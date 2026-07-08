GPT-5.6 po vládní prověrce míří mezi uživatele
OpenAI ve čtvrtek rozšíří přístup ke své nejpokročilejší řadě modelů GPT-5.6. Původní červnový termín firma podle médií odložila na žádost americké vlády, která chtěla důkladněji prověřit možná rizika pro národní bezpečnost.
Americká společnost OpenAI, která vyvíjí službu ChatGPT, ve čtvrtek rozšíří přístup ke své dosud nejpokročilejší řadě modelů umělé inteligence GPT-5.6. Firma o tom informovala v úterý večer na sociální síti X.
GPT-5.6 Sol, along with Terra and Luna, will launch publicly this Thursday.— OpenAI (@OpenAI) July 8, 2026
We’re expanding preview access globally now. pic.twitter.com/Uk5HcfSc2e
Společnost původně plánované červnové spuštění odložila na žádost americké vlády. Širší zpřístupnění modelů následně po dodatečných bezpečnostních testech schválilo americké ministerstvo obchodu, napsal s odvoláním na své zdroje server Axios.
OpenAI už GPT-5.6 představilo v omezeném režimu jako rodinu tří modelů: nejvýkonnějšího Solu, vyváženější Terry a rychlejší a levnější Luny.
Washington si vyžádal odklad
Americká vláda požádala OpenAI o odklad kvůli obavám z ohrožení národní bezpečnosti a možného zneužití výkonných systémů umělé inteligence.
Washington zpřísňuje dohled nad zveřejňováním a distribucí pokročilých modelů AI, aby dokázal včas odhalit potenciální hrozby. Objevují se obavy, že by technologie mohly zneužít armády nebo zpravodajské služby v Číně, Rusku či dalších zemích.
Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.
Stát jako akcionář ChatGPT? OpenAI jedná s Trumpem o pěti procentech
Leaders
Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.
Sol, Terra a Luna
OpenAI se nyní chystá šířeji zpřístupnit tři modely řady GPT-5.6. Nejpokročilejší variantou je Sol, Terra představuje vyváženější a cenově dostupnější model střední třídy a Luna je z hlediska nákladů nejlevnější variantou.
OpenAI popisuje Sol jako svůj dosud nejschopnější model, zejména pro programování, vědu a kybernetickou bezpečnost. Terra má nabídnout rovnováhu mezi výkonem a cenou, zatímco Luna je určena pro rychlejší a levnější úlohy.
Americká vláda sice uvolnila tvrdé restrikce vůči zahraničním uživatelům nejpokročilejších modelů umělé inteligence společnosti Anthropic, neznamená to však, že by znárodňování AI nepokračovalo. Nově to zkouší zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman po dobrém a nabízí americké vládě pět procent společnosti. Co to znamená? Nic dobrého v tom nehledejme.
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Názory
Americká vláda sice uvolnila tvrdé restrikce vůči zahraničním uživatelům nejpokročilejších modelů umělé inteligence společnosti Anthropic, neznamená to však, že by znárodňování AI nepokračovalo. Nově to zkouší zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman po dobrém a nabízí americké vládě pět procent společnosti. Co to znamená? Nic dobrého v tom nehledejme.
Nejprve jen prověření partneři
Společnost před širším spuštěním omezila přístup k modelům na malou skupinu prověřených partnerů. Informace o těchto subjektech předávala americkým úřadům, uvedla agentura Reuters.
Opatrný postup ukazuje, jak výrazně se mění prostředí kolem nejvýkonnějších modelů umělé inteligence. Jejich uvádění už není pouze obchodním a technologickým rozhodnutím, ale stále více také otázkou národní bezpečnosti.
Pod dohledem je i konkurence
Zpráva přichází krátce poté, co Spojené státy minulý týden zrušily omezení uvalená na nejnovější modely umělé inteligence společnosti Anthropic.
Trumpova administrativa zrušila omezení pro nejpokročilejší modely Anthropiku Fable 5 a Mythos 5. Firma může po téměř třech týdnech obnovit plný přístup, výměnou za to ale slíbila úzkou spolupráci s americkou vládou při hlídání bezpečnostních rizik.
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Zprávy z firem
Trumpova administrativa zrušila omezení pro nejpokročilejší modely Anthropiku Fable 5 a Mythos 5. Firma může po téměř třech týdnech obnovit plný přístup, výměnou za to ale slíbila úzkou spolupráci s americkou vládou při hlídání bezpečnostních rizik.
Washington nařídil pozastavit přístup k těmto modelům necelé tři týdny předtím. I tento krok zdůvodnil riziky pro národní bezpečnost.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.