Analýza: Zázračných 150 procent. Jak Tesla dokázala za půl roku vydělat investorům tolik?

Trefit dno bývá cílem investorů, ačkoli to je nemožné. Trefit dno akcií Tesly však zase tak složité nebylo. A kdo nakoupil akcie slavného výrobce elektromobilů letos v lednu, sklízí nyní zisk kolem 150 procent. Důvody? Tady jsou.

První den burzovního obchodování roku 2023 byl 3. leden. Právě tehdy akcie Tesly uzavřely na částce 108 dolarů za akcii. A právě to je nejnižší zavírací hodnota akcií slavné automobilky za poslední rok. Kdo v tento den či někdy kolem něj nakoupil akcie Tesly, může nyní slavit. A pokud chce mít jistotu, může dnes akcie prodat za téměř 270 dolarů, což činí nárůst 150 procent. Tedy desetinásobek inflace.

Amatérští investoři, kteří mají tyto příběhy rádi, vždy touží nakoupit dole a prodat nahoře. Zkušenější investoři sice usilují o totéž, ale zároveň vědí, že časovat trh není možné. Přesto u akcií Tesly právě na počátku letošního roku bylo možné čekat, že se automobilce na trzích bude dařit už jen lépe.

Teslu stáhly trhy

Je potřeba se podívat do minulosti, konkrétně do podzimu roku 2021. Tehdy se akcie Tesly dostaly na absolutní vrchol, když jeden cenný papír stál 407 dolarů. Od té doby ale cena začala klesat.

Důvodem však nebyly problémy samotné automobilky. Ta je totiž stále v rostoucím režimu: rozšiřuje výrobní kapacity, zvyšuje dodávky, zkvalitňuje služby, zvyšuje tržby, zisk, posiluje renomé, daří se jí odrážet čínskou i jinou konkurenci.

Pokles ceny akcií Tesly byl dán úplně jinými faktory.

Prvním bylo negativní očekávání investorů vůči vývoji na trzích. Na podzim 2021 se totiž lámal cyklus, růst na trzích se zastavil, začaly padat klíčové indikátory. Způsobila to zejména masivně rostoucí inflace, při níž investoři předpokládali útlum spotřeby domácností, růst sazeb, ochlazení ekonomiky. V takovou chvíli velcí hráči přecházejí z akcií do cashe, aby byli připraveni na příležitosti dané poklesem trhů.

Jak Musk kupoval Twitter

Druhý negativní faktor se projevil v roce 2022. Stal se jím Elon Musk, CEO Tesly. Samozřejmě hlavní tahoun společnosti, kterou doslova vydupal za země. Spoléhání se na jednoho muže však takto velké společnosti nesvědčí. Zvláště v dobách, kdy se tento muž stane přítěží. A přesně to se stalo Elonu Muskovi a Tesle v roce 2022.

Důvodem bylo jeho lavírování kvůli možnému odkupu sociální sítě Twitter. To Muska zaměstnalo víc, než si původně představoval, zároveň to výrazně poškodilo jeho pověst wunderboye.

Tesla roste

Když Musk Twitter skutečně koupil a zdálo se, že by mohlo skončit toto negativní období, dopadla na akcie Tesly největší vahou měnová politika Fedu. Rostoucí úrokové sazby centrální banky totiž měly největší dopad právě na „sexy“ akcie typu Tesly či Robloxu.

K tomu se přidal start války v elektromobilitě, kterou tiše vyhlásila Čína a na níž Tesla zareagovala radikální změnou cenové politiky.

Zatím se zdá, že to Tesla ustojí. Dokáže dodávat špičkové elektromobily za cenu, které například evropské automobilky nejsou schopné konkurovat. Navíc jejím službám zase neumí konkurovat čínské automobilky.

To vše se začalo projevovat právě letos. Tesla dodává rekordní počty vozů, má stabilní byznysový výhled, její nabíječky se v USA staly standardem trhu. Sice podle Bloombergu z toho nebude mít tak vysoký výnos, jak by se mohlo zdát, přesto to je pro Teslu mimořádně skvělá zpráva.

To the Moon?

Akcie Tesly nyní stabilně rostou. Aktuální hodnota kolem 270 dolarů za kus je na půl cesty mezi dnem za poslední tři roky a zmíněným absolutním rekordem. Opět lze připomenout slavnou průpovídku „To the Moon and Beyond“, která se v souvislosti s Muskovými firmami často opakuje. U SpaceX jde o doslovnou hlášku, u Tesly o metaforu jejich růstu.

Lze tedy nyní očekávat nárůst ceny a případné přiblížení k rekordu? Půjdeme-li reverzně, budou na to mít vliv stejné faktory jako na propad akcií.

Tedy: podmínkou je, že Tesla musí performovat a nesmí zklamat dodávkami. Dále lze čekat obrat v měnové politice Fedu, což by podpořilo právě technologické akcie. A pozitivní roli musí sehrát také samotný Musk, který se musí vyvarovat výraznějším skandálům. Tedy výraznějším než obvykle. Vzhledem k tomu, že právě akcie Tesly stále tvoří hlavní část jeho bohatství, jistě si to uvědomuje.

Například ostřílený investor Michal Semotan z J&T Investiční společnosti přesto očekává ještě nějakou, byť třeba jen mírnou korekci na trzích. Ta by se mohla dotknout právě technologického sektoru, který v posledních měsících rostl skutečně rychle.