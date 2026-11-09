Návrat EET se blíží. Podnikatelé vyčkávají. Za evidenci si připlatit nechtějí
O návratu elektronické evidence tržeb podnikatelé vědí, s přípravami ale většinou nespěchají. Čekají na podrobnosti a obávají se další administrativy i účtů za technologie. Analýza Visa ukazuje, že povinnost pořídit nový systém může přinést příležitost pro rozšíření karetních plateb. Zájem by byl především o řešení, které zvládne evidenci i přijímání karet najednou.
Zpráva o možném návratu elektronické evidence tržeb se k podnikatelům dostala. Jasná představa, co pro ně bude znamenat, už podstatně méně. Podle analýzy Visa zaznamenalo informace o obnovení EET 94 procent oslovených podnikatelů a zástupců firem. Z těch, kteří o návratu slyšeli, se však jen 48 procent cítí dostatečně informováno o souvisejících povinnostech. Téměř stejně velká skupina, 49 procent, tvrdí opak.
Povědomí se zatím příliš nepromítá ani do konkrétních kroků. Mezi respondenty obeznámenými s možným návratem EET se 56 procent dosud nijak nepřipravovalo. Aktivnější část především hledá informace, 23 procent studovalo podklady od státu, 17 procent se obrátilo na účetního či daňového poradce a 15 procent prověřovalo, zda evidenci zvládne jejich současný pokladní nebo platební systém.
Nejmenší podnikatelé nikam nespěchají
Nejvýraznější je vyčkávání mezi drobnými podnikateli. Z oslovených OSVČ, které o návratu EET slyšely, nepodniklo žádné přípravné kroky 62 procent, zatímco u firem to bylo 39 procent. Ve skupině s ročním obratem do 300 tisíc korun se nepřipravovaly téměř tři čtvrtiny respondentů. Právě pro nejmenší podnikatele je přitom návrat evidence častěji spojen s očekáváním nepříznivého dopadu na jejich podnikání.
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Bublinky, americká móda a italská kosmetika. Říjnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop ukázalo, že úspěšná prodejna už dávno nemusí být jen místem, kde zákazník zaplatí a odejde. První místo získalo návštěvnické centrum Bohemia Sekt ve Starém Plzenci, kde se nakupování mění v zážitek. Na stupních vítězů skončily také módní značka PME Legend a kosmetická Kiko Milano.
V době zářijového průzkumu nemělo konkrétní řešení pro EET 2.0 vybráno 86 procent všech dotázaných a 36 procent plánovalo výběr až po Novém roce. Téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že jejich stávající pokladní či platební systém EET 2.0 nepodporuje. Systém schopný evidenci zvládnout měla podle svých odpovědí čtvrtina oslovených, část z nich však počítala s nutností úprav.
Obavy mají konkrétní cenu
Návrat EET automaticky neznamená, že podnikatelé očekávají otřes ve svém hospodaření. Nadpoloviční většina, 53 procent respondentů, předpokládá neutrální dopad. Mezi těmi, kteří nějakou změnu čekají, ovšem převažuje skepse: nepříznivý vliv na podnikání předpokládá 27 procent dotázaných, pozitivní 11 procent. U nejmenších podnikatelů s obratem do 300 tisíc korun ročně dosahuje podíl negativních očekávání 38 procent.
Největším strašákem je další administrativa, kterou zmiňuje 44 procent oslovených. Následují náklady na technologie či software, jichž se obává 32 procent respondentů. Technické problémy očekává 27 procent a potíže s porozuměním pravidlům 26 procent. Ani v tomto případě však obavy nesdílejí všichni: tři z deseti dotázaných nepředpokládají žádné komplikace.
Příplatek za výjimku příliš neláká
Výrazný zájem nevzbudila ani možnost označovaná jako „EET off“. Průzkum ji OSVČ představil jako variantu, v níž by za navýšení paušální daně o 1400 korun měsíčně nemusely evidovat tržby. Zájem projevilo 15 procent dotázaných OSVČ, zatímco 43 procent ji odmítlo. Ostatní uvedli, že nemají dostatek informací, nebo nesplňují podmínky popsaného režimu.
Cena bude hrát podstatnou roli také při výběru samotného systému. V otevřené otázce označilo náklady na software za rozhodující faktor 21 procent respondentů, jednoduchou obsluhu a instalaci 12 procent. Dalších sedm procent zmiňovalo podmínky stanovené státem nebo čekání na podrobnosti. Vedle výdajů tak podnikatelé řeší i to, jak snadno novou povinnost začlení do běžného provozu.
Když nový systém, tak i s platbami kartou
Případný návrat evidence by mohl ovlivnit také způsob, jakým zákazníci u obchodníků zaplatí. Pokud by si respondenti kvůli EET 2.0 museli pořídit nové řešení, 58 procent by uvítalo, aby vedle evidence tržeb umožňovalo přijímat karty. U firem tento podíl dosahoval 70 procent, mezi OSVČ 54 procent. Spojení obou funkcí tak má mezi oslovenými větší podporu než samostatné řešení evidence bez možnosti karetních plateb.
Prostor pro rozšíření karet naznačuje i současná nabídka platebních metod. Mezi účastníky průzkumu dominuje běžný bankovní převod, který přijímá 83 procent, a hotovost s 81 procenty. QR platbu vytvořenou a zaplacenou přímo na místě umožňuje 55 procent respondentů, zatímco kartu přes fyzický terminál přijímá 35 procent. Mobil obchodníka jako platební terminál, tedy řešení Tap to Phone, využívají tři procenta dotázaných.
Zákazníci karty chtějí, obchodníci počítají poplatky
Hlavním impulzem pro přijímání karet jsou podle analýzy Visa požadavky zákazníků. Z obchodníků, kteří tuto možnost nabízejí, je uvádí 62 procent. Jednoduchost a pohodlí oceňuje 51 procent a bezpečnost 42 procent. Poptávku přitom vnímají i podnikatelé, u nichž kartou zaplatit nelze: 47 procent z nich se domnívá, že by zákazníci tuto možnost uvítali.
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V obchodním domě Dvořák v Táboře jsme ke konci září předali ocenění za 1. místo v rámci projektu Visa Czech Top Shop za 1. pololetí 2026 v kategorii Česko platí kartou. To převzala majitelka prodejny Hana Vasyletnyk, která zde teprve letos v květnu otevřela prodejnu dámské a pánské módy – MAISON Atelier. Za mladou značkou přitom stojí silný osobní příběh, rodinná spolupráce a důraz na kvalitní zákaznický servis.
Část obchodníků spojuje zavedení karetních plateb také s růstem tržeb. Jejich zvýšení po zavedení karet uvedla třetina těch, kteří je přijímají, dalších 42 procent nezaznamenalo změnu a čtyři procenta hlásila pokles. Výsledky zachycují zkušenosti samotných respondentů. Samy o sobě tedy neprokazují, že za vývojem tržeb stálo právě zavedení plateb kartou.
Proti zájmu zákazníků ovšem stojí náklady obchodníků. Z podnikatelů, kteří dnes karty nepřijímají, je v minulosti nabízelo 15 procent. Nejčastějším důvodem, proč s nimi skončili, byly vysoké poplatky, které v této skupině uvedlo 55 procent dotázaných. Nízký podíl karetních tržeb zmiňovalo 24 procent a zrušení předchozí EET 18 procent. Po ukončení přijímání karet zůstaly podle 57 procent respondentů z této skupiny tržby stejné, zatímco 12 procent zaznamenalo pokles.
Případný návrat EET tak podle analýzy Visa otevírá i otázku, zda podnikatelé spojí evidenci s širší nabídkou plateb. Zájem o společné řešení existuje, stejně jako obavy z dalších výdajů. Právě cena a jednoduchost obsluhy patří mezi faktory, které oslovení při výběru zvažují.
Analýza Visa vychází z online průzkumu mezi 501 respondenty, který proběhl od 23. do 30. září 2026. Zapojili se podnikatelé, živnostníci, OSVČ a zaměstnanci rozhodující o správě pokladních systémů z firem do 249 zaměstnanců. Podmínkou účasti bylo přijímání plateb prováděných osobně na místě.