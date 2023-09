Tweety jen za peníze. Musk hodlá zpoplatnit všem uživatelům přístup k síti X

Miliardář Elon Musk naznačil, že hodlá zpoplatnit všem uživatelům přístup k sociální síti X, dříve známé jako Twitter. Je to podle něho jediná možnost, jak se zbavit takzvaných botů a rovněž falešných účtů na této síti. Majitel Twitteru to podle BBC uvedl v rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Není ale jasné, zda to z Muskovy strany nebyla jen poznámka na okraj, nebo zda šlo o signál, že záměr už je v přípravě.

Reklama

„Přecházíme na to, že se za používání systému budou platit malé měsíční poplatky,” řekl Musk. Ten řídí mimo jiné i firmy Tesla nebo SpaceX.

Musk se od loňského převzetí Twitteru snaží motivovat uživatele, aby platili za rozšířenou službu, která se nyní nazývá X Premium. Platící uživatelé mohou využívat více funkcí, například mohou psát delší příspěvky a jsou na síti více vidět. Přístup k základním funkcím ale mají všichni uživatelé zdarma.

Podle BBC je očividné, že podnik má na zpoplatnění užívání finanční zájem. Musk říká, že službu chce zpoplatnit i kvůli botům.

Musk se chlubí, že zabránil jaderné válce. Kvůli němu jsme jí ale blíž, míní věhlasný politolog Leaders Jedna z nejvíce probíraných části nové biografie Elona Muska z pera Waltera Isaacsona je ta, v níž se nejbohatší muž planety chlubí tím, že zabránil použití jaderných zbraní Ruskem při jeho invazi na Ukrajinu. Jenže je to přesně naopak, napsal v komentáři pro deník The Guardian věhlasný politolog Timothy Snyder, autor knih o podstatě totality, včetně té komunistické v Česku a východní Evropě. duk Přečíst článek

Musk slibuje nižší ceny

Služba X Premium stojí ve Spojených státech v současné době osm dolarů, tedy 183 korun, měsíčně. Cena se liší podle toho, ve které zemi se předplatitel nachází.

V České republice se za X Premium platí na webu 216,59 korun. V aplikaci iOS je měsíční cena 249 korun. Roční cena předplatného na webu činí 2262,70 a v iOS 2550 korun, uvádí společnost na svém webu.

Musk rovněž uvedl, že hledá pro uživatele levnější možnosti. „Chystáme se přijít s nižší cenou. Chceme, aby to byla jen malá částka,” řekl Musk. „Je to na delší diskusi, ale podle mého názoru je to vlastně jediná obrana proti obrovským armádám botů,” dodal.

Podle kritiků je možné, že zavedením placené brány může X přijít o velkou část svých uživatelů. To by mohlo firmě snížit příjmy z reklamy, které v současné době tvoří naprostou většinu příjmů společnosti.

Biografie Elona Muska: Génius i démon, který zachraňuje svět – ale překáží mu v tom lidé Leaders Během posledního roku se pověst nejbohatšího muže světa Elona Muska proměnila z vizionáře na téměř až vyvrhela a asociála. Mnoho lidí si kladlo a klade otázku, co se mu asi tak honí v hlavě? Důkladnou odpověď poskytuje nová biografie nazvaná jednoduše Elon Musk z pera uznávaného literáta Waltera Isaacsona. A mnozí recenzenti se shodují na jednom: hlavním přínosem biografie je bádání nad tím, jak se může tak nevyzpytatelný, arogantní člověk s tlačítkem v duši s nápisem „režim: démon" stát úspěšným a jestli vůbec stojí za to lidstvu „nechat se spasit cvokem“. duk Přečíst článek

Nenávistné komentáře přibývají

Musk se označuje za zastánce absolutní svobody slova, někteří kritici však jeho přístup považují za nezodpovědný. Existují výzkumy, podle kterých se na síti X po jejím převzetí Muskem zvýšil počet nenávistných komentářů, a některé vlády síť viní, že dostatečně nereguluje svůj obsah.

Musk je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 243 miliard dolarů, tedy zhruba 5,6 bilionu korun.

Hyperloopy už měly vozit lidi rychlostí letadel, snil Musk a další. Možná za dalších deset let Zprávy z firem Když před deseti lety přišel miliardář a vizionář Elon Musk s vizí veřejné dopravy v podobě hyperloopů jezdících rychlostí přes 700 kilometrů v hodině, snil on i další o tom, že už v současnosti budou v provozu. Nestalo se. Technologický sen ale stále žije, jak ukázala Technická univerzita v Mnichově na před pár dny skončeném mezinárodním automobilovém veletrhu IAA, která zároveň na konci července spustila první testovací dráhu pro svůj projekt TUM Hyperloop. Dušan Kütner Přečíst článek