Francie se opět stane vinařským gigantem. Itálii zradilo počasí a houby

Francouzské ministerstvo zemědělství zlepšilo výhled produkce vína na letošní rok na 47,2 milionu hektolitrů z dosavadní předpovědi 46 milionů hektolitrů. Produkce vína by tak měla být o dvě procenta vyšší než loni a Francii se díky tomu podaří znovu získat pozici největšího světového producenta vína, i když některé velké regiony, včetně Bordeaux, se potýkaly s problémy, uvedla agentura Reuters.

Produkce vína se zvýšila v mnoha regionech, včetně Champagne, kde byla hmotnost hroznů rekordní. Snížila se ale v Bordeaux, v regionu Languedoc-Roussillon a také na jihozápadě a na jihovýchodě, uvedlo ministerstvo.

V Burgundsku produkce dosáhla rekordu z roku 2018, zvláště u bílého vína. Dobrá by měla být i produkce v Beaujolais, a to navzdory bouřkám a krupobitím. V Bordeaux bude sice vysoká produkce bílých vín, ale produkce červeného vína se v některých oblastech snížila kvůli napadení plísní. Celkově tak bude produkce v regionu o 15 procent nižší než průměr za roky 2018 až 2022.

Jeden hektolitr odpovídá zhruba 133 lahvím vína. Francie by se letos mohla znovu vrátit na pozici největšího producenta vína na světě, o kterou ji připravila Itálie. Produkci v Itálii totiž negativně ovlivnilo extrémní počasí a houbové choroby.

Celosvětově se očekává, že produkce vína letos klesne nejníže za posledních 60 let. Příčinou je špatná úroda ve Španělsku a zemích Latinské Ameriky, uvedla Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV).