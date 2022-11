Twitter na rozcestí? Musk vyhodí polovinu zaměstnanců

Nový majitel internetové společnosti Twitter a americký miliardář Elon Musk se chystá propustit zhruba polovinu zaměstnanců své společnosti. Uvedla to agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje ve firmě. Musk se chystá výrazný personální škrt oznámit dotčeným zaměstnancům v pátek. Současně ale musí čelit obavám inzerentů, kteří pochybují, že se novému šéfovi podaří ze sociální sítě vymýtit dezinformace, napsala agentura Reuters.

Podle informací agentury Bloomberg se Musk chystá dát výpověď zhruba 3700 ze 7500 zaměstnanců společnosti. Současně míní zpřísnit i některá personální pravidla uvnitř firmy a nařídit zaměstnancům, aby více pracovali v kancelářích společnosti. Twitter informace o propuštění nekomentoval.

Po převzetí společnosti Musk nechal rozpustit devítičlennou správní radu Twitteru a stal se jediným ředitelem firmy.

Část velkých inzerentů se obává, že se novému vedení sociální sítě nepodaří účinně bojovat se šířením falešných informací. Někteří z nich se tak chystají pozastavit či výrazně omezit zadávání reklamy na této síti. Podle deníku Financial Times toto rozhodnutí již učinil francouzský výrobce kosmetiky L´Oréal. Společnost to však později popřela.

Klid inzerentům nedodává ani samotný Musk. Ten na svém účtu sdílel příspěvek, který šířil konspirační teorie ohledně útoku na manžela předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Po setkání s inzerenty tento týden Musk zveřejnil na svém účtu anketu, ve které uživatelé mohou hlasovat o tom, zda inzerenti mají podporovat "svobodu slova" nebo "politickou korektnost". Zhruba 80 procent z 1,7 milionu hlasujících zatím vybralo svobodu slova.

Kritici se obávají, že pod novým vlastníkem budou obsahy na Twitteru méně moderované. Samotný Musk po akvizici provozovatele sociální sítě na konci října napsal, že „pták je osvobozen". Reklama při tom tvoří přes 90 procent příjmů společnosti, za kterou Musk zaplatil 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu korun).

Nový majitel Twitteru si postěžoval, že za firmu zaplatil příliš mnoho, a proto hledá nové zdroje příjmů. Podle zdrojů agentury Bloomberg by mohl Twitter už od pondělí za ověření účtu na své sociální síti začít vybírat osm dolarů (zhruba 200 korun) měsíčně.

Uživatelé, u jejichž jména se modrá ikona označující ověřený profil už objevuje, dostanou podle Bloombergu několikaměsíční odklad, než po nich firma začne tuto formu předplatného také požadovat. Pokud nezaplatí, o ověřený profil přijdou. Za využití symbolu pro ověřený profil, používaného běžně u známých osobností, se v současné době nic neplatí.

Vyjednávat s Muskem o zavedení poplatku za ověřený účet se chystá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ve středečním rozhovoru s tureckou televizí ATV řekl, že s novým šéfem Twitteru chce mluvit a pobavit se také o poplatku. "Pro nás to může být jiné," řekl Erdogan v odpovědi na dotaz na poplatek za modrou ikonu. "Mohli bychom to s ním také nějak diplomaticky vyjednat," dodal žertem.

