještě ostřejší tón zazněl v souvislosti s případným propouštěním. Povšík podle Škodováckého odboráře varoval, že pokud by automobilka začala rušit pracovní místa, zaměstnanci jsou připraveni zastavit výrobu ve všech třech českých závodech.
„Pokud by byla tato hranice prolomena, opravdu všichni na třech našich lokalitách zastavíme výrobu a nepolevíme, dokud se situace neurovná,“ uvedl. Odbory chtějí podle něj zachovat výrobu i zaměstnanost v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí.
Právě otázka pracovních míst začíná být citlivější i proto, že vedení automobilky podle odborů poprvé připustilo vážnost situace a možnost, že by do budoucna mohlo být ohroženo vytížení závodů i zaměstnanost. Zaměstnanci se o situaci dozvěděli na podnikových shromážděních v Mladé Boleslavi a Kvasinách, další setkání se koná ve Vrchlabí.
Škoda Auto naráží v Česku na hranice svých výrobních možností. Tuzemské závody mají zcela naplněné kapacity a část modelů musí automobilka vyrábět v zahraničí. Podle odcházejícího člena představenstva Martina Jahna má značka dostatečnou nabídku vozů na příští dva až tři roky. Čekají ji ale investice i rozhodování o tom, které závody přestaví výhradně na výrobu elektromobilů.
Škoda potřebuje vyrábět víc. České závody jsou ale plné, říká Jahn
Zprávy z firem
Škoda Auto naráží v Česku na hranice svých výrobních možností. Tuzemské závody mají zcela naplněné kapacity a část modelů musí automobilka vyrábět v zahraničí. Podle odcházejícího člena představenstva Martina Jahna má značka dostatečnou nabídku vozů na příští dva až tři roky. Čekají ji ale investice i rozhodování o tom, které závody přestaví výhradně na výrobu elektromobilů.
Volkswagen šetří, Škodě se daří
Tlak přichází z mateřského koncernu Volkswagen, který se potýká s vysokými náklady, nadbytečnými kapacitami, rostoucí konkurencí z Číny a americkými cly. Koncern připravuje rozsáhlou restrukturalizaci, jejíž součástí může být i uzavření čtyř závodů v Německu, omezení počtu modelů a zrušení až 100 tisíc pracovních míst po celém světě do konce desetiletí.
Škodě Auto se přitom na rozdíl od mateřského koncernu daří lépe. Automobilka dříve opakovaně uváděla, že nový transformační plán Volkswagenu nemá na její aktivity přímý dopad.
Současná mzdová dohoda ve Škodě Auto platí do 31. března 2027 a nové vyjednávání začne v příštím roce. Odbory už nyní očekávají mimořádně náročná jednání. Ještě letos se mají řešit sociální náklady a roční pracovní doba pro rok 2027.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Průměrný výdělek přes 81 tisíc korun
Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců mimo management loni činil 81 691 korun. Částka zahrnovala tarifní mzdu, bonusy, náhrady a příplatky. Od dubna automobilka zvýšila mzdové tarify o tři procenta a v květnu zaměstnanci dostali variabilní bonus 120 tisíc korun a jednorázovou odměnu 20 tisíc, dohromady tedy 140 tisíc korun.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v Česku. Ve třech tuzemských závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.
Německý odborový svaz IG Metall už v pondělí uvedl, že Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy více než 660 tisícům zaměstnanců po celém světě. Koncern informaci odmítl komentovat. Škoda Auto už dříve uvedla, že spekulace o možném zmrazení mezd komentovat nebude.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.