OpenAI věděla o hrozbě, policii nevarovala. Po střelbě ve škole čelí žalobě i Altman
ChatGPT zachytil znepokojivé rozhovory o násilí. Bezpečnostní tým OpenAI označil účet budoucí střelkyně za rizikový. Policie se ale varování nedočkala. Po únorovém útoku na kanadskou školu, při němž zemřelo osm obětí a samotná útočnice, teď Britská Kolumbie žaluje OpenAI i jejího šéfa Sama Altmana. Tvrdí, že tragédii bylo možné zabránit, a požaduje peníze na obnovu školy i změnu bezpečnostních postupů.
Kanadská provincie Britská Kolumbie podala v pondělí u federálního soudu v San Francisku žalobu na společnost OpenAI a jejího generálního ředitele Sama Altmana. Viní je z toho, že neupozornili policii na rizikové rozhovory budoucí útočnice s chatbotem ChatGPT. Podle provincie tak společnost promarnila příležitost zabránit únorové střelbě ve škole v obci Tumbler Ridge. Jde o tvrzení žaloby, nikoli o soudem prokázanou odpovědnost OpenAI.
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Bezpečnostní tým doporučil varovat policii. Vedení podle žaloby odmítlo
Bezpečnostní tým OpenAI označil komunikaci dívky s ChatGPT za rizikovou už v červnu 2025. Podle žaloby, která se odvolává na informace lidí ze společnosti zveřejněné deníkem The Wall Street Journal, zaměstnanci doporučovali upozornit policii. Vedení firmy včetně Altmana však podle žalobců doporučení odmítlo.
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OpenAI původní účet deaktivovala. Dívka si ale založila další a podle žaloby ChatGPT dál využívala při přípravě útoku. Právě neohlášení hrozby je jedním z hlavních bodů, o které provincie svůj případ opírá.
Provincie chce peníze na novou školu i změnu pravidel
Britská Kolumbie žádá náhradu nákladů spojených s následky střelby, včetně výstavby náhradní školy a péče o duševní zdraví. Původní školní budova se demoluje. Provincie zároveň požaduje soudní příkaz, který by změnil způsob, jakým OpenAI nakládá s konverzacemi naznačujícími možné násilí.
Altman po útoku v dopise místní komunitě vyjádřil hlubokou lítost nad tím, že společnost nekontaktovala policii, a slíbil reformy. Žaloba tvrdí, že je firma navzdory snahám provincie o spolupráci neuskutečnila. Mluvčí OpenAI Drew Pusateri označil střelbu za nevýslovnou tragédii a uvedl, že společnost chce nadále spolupracovat s úřady a rozvíjet bezpečnostní opatření.
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OpenAI už žalují i rodiny obětí
Žaloba provincie není prvním soudním sporem, který po útoku vznikl. V Kalifornii už proti OpenAI podali žaloby také příbuzní obětí, přeživší a další lidé zasažení střelbou. Rovněž tvrdí, že firma mohla před útokem zasáhnout. O tom, zda OpenAI či Altman nesou právní odpovědnost, bude rozhodovat soud.
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