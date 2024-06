Pomerančový džus jen pro bohaté? Cena kontraktů dosáhla historického maxima

Pomerančový džus, který má osvěžující chuť a je bohatý na vitamin C a řadu dalších vitaminů a minerálů, má již dlouho své místo v bohaté nabídce snídaňových nápojů. V ranních rituálech mnoha z nás však možná nastanou změny, protože cena pomerančového džusu dosáhla na burze historického maxima. Tento pozoruhodný cenový trend, způsobený špatnou úrodou, klimatickými změnami a škůdci, nutí dodavatele snižovat podíl pomerančové šťávy ve svých výrobcích nebo ji nahrazovat jiným ovocem, píše ve svém komentáři analytička Wonderinterest Trading Olívia Lacenová.

Futures kontrakty na mraženou koncentrovanou pomerančovou šťávu (FCOJ-A) s dodáním v červenci 2024 na newyorské mezinárodní burze (ICE) uzavřely 28. května 2024 na historickém maximu 4,87 dolaru za libru a dosáhly intradenního maxima až 4,95 dolaru. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy se cena pohybovala kolem 2,82 dolaru za libru, se jedná o nárůst o více než 74 procent. Ve srovnání s lednem 2021 cena vzrostla dokonce o celých 210 procent. Předpokládá se, že by brzy mohla překročit hranici 5 dolarů za libru, i když na začátku června čelila mírné korekci.

Vývoj ceny futures kontraktů na mražený koncentrovaný pomerančový džus s dodáním v červenci za posledních 5 let v USD¢. (Zdroj: Investing.com)

Proč se to děje?

Nikoho asi nepřekvapí, že hlavním důvodem růstu cen je vliv počasí a výrazné klimatické změny, které mají vliv i na růst cen kakaa nebo olivového oleje. Časté hurikány měly negativní dopad na sklizeň pomerančů na Floridě, která je největším dodavatelem pomerančového nápoje na americký trh. Největší světový dodavatel, Brazílie, je rovněž postižen extrémními vedry. Až 85 procent světového trhu je rozděleno mezi Floridu a São Paulo.

Stejně jako u jiných plodin jsou i zde velkým problémem choroby a škůdci. Podle serveru Foxla.com bojují brazilští a floridští zemědělci s tzv. zelenáním citrusů, což je choroba, která způsobuje, že plody zelenají a nedozrávají a stromy po několika letech odumírají. Nemoc způsobuje invazivní hmyz, proti kterému zejména floridští pěstitelé nasadili asijské parazitické vosičky. Ty jsou sice osvědčenou metodou boje proti škůdcům, nedokážou je však zcela zlikvidovat, jen spolehlivě snižují jejich populaci.

Výnosy postupně klesají

Stále obtížnější klimatické podmínky způsobující pokles výnosů potvrzují odhady brazilské asociace na ochranu citrusů Fundercitrus. Ve zprávě zveřejněné 10. května 2024 předpovídají, že v sezóně 2024/2025 by mělo dojít k poklesu objemu sklizených pomerančů o více než 24 procent na 232 milionů krabic po 40 kg v porovnání s předchozí sezónou v brazilských regionech São Paulo a Minas Gerais. Historické údaje společnosti Fundercitrus ukazují na celkový pokles, neboť průměrná sklizeň postupně klesala z 351 milionů krabic v letech 1994/1995 až 2003/2004 na 337 milionů v letech 2004/2005 až 2013/2014 a na 308 milionů v posledních deseti sezónách.

Přechod na jiné ovoce

V souvislosti s rostoucími cenami a nestálým počasím uvedl analytik společnosti Mintec , Harry Campbell, pro CNBC, že výrobci začali snižovat podíl pomerančové šťávy v nápojích a používat alternativy v podobě hrušek, jablek a hroznového vína. Podle průzkumu časopisu The Grocer dodavatelé džusů ve Velké Británii nesnížili obsah pomerančové šťávy ve svých výrobcích, ale zaměřují se na cenově dostupnější džusy.

Například společnost Coldpress uvedla na trh džus ze španělských mandarinek, které jsou odolnější vůči chorobám a společnost je označila za fantastickou náhradu. Podobným směrem se vydala i společnost Purity Drinks Co, která uvedla na trh jablečnou šťávu Juice Burst spolu s dalšími příchutěmi, které nejsou ovlivněny cenou pomerančů. Campbell v rozhovoru rovněž uvedl, že tento trend bude dlouhodobě pokračovat, dokud spotřebitelé neodmítnou platit vysokou přirážku za omezené zásoby pomerančového džusu, jehož zmražené zásoby, se kterými se v současné době pracuje, se pomalu zmenšují.

