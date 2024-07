Letošní úroda ovoce v Česku klesne kvůli jarním mrazům na necelou čtvrtinu

Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům klesne v porovnání s pětiletým průměrem o 77 procent. V meziročním porovnání se čeká pokles o 74 procent. Vyplývá to z odhadu sklizně, který k 15. červnu provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Podle ovocnářů jde o jedno z největších poškození tuzemské úrody za sto let.

Reklama

Ústav nevylučuje, že propad úrody bude ještě vyšší. Očekává také výrazně negativní dopad na kvalitu ovoce. „Při kontrolách v produkčních sadech jsou ve větší míře zaznamenávány také deformace plodů. Navíc v některých oblastech stále probíhá pozvolný propad plodů poškozených chladem, tudíž je možné předpokládat ještě větší snížení výnosu,” uvedla mluvčí ústavu Ivana Kršková.

Zatím nejhorší sklizeň ovoce v historii České republiky byla v roce 2011, kdy činila 101 249 tun. Letošní odhad počítá s 31 430 tunami oproti loňským 138 963 tunám. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017 a 2016.

Úrodu letos zničily opakující se vlny silných mrazů ve druhé polovině dubna. Zásadní negativní okolností bylo to, že vegetace byla proti obvyklému stavu téměř o čtyři týdny urychlená. Mrazy tak zasáhly všechny ovocné druhy.

Reklama

Biohacking: Trápí vás zhoršená imunita? Léto může výrazně pomoci Enjoy Možná se zdá ne úplně intuitivní zaměřit se na zvyšování imunity na počátku léta. To ale naopak může být dobrou strategií, když trpíte zhoršenou obranyschopností organismu přes chladnou část roku. Pokud se zaměříme na naši imunitu teď, kdy nás akutně netrápí, můžeme se vyhnout vleklým potížím a četným návštěvám lékaře v zimě. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Nejlépe dopadly broskve

U hlavního ovocného druhu jabloní se čeká sklizeň pouhých 23 437 tun, což je v porovnání s pětiletým průměrem pokles 79 procent. Meziročně má být sklizeň jablek nižší o 77 procent. U hrušek se odhaduje sklizeň 2075 tun, tedy pouze 29 procent pětiletého průměru.

„Peckoviny dopadly velmi podobně, až na broskvoně, které byly poškozeny nejméně, a to přibližně ze 13 procent oproti pětiletému průměru," uvedla Kršková. Broskve, jejichž pěstování však v Česku postupně končí, by měly být jediným druhem s meziročním nárůstem sklizně. Úroda švestek s odhadovanými 3177 tunami by měla proti pětiletému průměru klesnout o 63 procent.

Sklizeň višní by měla klesnout proti pětiletému průměru o 77 procent na 1098 tun a třešní o 81 procent na pouhých 276 tun. „Meruňky vycházejí výnosově přibližně na 46 procentech pětiletého průměru. Zejména na jižní Moravě se střídají lokality, kde není poškození žádné s lokalitami s poškozením stoprocentním," uvedla Kršková. Mrazy značně poškodily také výsadby rybízu a angreštu.

Pomerančový džus jen pro bohaté? Cena kontraktů dosáhla historického maxima Názory Pomerančový džus, který má osvěžující chuť a je bohatý na vitamin C a řadu dalších vitaminů a minerálů, má již dlouho své místo v bohaté nabídce snídaňových nápojů. V ranních rituálech mnoha z nás však možná nastanou změny, protože cena pomerančového džusu dosáhla na burze historického maxima. Tento pozoruhodný cenový trend, způsobený špatnou úrodou, klimatickými změnami a škůdci, nutí dodavatele snižovat podíl pomerančové šťávy ve svých výrobcích nebo ji nahrazovat jiným ovocem, píše ve svém komentáři analytička Wonderinterest Trading Olívia Lacenová. Olívia Lacenová Přečíst článek

Dalibor Martínek: Pořád dokola. Ovocnářům to zmrzlo, ministr zaplatí. Za naše peníze. Proč? Názory Je to situace, která se opakuje rok co rok. Přijde jaro, oteplí se, potom někdy v březnu nebo v dubnu přimrzne, a meruňkáři z Jižní Moravy začnou křičet, že chtějí kompenzaci od státu za umrzlé květy. A také vinaři. A další. Okamžitě po těchto stížnostech přispěchá ministr zemědělství, obvykle je to nějaký lidovec. Protože lidovci tak nějak z dávné tradice drží ministerstvo zemědělství. Nikdo neví proč, možná něco v duchu, že půda patří lidovcům. Dalibor Martínek Přečíst článek