Westinghouse uzavřel smír s Korejci. Stáhl námitky proti dostavbě Dukovan

Americká Westinghouse stáhla připomínky k dukovanskému jadernému tendru. Antimonopolní úřad tak zastaví řízení. Nadále ale posuzuje námitky francouzské EDF.

Reklama

Americká společnost Westinghouse stáhla připomínky k jadernému tendru, kterými se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Antimonopolní úřad nyní zastaví správní řízení. Nadále se zabývá podnětem francouzské společnosti EDF, který zatím blokuje podpis smlouvy na výstavbu nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany. Informaci na konferenci k vývoji energetiky uvedl generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský.

„Westinghouse stáhl svou námitku proti tendru, čekáme tak na rozhodnutí ÚOHS ohledně připomínek EDF, aby mohla být uzavřena smlouva,“ uvedl Závodský.

Češi budou na výstavbě Dukovan dodávat jen ruce a lopaty, říká Jiří Nouza Zprávy z firem Šéf svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza si stěžuje, že české firmy se nedostávají nejen k zakázkám na dostavbu Dukovan, která se odhaduje na 400 miliard korun, ale ani k informacím. Zatím je podle něj vše jen ve formě memorand, smlouvy žádné. Smlouva mezi hlavním dodavatelem stavby, korejskou státní KHNP a ČEZ na dostavbu Dukovan má být podepsána do konce března. Šéf českých stavebníků se obává, že Korejci poberou všechny peníze a na české firmy zbyde jenom „ohlodaná kost.“ Dalibor Martínek Přečíst článek

EDF i Westinghouse podaly námitky proti výběru konkurenční firmy v soutěži v závěru loňského srpna. V odvoláních zpochybňovaly oprávnění korejské firmy používat nabízenou technologii a transparentnost řízení. Francouzská firma konkrétně uváděla, že byla porušena nařízení o zahraničních subvencích, obě firmy také označily za nezákonný postup zadavatele, který podle nich mimo jiné nedodržel základní zásady zadávání veřejných zakázek zejména v souvislosti s výběrem preferovaného dodavatele.

Reklama

ÚOHS jejich námitky zamítl, obě společnosti podaly rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Westinghouse nyní své připomínky i rozklad stáhl. „Při zpětvzetí návrhu zpravidla následuje zastavení správního řízení, které však musí nejprve odsouhlasit rozkladová komise. Nadále pokračuje druhoinstanční řízení o rozkladu dalšího navrhovatele, společnosti Électricité de France, neboť tento navrhovatel v nedávné době svůj rozklad doplnil. Doplněné podklady musí být před vydáním rozhodnutí předsedy úřadu vyhodnoceny a posouzeny,“ uvedl Švanda.

Tendr na výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech vyhrála korejská KHNP, smlouvy k podpisu mají být připravené na konci letošního března.

První z nových reaktorů by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. Do budoucna stát počítá také s opcí na další dva reaktory v Temelíně.

Dalibor Martínek: Dostavba Dukovan? Peníze shrábnou Korejci a Američané, práci udělají Ukrajinci. Češi dostanou ohlodanou kost Názory Do konce března má být definitivně potvrzen kontrakt s korejskou KHNP na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany. Není to sexy téma, nějaká elektrárna, ale je to důležité téma. Ne že by dostavba, která má skončit za deset let, zlevnila Čechům elektřinu, o to tu nejde. Elektřina bude dál zdražovat. Jde o nový zdroj příjmů pro ČEZ a tím i pro státní rozpočet. Dalibor Martínek Přečíst článek