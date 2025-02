Dalibor Martínek: Dostavba Dukovan? Peníze shrábnou Korejci a Američané, práci udělají Ukrajinci. Češi dostanou ohlodanou kost

Do konce března má být definitivně potvrzen kontrakt s korejskou KHNP na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany. Není to sexy téma, nějaká elektrárna, ale je to důležité téma. Ne že by dostavba, která má skončit za deset let, zlevnila Čechům elektřinu, o to tu nejde. Elektřina bude dál zdražovat. Jde o nový zdroj příjmů pro ČEZ a tím i pro státní rozpočet.

Reklama

Dostavba má stát český stát čtyři sta miliard korun. Už se ovšem hovoří o šesti stech miliardách. Za deset let, až bude konečný účet, sním vlastní klobouk, jestli to bude méně než jeden bilion korun. Za zdroj elektřiny, kterou bude Česko patrně vyvážet do Německa.

Stavbu mají provést Korejci. Know-how jaderného reaktoru je ovšem americké. Američané se na českou soutěž tak trochu vykašlali, nemají kapacity. Nejdřív vyhrožovali, že se s Korejci, kterým svou technologii poskytli pro potřeby Koreje, ale kterou oni nyní vyvážejí mimo jiné do Česka, budou arbitrážně přít. Ale Američané umějí vyjednávat. Žádná pře nebude. „Dohodli jsme se na spolupráci s tím, že konkrétní obsah té dohody podléhá závazku mlčenlivosti, takže o detailech dohody se nemůžu dál zmiňovat,“ uvedl pro Českou televizi výkonný ředitel KHNP Jooho Whang. Nicméně je jasné, že Westinghouse dostane část zakázky.

Stihne ČEZ podepsat Dukovany do voleb? Problémy Jihokorejců se kupí Zprávy z firem Podpis smlouvy mezi českou a korejskou stranou ohledně výstavby dukovanských bloků, plánovaný na březen, zřejmě bude mít velmi zvláštní nádech. Nejen kvůli napjaté vnitropolitické situaci v asijské zemi. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Potom tady stojí s čepicí v ruce jako prosebníci čeští stavitelé. V tendru, který i pod podmínkou účasti českých firem na dostavbě vyhráli Korejci, jim tito přislíbili šedesát procent objemu stavebních zakázek. Svaz podnikatelů ve stavebnictví se nicméně obává, že z těch slíbených šedesáti procent také nemusí být nic. Ohlodaná kost.

Reklama

Jak uvádí svaz, generální dodavatel KHNP má pod kontrolou celý objem zakázky, včetně režie a zisku. Ve druhé úrovni pod generálním dodavatelem jsou opět pouze korejské firmy, Daewoo E&C pro stavbu, Doosan pro technologii, společnost Kepco a další. I tyto firmy budou chtít svoji marži.

Tyto firmy ve druhém gardu, které na celé dostavbě také budou chtít vydělat, prý budou vypisovat otevřené soutěže na stavební práce. Těch se ovšem budou moci účastnit nejen české firmy, ale i společnosti z jiných zemí. Třeba Korejci.

Na Čechy toho evidentně moc nezbude.

Tady drobná odbočka. Byl jsem nedávno v Žilině v závodě korejské automobilky Kia. Ta se chtěla před novináři pochlubit, jak robotizuje. U pásů tam osm hodin denně montovali jednotlivé díly pořád stejně a dokola a ručně slovenští dělníci. Na oběd se chodilo do společné podnikové jídelny. Kam zavítal i korejský management, který se s nikým nebavil. Jediné gesto pospolitosti představovalo menu jídelny, která nabízela jak české, tak korejské speciality. Role plechů na výrobu aut však nepocházely z nedaleké ostravské ocelárny, vozily se z Koreje. A zaměstnanci museli při odchodu z práce na vrátnici ukazovat své tašky a batohy, jestli něco neukradli. Taková milá spolupráce. Co čekají Češi?

Český stát má do měsíce a půl definitivně rozhodnout, zda Korejci skutečně budou ti, kteří dostaví Dukovany. Vzhledem k tomu, že se Korejci dohodli i s Američany, pro Čechy zůstal jen velmi malý, takřka žádný manévrovací prostor. Zdroj chceme, elektřinu to sice nezlevní, ale na výstavbě jádra se shodne celé politické spektrum.

S nejvyšším vedením korejské společnosti jednal i ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Mimo jiné i o zapojení českých firem do výstavby. „Chceme vědět, k jakému konkrétnímu posunu tam dochází, jaké konkrétní smlouvy se z těch nezávazných memorand posouvají do dalších úrovní, chceme vidět konkrétní firmy,“ uvedl po setkání Vlček.

Jestli to ministru Vlčkovi ještě nedochází, dá se to shrnout asi takto. Zisk poberou Korejci a Američané. Budou se v Česku chovat jako páni, Češi budou kmáni. Žádná vzdělanostní ekonomika. České firmy dostanou nějaké subdodávky, s betonem a pískem budou pracovat ukrajinští dělníci, OSVČ českých firem za minimum peněz.

Fiala: Na Dukovanech vydělají Češi stovky miliard Zprávy z firem České firmy by mohly na výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech získat zakázky až za 240 miliard korun, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). S jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem navštívil podniky Doosan Škoda Power a Škodu JS, jež mají být významnými subdodavateli korejské společnosti KHNP. Podle červencového rozhodnutí vlády postaví KHNP dva nové bloky v Dukovanech. Smlouva má být podepsána do března 2025. ČTK Přečíst článek

Karel Havlíček: Cena dvou bloků Dukovan bude sedm set až devět set miliard korun Leaders Kdybychom byli ve vládě, jinak bychom nerozhodli, říká o vyhlášení vítěze soutěže na dostavbu jaderných bloků v Dukovanech, korejské společnosti KHNP, Karel Havlíček, bývalý ministr průmyslu za ANO. Cena celého projektu podle něj ovšem bude jiná, než vláda prezentuje. „Stát bude muset vynaložit sedm set až devět set miliard korun,“ říká Havlíček. Započítává do toho i úroky z financování. A vláda podle něj neřekla, kde tyto peníze vezme. Dalibor Martínek Přečíst článek