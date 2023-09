Majitel Becherovky Pernod Ricard zvažuje prodej divize vín. Za miliardu dolarů

Druhý největší výrobce lihovin na světě a majitel karlovarské Becherovky, skupina Pernod Ricard, zvažuje prodej své divize vín. Odhadovaná cena činí miliardu dolarů.

Francouzská nápojová společnost Pernod Ricard zvažuje prodej svého portfolia vín, do kterého patří mimo jiné australské značky Jacob’s Creek a St Hugo či novozélandské víno Stoneleigh. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom informovala agentura Bloomberg. Divize se na tržbách společnosti podílí zhruba čtyřmi procenty.

Od roku 2019 je to podruhé, co se objevila informace, že se Pernod Ricard pokouší prodat své portfolio vín. Tentokrát zprávu jako první přinesl list Australian Financial Review, podle nějž byla divize dříve oceněna na přibližně jednu miliardu dolarů (22,7 miliardy korun).

Podnik „pravidelně posuzuje a vyhodnocuje své strategické příležitosti a průběžně zkoumá možnosti, včetně odprodejů nebo zefektivnění některých divizí nebo jejich částí", reagoval na zprávu mluvčí nápojové společnosti.

Pernod Ricard je po firmě Diageo druhý největší výrobce lihovin na světě. Mezi jeho nejznámější značky patří gin Beefeater, vodka Absolut, koňak Martell nebo šampaňské Mumm. Vlastní také českou likérku Jan Becher – Karlovarská Becherovka (JBKB).

