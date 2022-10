Spolehlivý indikátor krize? Toaletní papír! Za nynější zdražení může Rusko

Zákaz vývozu břízy z Ruska přispívá k růstu ceny toaletního papíru, všímá si agentura Bloomberg.

Toaletní papír je dalším zbožím, které čelí vyšším nákladům v souvislosti s dopady invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Zákaz vývozu ruské břízy, jejíž dřevo se skládá z krátkých vláken, díky kterým jsou hygienické výrobky měkčí, vyvolal boj o buničinu, hlavní složku při výrobě toaletního papíru. Dopad rozhodnutí je už znát po celém světě, a to v podobě tenčích a dražších rolí papíru, uvedla agentura Bloomberg.

Je to další krize, která zasáhla dodávky toaletního papíru, časté oběti různých výpadků v dodavatelském řetězci, jež postihly trhy s komoditami od začátku pandemie. Jeho nedostatek v roce 2020, kdy se lidé čelící nebývalým omezením pohybu v panice vrhli na toaletní papír a další zboží pro domácnost, byl jedním z prvních varovných signálů rozsáhlých problémů, kterým bude ekonomika čelit. Následné prodlevy při nakládce kontejnerových lodí v přístavech narušily globální dodávky dřevních vláken pro výrobu papíru.

Rusko v březnu zakázalo vývoz březového dřeva v odvetě za sankce, které Spojené státy a Evropská unie zavedly po invazi ruských vojsk na Ukrajinu. V důsledku toho průmysl očekává, že z trhu zmizí 800 tisíc až 1,2 milionu tun buničiny. Její ceny se letos zvýšily už asi o 45 procent, protože náklady na energeticky náročný proces drcení dřevní štěpky na celulózovou kaši prudce vzrostly. Teď, když největší producenti v Evropě začínají pociťovat nedostatek dodávek, výrobci papíru ještě více musejí bojovat, aby si zajistili surovinu.

Podle údajů statistického úřadu Eurostat jsou největšími výrobci buničiny v Evropě Švédsko a Finsko. Zhruba deset procent dodávek dřeva z Finska dříve pocházelo z Ruska. Jiné stromy na severní polokouli jsou vhodnější pro výrobu papíru, který je odolný proti roztržení a používá se třeba pro krabice z vlnité lepenky.

Nedostatek dřeva z Ruska ještě zhoršuje několik neplánovaných odstávek papíren, které také omezují celosvětové dodávky buničiny. Začátkem roku stávka dělníků ve Finsku zastavila výrobu na více než tři měsíce. Sucho ve Španělsku pak přimělo výrobce Ence Energía y Celulosa SA uzavřít od července závod ve městě Pontevedra. Brazilská společnost Suzano kvůli modernizaci zastavuje ve čtvrtém čtvrtletí téměř na 60 dní jednu linku na výrobu buničiny ve své továrně v Aracruz. Trh letos do září přišel o více než 1,4 milionu tun buničiny.

Trh s buničinou patrně zůstane napjatý do druhé poloviny příštího roku, uvádí analytik společnosti Santander Rafael Barcellos. Očekává, že ceny se začnou postupně snižovat v příštím roce, až začnou vyrábět závody, které jsou teď ve výstavbě v Chile a v Uruguayi.

Odběratelé buničiny v Evropě jsou teď znepokojeni a hledají dodavatele v jiných částech světa. Podle Leonarda Grimaldiho, který má na starosti prodej buničiny v brazilské společnosti Suzano, poptávka od zákazníků je obrovská. Suzano je největším světovým producentem buničiny.

Finský výrobce papíru a obalů Stora Enso uvádí, že byl kvůli slábnoucím dodávkám z Ruska nucen změnit výrobní postup a používá buničinu z dlouhých vláken. Tento druh buničiny je pevnější, ale na úkor měkkosti. Také je dražší.

Kvůli rostoucím nákladům na buničinu a energie se producentům papíru snižují ziskové marže. Energetická krize v Evropě vyvolaná omezením dodávek zemního plynu z Ruska přiměla firmy snížit výrobu. Výrobce toaletního papíru Metsa Tissue varoval, že je možné další omezování výroby. Švédská společnost Essity uvedla, že zvýší ceny a zavádí příplatky za energii.

