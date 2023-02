Škodovácký odborář: Euro 7 pohřbí modely Kamiq, Scala a Fabia

Navrhovaná emisní norma Euro 7 zabrání Škodě Auto vyrábět a homologovat malé vozy, jako jsou Kamiq, Scala a Fabia. V novém vydání časopisu Škodovácký odborář to uvedl předseda podnikové rady Škody Jaroslav Povšík. Dopad podle něj bude mít norma i do vývoje a homologace dalších komponentů důležitých pro provoz automobilů, jako jsou pneumatiky, brzdy, ale také například kapalina do klimatizace.

Navrhovaná norma Euro 7 má mimo jiné snížit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Euro 7 má sladit limity pro benzinová a naftová auta, vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat. Platit by měla již za dva roky.

Škoda Auto již dříve oznámila, že zavedení normy prodraží zejména menší vyráběné vozy o desítky tisíc korun, a stanou se tak neprodejné. Cena malých modelů by začínala na úrovni 450 tisíc korun, což je podle zástupců Škody pro zákazníky nepřijatelné.

Povšík: Podnikneme nájezdy do Bruselu

Loni Škoda dodala zákazníkům 96 300 vozů Kamiq, 39 500 kusů modelu Scala a 92 700 fabií. Tyto vozy tvořily 31 procent celkových prodejů značky.

Povšík se v dubnu zúčastní delegace do Bruselu spolu s předsedkyní Podnikové rady Volkswagen Danielou Cavallo a dalšími zástupci zaměstnanců. „Veškeré poznatky, které získám z těchto setkání (se zaměstnanci), přenesu do naší Evropské a dokonce Světové rady zaměstnanců Volkswagen tak, abychom mohli věcně lobbovat v Bruselu a pokud nebude možné použít argumenty budeme muset použít emoce. Už jsem zažil osobně nájezdy do Bruselu, sám jsem tam byl nejméně čtyřikrát, například když jsme se postavili za zákon o Volkswagenu. Naposledy tam byli od nás oceláři, aby politici v tom vzdáleném sídle odtrženém od běžného lidského života, ve spleti chodeb, vztahů a také korupce, věděli, že si tam pro ně umíme přijít,” uvedl Povšík.

Proti chystané normě Euro 7 se staví i další tuzemské automobilky, ale i vláda nebo poslanci. Podle nich nebude mít průmysl dost času na zavedení požadavků normy a zároveň to bude stát další investice, které by výrobci mohli využít na přípravu k ukončení výroby vozů se spalovacím motorem v roce 2035.

