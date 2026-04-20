Šmejc investuje miliardy v Rumunsku. Chce ovládnout distribuční síť pro 1,5 milionu lidí
Energetická skupina Premier Energy, kterou prostřednictvím investičního fondu Emma Capital kontroluje český podnikatel Jiří Šmejc, plánuje zásadní krok na rumunském trhu. Za 700 milionů eur (zhruba 17,1 miliardy korun) chce koupit distributora elektřiny Evryo. Transakce je zatím podmíněna schválením akcionářů i regulačních úřadů, přičemž její dokončení společnost očekává ve druhé polovině letošního roku.
Na plánovanou akvizici upozornily také servery Seznam Zprávy a Hrot24.cz.
Premier Energy už podepsala smlouvu se skupinou Evryo Group, jejímž klíčovým aktivem je společnost Distributie Energie Oltenia (DEO). Ta představuje třetí největší distribuční síť elektřiny v Rumunsku a obsluhuje přibližně 1,5 milionu zákazníků. Prodávajícím je australská investiční společnost Macquarie Asset Management.
Akvizici chce Premier Energy financovat buď zcela, nebo částečně prostřednictvím vydání dluhopisů. O jejím schválení budou akcionáři jednat pravděpodobně na valné hromadě, která se uskuteční 10. června.
Vlastní distribuční síť
Skupina působí v Rumunsku už od roku 2013, dosud však pouze jako výrobce a prodejce elektřiny a dodavatel plynu. Pokud se obchod uskuteční, získá nově i vlastní distribuční síť. Podle finančního ředitele Petra Stöhra tím firma posílí stabilitu a předvídatelnost svých peněžních toků a zároveň zlepší svůj finanční profil.
Premier Energy vedle Rumunska působí také v Moldavsku a Maďarsku. V minulosti už rozšiřovala své aktivity například nákupem 51procentního podílu ve velkém větrném parku v Maďarsku za 128 milionů eur a dříve získala i větrný park v Rumunsku od společnosti Iberdrola. Podle dostupných informací má nyní skupina na bukurešťské burze hodnotu zhruba 27 miliard korun.
Společnost Amalar Holding, která zastřešuje a spravuje společný majetek rodiny Kellnerových, dokončila přesun sídla své dceřiné společnosti PPF Group N.V. z Nizozemska do ČR. S účinností od 1. dubna 2026 tedy má hlavní holdingová společnost skupiny PPF sídlo v Praze.
PPF zakotvila v Praze. Dozorčí radu posilují Kellnerovy dcery
