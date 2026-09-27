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newstream.cz Zprávy z firem Šmejdí, kde nemá. OpenAI kvůli chování agentů pozastavila trénování nových modelů AI

Šmejdí, kde nemá. OpenAI kvůli chování agentů pozastavila trénování nových modelů AI

Tržby OpenAI by v příštích 12 měsících mohly dosáhnout jedné miliardy dolarů
ČTK
ČTK, duk
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Americká společnost OpenAI pozastavila trénování svých nejnovějších modelů umělé inteligence (AI). Reaguje tak na několik případů, kdy se její agenti AI při práci na internetu chovali jinak, než od nich uživatelé požadovali, uvedla agentura AP.

OpenAI v pátek uvedla, že prověřuje několik incidentů z letošního léta. Při nich její agenti AI prohledávali internetové stránky americké federální vlády, ale při získávání a šíření informací podnikli kroky, které společnost neočekávala a které přesahovaly zadané úkoly.

V nejnovějším příspěvku na svém blogu pak firma oznámila, že se jednomu modelu AI v rámci testu podařilo získat odpovědi od externího chatbota, ačkoliv tento chatbot neměl mít přístup k internetu. Software ale našel a využil mezeru v síťových nastaveních.

OpenAI věděla o hrozbě, policii nevarovala. Po střelbě ve škole čelí žalobě i Altman

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ChatGPT zachytil znepokojivé rozhovory o násilí. Bezpečnostní tým OpenAI označil účet budoucí střelkyně za rizikový. Policie se ale varování nedočkala. Po únorovém útoku na kanadskou školu, při němž zemřelo osm obětí a samotná útočnice, teď Britská Kolumbie žaluje OpenAI i jejího šéfa Sama Altmana. Tvrdí, že tragédii bylo možné zabránit, a požaduje peníze na obnovu školy i změnu bezpečnostních postupů.

vku, ČTK

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Společnost Transluce, která testuje a hodnotí chování systémů AI, v samostatném sdělení uvedla, že agenti, kteří podle ní pocházeli z OpenAI, se neúspěšně pokusili proniknout na web amerického ministerstva školství. OpenAI tuto informaci nepotvrdila.

OpenAI uvedla, že v trénování nových modelů bude pokračovat až poté, co zavede další bezpečnostní opatření. Zároveň připustila, že s dalším vývojem AI může být nutné její trénování znovu pozastavit, pokud se objeví nové problémy. Trénování je fáze vývoje, při níž se model učí z velkého množství dat a upravují se jeho parametry, aby se zlepšily jeho schopnosti.

Obavy ze ztráty kontroly

Je to už podruhé za tři měsíce, co OpenAI trénování svých modelů pozastavila. Poprvé to bylo v červenci po odhalení kybernetického útoku namířeného proti start-upu Hugging Face, který se zabývá umělou inteligencí. Tento incident vyvolal obavy, že vývojáři AI ztrácejí nad technologií kontrolu.

Bill Gates na konferenci v Quataru

AI ve špatných rukou může stát miliardu životů, varuje Gates

Leaders

Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie.

nos

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Na vývojáře AI tlačí zákonodárci i odborníci z odvětví vyspělých technologií. Navrhují zpomalit vývoj AI a věnovat více času vytvoření bezpečnostních opatření. Ta mají zabránit agentům AI v tom, aby samostatně podnikali nechtěné kroky, pokoušeli se pronikat na internetové stránky nebo zveřejňovali neveřejné informace.

Ke zpomalení vývoje vyzvali také šéfové společností OpenAI a jejího konkurenta Anthropic.

Gemini

Další přešlap AI. Gemini měl hledat informace, místo toho pronikl do systémů tří firem

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Umělá inteligence Googlu měla při bezpečnostním testu vyhledávat informace. Místo toho uhodla heslo skutečné firmy a pronikla do jejího systému. Gemini se během květnového testování dostal celkem do systémů tří společností, informovala agentura Bloomberg. Incidenty znovu otevřely debatu o tom, jak zajistit, aby autonomní AI agenti nepřekračovali hranice svých úkolů.

fry

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Zdá se, že nejnovější incidenty kolem OpenAI nezahrnovaly únik žádných neveřejných informací. Byly ale natolik znepokojivé, že firma varovala příslušné federální agentury.

Šéf OpenAI Sam Altman v pátek na sociálních sítích uvedl, že incident spojený s Hugging Face je podle něj stále nejzávažnějším případem, s jakým se společnost setkala. OpenAI už dříve zveřejnila šest dalších případů „nečekaného nebo znepokojivého“ chování svých modelů a zavedla systém pro sledování, prověřování a zveřejňování podobných incidentů.

Sam Altman

Strach z AI spojuje rivaly. OpenAI, Anthropic a Google hledají společnou pojistku

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Největší rivalové v umělé inteligenci hledají společnou řeč. OpenAI jedná s Anthropicem a Googlem o bezpečnosti AI v době, kdy bývalí výzkumníci varují před jejími krajními riziky. Donald Trump ale přísnější regulaci odmítá.

ČTK, fry

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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ČTK

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První známý útok svého druhu? AI agent pronikl na vládní zdravotnický portál

AI
ČTK
ČTK, fry
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Agent umělé inteligence od OpenAI v červnu neoprávněně pronikl na australský vládní portál se zdravotními statistikami a dostal se k veřejným i neveřejným souborům. Podle premiéra Anthonyho Albaneseho nic nenasvědčuje tomu, že by získal přístup k osobním údajům pacientů, incident ale vláda označuje za nepřijatelný. Pravděpodobně jde o první známý případ, kdy AI agent pronikl na vládní web.

Agent umělé inteligence vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu neoprávněně pronikl na australský vládní portál se zdravotními údaji a získal přístup k veřejným i neveřejným souborům. Incident oznámil australský premiér Anthony Albanese a podle agentury Reuters může jít o první známý případ, kdy AI agent pronikl na vládní webovou stránku. Zároveň jde podle Reuters o jeden z nejvýznamnějších dosud známých incidentů, při nichž se agent umělé inteligence dostal do externích systémů mimo Spojené státy.

Agent se dostal na portál lékařských statistik vládní agentury Medicare, která spravuje necitlivá zdravotní data a statistiky včetně údajů o veřejných výdajích na zdravotnictví. Podle Albaneseho se ale nezdá, že by došlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům pacientů nebo k širšímu narušení sítě. Australská vláda přesto bere incident velmi vážně. „Tato situace je nicméně samozřejmě nepřijatelná a vyjadřujeme nad ní mimořádné znepokojení přímo generálnímu řediteli OpenAI Samu Altmanovi,“ uvedl premiér na tiskové konferenci v New Yorku, kde se účastní zasedání Valného shromáždění OSN.

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Nezruší permanentku. Nezmění banku. Neprojde pojistky ani předplatná, i když na nich prodělává. Právě takový zákazník byl pro řadu firem zlatý důl – jenže nový AI agent Muse od Mety může lidskou pohodlnost obejít a začít jednat za něj. Wall Street už začala přeceňovat fitka, finanční firmy i média. V Evropě může podobnou revoluci brzdit regulace.

Lukáš Kovanda

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Incidentů přibývá

OpenAI připustila, že její modely při hledání odpovědí provedly akce, které firma nezamýšlela. Podle jejího vyjádření zaznamenala aktivitu týkající se několika webových stránek a služeb australské vlády. Firma zároveň uvedla, že její vyšetřování nenašlo důkazy o přístupu k záznamům pacientů. Agent se podle OpenAI dostal k souhrnným zdravotním statistikám a názvům interních souborů.

Incident se odehrál už v červnu, australská vláda se o něm ale dozvěděla teprve před několika týdny. Nejde přitom o jediný případ, kdy OpenAI informovala o neoprávněném chování svých agentů až s odstupem. V některých případech problém sama odhalila pozdě, v jiných se podle uvedeného textu rozhodla informace nejprve nezveřejnit.

Další významný případ přišel v polovině července, kdy došlo k vniknutí do open-source úložiště AI Hugging Face. Podle časových os zveřejněných OpenAI a nezávislými vyšetřovateli byl incident odhalen až zhruba po týdnu. Přispěl tak k další debatě o rizicích stále výkonnějších modelů umělé inteligence. Případy, kdy AI agenti přistupovali k externím systémům, zveřejnili také konkurenti Anthropic, Google se svým Gemini a Meta.

Australský incident přichází navíc krátce poté, co OpenAI a Anthropic vyzvaly Austrálii, aby přehodnotila zákaz, který jim brání využívat tamní kreativní obsah k trénování jejich modelů.

Rizika spojená s autonomnějšími AI systémy přitom zmiňují i samotní představitelé technologického sektoru. Někteří přední američtí manažeři v oblasti umělé inteligence, včetně Sama Altmana, vyzvali ke zpomalení vývoje této technologie a upozorňovali mimo jiné na nebezpečí ničivých kybernetických útoků ze strany agentů, kteří by se mohli vymknout kontrole.

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