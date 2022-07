Škodovce propadl zisk kvůli válce a dolaru. Mateřskému Volkswagenu se naopak daří

Finanční ředitel koncernu Volkswagenu Arno Antlitz uvedl, že firma „prokázala značnou finanční odolnost vůči bezprecedentním globálním výzvám“. Ve druhém pololetí navíc VW počítá, že se problémy s dodavatelskými řetězci zmírní.

Provozní zisk automobilky Škoda Auto za prvních šest měsíců letošního roku klesl na 676 milionů eur (16,6 miliardy korun) z loňských srovnatelných 974 milionů eur (23,9 miliardy Kč). Pokles způsobily hlavně vyšší náklady na výrobu a nepříznivý vývoj směnných kurzů. Na výsledky má vliv také rusko-ukrajinský konflikt. Tržby za leden až červen zůstaly téměř beze změny, činily 10,2 miliardy eur (250,4 miliardy Kč).

Ve své výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern Volkswagen. Naopak celému koncernu se podařilo v prvním pololetí zvýšit zisk po zdanění meziročně o více než čtvrtinu na 10,6 miliardy eur (260 miliard korun). Nezabránily mu v tom ani problémy s čipy a koronavirové uzávěry v Číně.

Finanční ředitel Arno Antlitz uvedl, že Volkswagen „prokázal značnou finanční odolnost vůči bezprecedentním globálním výzvám“. Ve druhém pololetí firma počítá, že se problémy s dodavatelskými řetězci zmírní.

„Stále však není možné přesvědčivě posoudit konkrétní dopady vývoje války na Ukrajině nebo pandemie covidu-19 na podnikání, globální ekonomiku a růst odvětví ve finančním roce 2022,“ uvedl Volkswagen. V prvním pololetí pomáhaly firmě procházet churavějícím globálním automobilovým trhem především zvláště ziskové vozy vyšší třídy. Společnost dnes přesto potvrdila svůj celoroční výhled.

Propady kvůli válce

Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale také v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích.

Začátkem března Škoda Auto oznámila, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu přeruší výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a v Nižném Novgorodu a zastaví export aut do Ruska. V loňském roce pro ni bylo Rusko druhým největším trhem.

