AKTUALIZOVÁNO: Škoda kvůli odchodu z Ruska přišla o 17 miliard. A bude ve skupině VW řídit region jihovýchodní Asie

Kvůli ukončení obchodních aktivit a výroby v Rusku Škoda Auto loni přišla o téměř 700 milionů eur, tedy zhruba 17 miliard korun. Automobilka aktivity na ruském trhu ukončila po invazi Ruska na Ukrajinu a v současnosti jedná o jejich prodeji. Jednání jsou v závěrečné fázi. Provozní zisk automobilky se loni snížil o 42 procent na 628 milionů eur, což je zhruba 15 miliard korun. Zisk po zdanění klesl o 53 procent na 415 milionu eur, tedy asi deset miliard korun. Škoda bude nově zodpovědná za značky Škoda, Volkswagen a Seat v regionu jihovýchodní Asie, uvedli zástupci firmy na výroční tiskové konferenci.

Podle předsedy představenstva Klause Zellmera byla vysoká ztráta v Rusku způsobená nutností udržovat tamní obchodní síť i výrobní závody, i když už automobilka vozy nevyráběla ani neprodávala. Zároveň ztrátu označil za jednorázovou položku, a protože není šance na brzké obnovení výroby a prodeje, rozhodla se ruská aktiva prodat. „Jednání jsou v závěrečné fázi, ale detaily nemohu sdělovat, dokud je neodsouhlasí všechny zúčastněné strany," dodal.t.

Celkové tržby automobilky se na rozdíl od provozního zisku zvýšily o 18,5 procenta na 21 miliard eur, tedy v přepočtu zhruba 499 miliard korun. Rentabilita tržeb zůstala kladná a dosáhla úrovně tří procent, ovšem klesla o 3,1 procentního bodu. Dodávky aut zákazníkům se loni snížily o 16,7 procenta na 731 300 vozů.

Škodovka převezme od VW výrobu motorů odsouzených k zániku Zprávy z firem Automobilka Škoda Auto převezme v rámci koncernu Volkswagen do roku 2027 zodpovědnost za vývoj kompletní motorové řady EA 211. K atmosférickým benzínovým agregátům MPI tak přibere i vývoj přeplňovaných motorů TSI o objemu do 1,5 litru. Do oddělení technického vývoje kvůli tomu přijme přes 100 kvalifikovaných pracovníků. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě. Na informaci upozornil deník Právo, podle něhož se chce koncern VW soustředit na vývoj elektromobilů a potřebuje si na to vytvořit prostor. ČTK Přečíst článek

Situace na trhu zůstala podle Zellmera náročná kvůli přetrvávajícímu nedostatku polovodičů, pokračujícím problémům v dodavatelských řetězcích a podstatnému nárůstu cen surovin. „Během pravděpodobně nejnáročnějších tržních podmínek v novodobé historii společnosti dosáhla Škoda Auto velmi solidního finančního výsledku," uvedl Zellmer.

Škoda bude řídit aktivity VW v jihovýchodní Asii

Škoda Auto v rámci mateřského koncernu Volkswagen převezme strategické řízení a budoucí expanzi značek Škoda, Volkswagen a Seat v regionu jihovýchodní Asie ASEAN. Ten vedle Vietnamu zahrnuje například Kambodžu, Laos, Singapur, Malajsii nebo Filipíny. Na trhu chce dosáhnout podíl pět procent, uvedli zástupci automobilky. Podobnou roli v rámci koncernu již automobilka má v Indii.

Škoda je v současnosti těsně před vstupem na vietnamský trh. Letos na něm zahájí prodej dovážených modelů a v roce 2024 spustí lokální montáž vozů. Indie se stane exportním centrem české automobilky. Také na Blízkém východě posiluje Škoda Auto své obchodní aktivity, připojila se k prodejní společnosti Audi Volkswagen Middle East a s využitím synergických efektů s výrobním zázemím v Indii chce v příštích třech letech v regionu navýšit odbyt na 5000 vozů.

Stanislav Šulc: Volkswagen zahájil ústup z Česka. Nemáme mu co nabídnout Názory Po roce handrkování o možném vystavění obří fabriky na baterie do elektrovozů na Plzeňsku řekl Volkswagen definitivní „V tuto chvíli ani náhodou“. Podle Financial Times se totiž německá firma rozhodla namísto střední Evropy investovat v USA. Pro český průmysl to je obří rána, která může v příštích letech způsobit obří rozpočtové ztráty. Stanislav Šulc Přečíst článek

Největším trhem bylo loni Německo, kam společnost dodala 134 300 aut, tedy o 1,8 procenta méně než v roce 2021. Nejvíce rostla Indie, kde se prodeje zvýšily o 128 procent na 51 900 vozů. Největším prodejním regionem zůstala západní Evropa s poklesem o 7,8 procenta na 377 tisíc vozů. V Číně se odbyt snížil o 37 procent na 44 600 aut.

Nejprodávanější jsou Octavia, Kamiq a Kodiaq

Nejprodávanějším modelem zůstala i přes pokles o 30 procent na 141 100 vozů Octavia, následují Kamiq a Kodiaq s 96 300, respektive 94 500 vozy. Největší nárůst hlásí indický model Kushaq se zvýšením o 110 procent na 26 800 aut a elektrický Enyaq s růstem o pětinu na 53 700 aut.

Ještě letos Škoda představí novou generaci modelových řad Superb a Kodiaq. Oba automobily budou k dispozici s plug-in hybridním pohonem, u vozu Kodiaq použitým vůbec poprvé. Vedle toho automobilka uvede modernizované verze modelů Kamiq a Scala i elektromobilu Enyaq iV, který se dočká i vrcholné verze Laurin&Klement.

Škodovácký odborář: Euro 7 pohřbí modely Kamiq, Scala a Fabia Zprávy z firem Navrhovaná emisní norma Euro 7 zabrání Škodě Auto vyrábět a homologovat malé vozy, jako jsou Kamiq, Scala a Fabia. V novém vydání časopisu Škodovácký odborář to uvedl předseda podnikové rady Škody Jaroslav Povšík. Dopad podle něj bude mít norma i do vývoje a homologace dalších komponentů důležitých pro provoz automobilů, jako jsou pneumatiky, brzdy, ale také například kapalina do klimatizace. ČTK Přečíst článek