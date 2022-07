Prodá Volkswagen svou ruskou fabriku na škodovky? Zájem mají Kazaši

Továrnu v Kaluze by podle zdrojů listu Vedomosti mohla koupit kazašská firma Asia Auto. Ta má licenci na výrobu vozů Volkswagen a Škoda.

Reklama

Automobilový koncern Volkswagen chce prodat svůj montážní závod v ruské Kaluze. Potenciálním kupcem by mohl být kazašský výrobce automobilů. Uvedl to ruský list Vedomosti s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený se záměry společnosti. V Kaluze se montovaly rovněž vozy české automobilky Škoda Auto.

Podle listu by Volkswagen měl rozhodnout o závodu do konce letošního roku.

Volkswagen v březnu oznámil, že do odvolání pozastavuje výrobu v závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu. Důvodem byly sankce uvalené západními zeměmi po invazi na Ukrajinu. S okamžitou platností byl také zastaven vývoz vozidel do Ruska.

Šéf Volkswagenu: Konkurence Škody a VW je nesmysl. Musíme bojovat s ostatními Zprávy z firem Největší evropský výrobce automobilů mění strategii. Jednotlivé značky by se měly lišit zejména designem. Pod kapotou by ale měly být podobné. Cílem by měla být větší efektivita a lepší připravenost na dobu elektromobility, uvádí šéf VW Thomas Schäfer v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. sta Přečíst článek

Výroba aut v Rusku se skoro zastavila

Podle zdroje by továrnu mohla koupit kazašská firma Asia Auto. Ta má licenci na výrobu vozů Volkswagen a Škoda.

Reklama

Továrna v Kaluze má kolem 4200 zaměstnanců a Volkswagen je přímým vlastníkem závodu. Volkswagen má také dohodu o montáži několika modelů v závodě v Nižném Novgorodu, který vlastní skupina GAZ.

Od invaze Moskvy na Ukrajinu koncem února se automobilový průmysl v Rusku téměř zastavil. Prodej nových automobilů v zemi v červnu meziročně klesl o 82 procent. Podíl na tom měl nedostatek dílů kvůli sankcím, prudce rostoucí ceny, které snížily poptávku, a odchod zahraničních automobilek, napsala agentura Reuters.

Diess končí v čele Volkswagenu. V pozici ho vystřídá šéf Porsche Blume Zprávy z firem Generální ředitel automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess končí. S dozorčí radou společnosti se dohodl na tom, že funkci opustí k 1. září. Nahradit ho má dosavadní šéf Porsche Oliver Blume. Firma tento nečekaný krok oznámila ve svém sdělení. ČTK Přečíst článek