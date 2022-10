Automobilka General Motors pozastavuje svou placenou inzerci na Twitteru

Automobilka General Motors se částečně stahuje ze sociální sítě Twitter, kterou v tomto týdnu převzal podnikatel a nejbohatší člověk světa Elon Musk. Americká společnost, která je rivalem Muskovy Tesly, uvedla, že svůj účet na Twitteru bude využívat k interakci se zákazníky, odmítá však platit za reklamu.

„Spolupracujeme s Twitterem, abychom pochopili směřování platformy pod novým vlastnictvím. Dočasně jsme pozastavili naši placenou inzerci. Naše interakce v oblasti péče o zákazníky na Twitteru budou pokračovat,“ uvedla společnost pro web CNBC. Podobně se k situaci staví i další automobilka Ford. Ostatní automobilové společnosti, včetně společnosti Rivian, zatím nezareagovali, zda plánují pozastavit reklamu nebo platformu přestat používat úplně. Výrobce elektrických nákladních vozů Nikola uvedl, že nemá v plánu nic na platformě měnit.

Musk sociální síť koupil za 44 miliard dolarů, zhruba 1,1 bilionu korun. Kritici se obávají, že změna vlastníka povede k méně moderovanému obsahu na této sociální síti, což podpoří nenávistné projevy na platformě. Musk se tento týden v otevřeném dopise obrátil na reklamní zákazníky společnosti Twitter a vysvětloval jim, proč se rozhodl firmu koupit. Vyvracel tak obavy o její budoucí vývoj pod jeho vedením. Twitter by se neměl stát „místem hrůzy“, kde lze říci cokoliv bez následků, uvedl Musk ve svém tweetu. Platforma musí být „vřelá a příjemná pro každého“.

Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton varoval, že Twitter se nesmí přeměnit v neregulovanou platformu. „V Evropě bude pták létat podle našich evropských pravidel,“ prohlásil. Německá vláda nyní hodlá zvážit, zda bude chtít na síti Twitter dál působit. „Budeme sledovat možné změny této platformy v příštích týdnech a následně vyvodíme vlastní závěry,“ uvedla.

Miliardář Elon Musk dále oznámil, že Twitter vytvoří radu pro moderování obsahu, ve které budou zastoupena velmi různorodá hlediska. Dodal, že před zasedáním této rady nedojde k žádným zásadním rozhodnutím ohledně obsahu ani k obnovením zrušených účtů. Upozornil, že Twitter již před převzetím obnovil účet rappera Ye, dříve známého jako Kanye West, který před časem zablokoval kvůli jeho antisemitským výrokům.

Bývalý americký prezident Donald Trump převzetí přivítal a prohlásil, že Twitter se nyní nachází v „rozumných rukou“ a že ho již nebudou řídit „radikální levicoví šílenci a maniaci“. Nesdělil však, zda se na platformu, která mu v minulosti zablokovala účet, hodlá vrátit. Uvedl nicméně, že jeho vlastní sociální platforma Truth Social „vypadá a funguje lépe“. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv popřál Muskovi „hodně štěstí při překonávání politické zaujatosti a ideologické diktatury na Twitteru“.

Musk se již dříve vyjádřil, že chce, aby společnost měla méně omezení pro zveřejňovaný obsah a že chce „porazit“ spamové roboty na twitteru a zveřejnit algoritmy, které určují, jak je obsah prezentován uživatelům. Zatím ale nenabídl podrobnosti o tom, jak toho všeho dosáhne a kdo bude společnost řídit. Ve čtvrtek také řekl, že Twitter nekoupil proto, aby vydělal více peněz, ale aby se pokusil pomoci lidstvu, které má rád. Naznačil také, že Twitter považuje za základ pro vytvoření „superaplikace“, která bude nabízet vše od převodů peněz po nakupování a přepravu autem.

