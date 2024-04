Dalibor Martínek: Pořád dokola. Ovocnářům to zmrzlo, ministr zaplatí. Za naše peníze. Proč?

Je to situace, která se opakuje rok co rok. Přijde jaro, oteplí se, potom někdy v březnu nebo v dubnu přimrzne, a meruňkáři z Jižní Moravy začnou křičet, že chtějí kompenzaci od státu za umrzlé květy. A také vinaři. A další. Okamžitě po těchto stížnostech přispěchá ministr zemědělství, obvykle je to nějaký lidovec. Protože lidovci tak nějak z dávné tradice drží ministerstvo zemědělství. Nikdo neví proč, možná něco v duchu, že půda patří lidovcům.

Reklama

Aktuálně přispěchal na scénu po dubnových mrazících Marek Výborný, který ovocnářům slíbil státní příspěvek na úrovni sta milionů korun. Uf, slušná částka. Jakou kompenzaci dostali hospodští, kteří museli zavřít před dvěma lety kvůli covidu? Nebo jakou státní dotaci dostanou majitelé skiareálů kvůli nedostatku sněhu? A proč by vlastně soukromý podnikatel měl dostávat od státu nějakou kompenzaci? Kde je podnikatelské riziko?

FOTOGALERIE: Mrazy poškodily většinu české úrody

Svaz ovocnářů, tak nějak se tato lobbistické organizace nazývá, vyjádřila po pár dnech ranních dubnových mrazů potenciální škodu na úrovni víc než miliardy korun. Jak to spočítali, těžko říct. Dalo by se říct, že prostě mrzlo, že to je příroda. Součást podnikatelského plánu ovocnářů. A naskýtá se otázka, proč by jim měl v době neúspěchu kompenzovat škodu stát, my všichni. Dělí se s námi ovocnáři o svůj profit v době hojnosti?

Pokud je nějaký obor podnikání neperspektivní, třeba když vám mráz ničí úrodu, nabízí se jednoduché řešení. Už to nedělejte. Je to rada, kterou experti dávají českým montovnám, podnikům s nízkou přidanou hodnotou. Proč by to nemělo platit i pro ovocnáře? Když je to tak těžká branže, když počasí neustále zrazuje, a je potřeba rok co rok žádat stát o kompenzaci, proč se na to nevykašlat? Pěstujete jablka a meruňky z lásky k přírodě, ke krajině, k rodnému kraji? Nebo je to z lásky k penězům? Pokud je to láska k přírodě, pěstujte dál a škody ustojte. Pokud jde o peníze, kupte si kamion a věnujte se logistice, perspektivními oboru.

Dalibor Martínek: Nejlepší reformou důchodů by bylo důchody zrušit Názory Jak to bylo se zamýšlenou schůzkou k důchodům na Hradě? Měli se tam setkat zástupci koalice a opozice, prezident Pavel chtěl naplnit svou vysněnou roli mediátora. Schůzka nebyla, Babišovi lidé do ní hodili vidle, nepřišli. Teď sledujeme různé mediální úniky, které mají ukázat, kdo zkazil debatu o důchodové reformě. Dalibor Martínek Přečíst článek

Meruňky stojí na trzích ve městech třeba i 95 korun za kilo. Jablka 59 korun. To jsou dobré časy pro ovocnáře. Tehdy žádnou dotaci od státu nežádají. Tedy pardon, žádají. Na hektar, na techniku. Ale tyto dotace už nejsou tolik vidět, jaksi jsme si na ně zvykli. Ale když se nedaří, je na jaře zima, žádají po státu další peníze. Ve výsledku ne po státu, ale opět po spotřebitelích, daňových plátcích. Co je to za podnikání? Když se daří, mám peníze, když se nedaří, řeknu si o ně státu?

Za celý rok pěstitelé přijdou o celý zisk, ale současně jim zůstávají náklady, protože musí dál sady ošetřovat, uvedl ministr Výborný. Je fajn, když mají zemědělci na své straně svého ministra. Mají na své straně ministra třeba podnikatelé ve sklářství, oboru před záhubou? Nebo oceláři? Nebylo zaznamenáno, že by ministr průmyslu Síkela ohlašoval nějakou podporu jednotlivému průmyslovému sektoru. A je to tak vlastně dobře. To jen v zemědělství, na poli lidovců, jsou takové zvláštní móresy, že za neúspěch vám ještě někdo zaplatí.