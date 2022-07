Šéf Volkswagenu: Konkurence Škody a VW je nesmysl. Musíme bojovat s ostatními

Největší evropský výrobce automobilů mění strategii. Jednotlivé značky by se měly lišit zejména designem. Pod kapotou by ale měly být podobné. Cílem by měla být větší efektivita a lepší připravenost na dobu elektromobility, uvádí šéf VW Thomas Schäfer v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.

Volkswagen se musí stát daleko větší konkurencí výrobcům, jako jsou Tesla nebo Stellantis, prohlásil šéf VW Thomas Schaefer v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. „V minulosti jsme až příliš energie pálili na konkurenci uvnitř koncernu. To musí skončit, konkurence je jinde,“ dodal Schaefer.

To tak podle agentury povede k výrazným proměnám současné politiky největší evropské automobilky světa, které se dotknou také mladoboleslavské Škody Auto.

„Jednotlivé značky by se do budoucna měly lišit zejména designem,“ připomněl Schäfer. Podle Bloombergu v současnosti VW vyvíjí příliš mnoho technologií a modifikací, které by se měly postupně sjednotit.

Škodovce klesl v pololetí odbyt nejvíce z celé skupiny Volkswagen Zprávy z firem Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto za první pololetí dodala zákazníkům v celém světě 360 600 aut, což je meziroční pokles o 30 procent. Propad odbytu vozidel české automobilky je za pololetí nejhlubší ze všech značek, o kterých skupina Volkswagen samostatně informuje. Celé skupině v prvním pololetí klesl celosvětový odbyt o 22,2 procenta na 3,88 milionu vozů, uvedl Volkswagen. ČTK, elz Přečíst článek

Dotkne se to tak například výroby populárních vozů Volkswagen Passat a Škoda Superb, která se přesune do slovenské továrny VW.

Sázka na SUV a elektromobilitu

Schäfer dále potvrdil, že VW chce uspět na poli vozů SUV a také v elektromobilitě. „Klíčovým by se měl stát model Trinity, který pro firmu představuje největší růstový potenciál firmy. První vůz by měl z výrobní linky sjet v roce 2026,“ potvrdil šéf Volkswagenu. Automobilka zároveň investuje více než dvě miliardy eur do nové továrny na elektromobily.

Volkswagen investuje půl bilionu do byznysu s bateriemi. Vybaví jimi půl milionu elektroaut ročně Money Výrobce automobilů Volkswagen chce s partnery investovat přes 20 miliard eur (496 miliard korun) do podnikání s automobilovými bateriemi. Chce tak vytvořit 20 tisíc pracovních míst a do roku 2030 dosáhnout ročního prodeje nad 20 miliard eur, aby měl vedoucí postavení na tomto rostoucím trhu. Firma to podle agentury Reuters uvedla při slavnostním položení základního kamene své první evropské továrny na baterie v Salzgitteru. ČTK Přečíst článek

V minulém roce se pak spekulovalo, že by Volkswagen mohl postavit fabriku na výrobu baterií do elektrovozů v České republice. Šlo by o investici v řádu desítek miliard korun. Doposud ale nepadlo žádné konkrétní rozhodnutí a podle agentury Reuters například vedení mladoboleslavské Škody Auto věří, že by mateřská společnost mohla o takzvané gigafactory ve východní Evropě rozhodnout v roce 2023.

Thomas Schäfer se vyjádřil také k aktuální situaci v evropském automobilovém průmyslu. Ve třetím a čtvrtém kvartálu by měly být prodeje dobré. „Počítáme s tím, že se problémy s nedostatkem čipů vylepší. Ale situace nadále zůstává značně rozkolísaná,“ dodal Schäfer.

Nový šéf Škody Auto: Zasadím se o zkrácení čekací doby na novou škodovku Zprávy z firem Klaus Zellmer, nový generální ředitel automobilky Škoda Auto, při svém dnešním nástupu do funkce označil za svůj hlavní cíl nechat za sebou problémy s dodávkami a s nedostatkem polovodičů. Také chce za své působení zkrátit klientům čekací dobu na nové auto. ČTK, elz Přečíst článek