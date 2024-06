Biohacking: Trápí vás zhoršená imunita? Léto může výrazně pomoci

Možná se zdá ne úplně intuitivní zaměřit se na zvyšování imunity na počátku léta. To ale naopak může být dobrou strategií, když trpíte zhoršenou obranyschopností organismu přes chladnou část roku. Pokud se zaměříme na naši imunitu teď, kdy nás akutně netrápí, můžeme se vyhnout vleklým potížím a četným návštěvám lékaře v zimě.

Reklama

Základním rozdílem v této době je vysoká úroveň a intenzita slunečního svitu. Jsme neustále bombardováni varováními o nebezpečích slunečních paprsků kvůli vzniku rakoviny a stárnutí kůže. Je potřeba na tyto informace pohlížet jako na varování před extrémním chováním. Platí, že vystavování našeho těla slunečním paprskům v přehnané míře způsobí zhoršení obranných mechanismů kůže. Dlouhé hodiny opalování kůže na přímém slunci nepomáhá nikomu. Naopak krátkodobé vystavení větší části těla slunci je velmi prospěšné.

Často zmiňovaným důvodem je potřeba těla mít dostatek vitamínu D. Ten se v těle vyrábí z cholesterolu, po vystavení těla slunečním paprskům. Ty musí na kůži dopadat v určitém úhlu, to znamená, že nejlepší denní doba je v létě zhruba mezi 11 až 15. hodinou. V tomto čase pro dostatek vitamínu D průměrně stačí opalování většiny těla pouze po dobu 15 minut. Vitamín D je významný imunomodulátor. Jeho aktivní forma působí v těle jako typ hormonu a hraje roli v řadě procesů.

Biohacking: Umělecká tvorba může ulevit stresu a vyřešit stará traumata Enjoy Vlastní tvořivost i umělecké výtvory jiných mohou významně ovlivnit naše duševní zdraví. Umění je od pradávna zdrojem pozitivních i negativních emocí, sebereflexe, komunitního spojení i psychického a fyzického uvolnění. Proto v dnešní moderní době, kdy populace trpí řadou psychických onemocnění jako deprese, úzkosti, ADHD, závislostmi, důsledky stresu i kognitivními nemocemi mozku, mohou být zmírněny kreativními terapiemi specificky pro tyto stavy vytvořenými- souhrnně nazývané jako arteterapie. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Zásoba vitamínu D je důležitá

Pokud neberete doplňky stravy s vitamínem D od podzimu do jara, budete mít nízkou hladinu vitamínu D, což způsobuje problémy s imunitou. To se ukázalo i v pandemii, kdy nízký statut vitamínu D v těle zhoršoval průběh nemoci Covidu 19. Vitamín D lze konzumovat primárně v živočišných zdrojích potravy, pokud ale nejíte pravidelně rybí játra, nebude to v zimních měsících pro váš organismus stačit. Vitamín D je rozpustný v tucích, to znamená, že pokud ho v létě „nachytáme“ dostatek, pár měsíců do zimy nám uložený v tkáních těla vydrží.

Reklama

Dalším efektem slunečních paprsků pro imunitní systém je schopnost UV záření dezinfikovat. Touto schopností slunce pomáhá čistit vzduch a povrchy od choroboplodných zárodků. Díky tomu zažívá náš imunitní systém v tomto ročním období menší zátěž z okolního prostředí a může se soustředit na jiné, ne tak akutní problémy. Tělo ukládá některé ne tak naléhavé problémy na zdánlivě lepší časy. V zátěžových obdobích prostě imunitní systém někdy nestíhá. Je to například identifikace a detoxikace některých látek a také rozpoznání tělu vlastních problematických komponentů, jako nemocné buňky určené k zániku, takzvané apoptóze. A protože imunitní systém funguje vždy, v těchto klidnějších chvílích nám může léto pomoci zbavit se některých vleklých obtíží.

Biohacking: Maso ve stravě neuškodí, je ale třeba vyladit vyhovující dávku Enjoy Velmi často se v laických i odborných kruzích řeší otázka, zda jíst maso. Je to debata kontroverzní, často vyvolávající vášnivé emoce. Obecně vzato na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Někteří experti jsou zásadně pro, někteří zásadně proti a mezi nimi je celé spektrum názorů, které pro relevantní odpověď vyzdvihují ten či onen kontext. Stále tedy platí, že aby biohacker získal odpověď, jako ve všem bere v potaz svoje vlastní nastavení, preference a zejména zdravotní dynamiku. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

To můžeme dále podpořit lifestylovými opatřeními, ke kterým nás toto roční období také více láká. Doby dovolených nám umožňují automaticky zmírnit zátěž stresem odpočinkem od pracovních povinností. Pasivní i aktivní relaxace těla přímo podporují imunitu organismu. Sport a pohyb podle vědeckých výzkumů brání degradaci imunitního systému s věkem. To platí i pro pasivní odpočinek ve formě delšího spánku a mentální relaxace na úkor shonu a stresu.

Imunitní systém dále aktivně podpoříme, pokud se zaměříme na konzumaci čerstvých sezónních potravin ve formě ovoce a zeleniny. Ty pěstované venku budou obsahovat více rozličných druhů mikroorganismů, než ty pěstované v industriálních sklenících. To podpoří rozmanitost i našeho vnitřního mikrobiomu a to zásadně ovlivňuje imunitní systém. I lokálnost plodin hraje roli, neboť skladba mikroorganismů je pak podobná i uvnitř nás. Jsme tak lépe chránění proti místním patogenům. Takové plodiny mají také zvýšenou nutriční hodnotu. Ta nám pomůže zlepšit imunitu a to i dlouho za letní měsíce a dostupnost čerstvých lokálních potravin. Je dokázáno, že mají vyšší obsah vitamínů, minerálů a dalších fytochemikálií, je jejich konzumace má přímý vliv na obranyschopnost organismu. Mají také menší zátěž toxinů, jako chemických hnojiv a pesticidů, což dále podpoří správné fungování imunity našeho těla.