Škoda v Rusku prodala v únoru jen tři stovky vozů. Celý ruský trh se propadl o tři pětiny

Prodej nových osobních a lehkých užitkových automobilů v Rusku se v únoru meziročně propadl o 62,1 procenta na 41 851 vozů. Rychlost poklesu tak pouze nepatrně zpomalila z 63,1 procenta v předchozím měsíci. Vyplývá to z údajů podnikatelského sdružení AEB. Ruský automobilový sektor se potýká s dopady sankcí, které na Rusko uvalily západní země kvůli jeho útoku na Ukrajinu.

Ruskému automobilovému trhu v únoru nadále dominovala domácí automobilka Lada (na hlavním snímku model Lada Largus, pozn. red.), která prodej meziročně zvýšila o pět procent na 23 437 vozů. Za Ladou následovaly čínské značky Haval a Geely. Odbyt značky Haval se zvýšil o 49 procent na 5234 vozů, odbyt značky Geely pak vzrostl o 85 procent na 4053 vozů.

Škodě a dalším západním firmám klesl odbyt o téměř sto procent

Prodej české značky Škoda na ruském trhu se naopak podle údajů AEB v únoru meziročně propadl o 95 procent na 279 vozů z 5438 vozů před rokem. Podobný propad vykázaly také další značky z Evropy, Spojených států a Japonska.

Ruská realita na silnicích. Každé třetí auto teď pochází z Číny Money Každé třetí auto v Rusku teď pochází z Číny. Značky Toyota nebo Volkswagen se ze země po ruské vojenské invazi na Ukrajinu stahují a jejich místo obsazují čínští výrobci jako Geely, Chery a Great Wall, uvedla agentura Bloomberg. V Rusku se loni zaregistrovalo o 60 procent méně aut než o rok dříve. Čínským výrobcům se ale podařilo podíl na ruském trhu zvýšit na 17 procent. ČTK Přečíst článek

Čínské značky se staly důležitými hráči na ruském automobilovém trhu po odchodu západních výrobců v reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Celková výroba osobních automobilů v Rusku se loni propadla o 67 procent na 450 tisíc vozů, což je nejnižší úroveň od pádu Sovětského svazu v roce 1991.

Prodej aut v Rusku se loni snížil o 59 procent na 626 300 vozů, což představovalo nejslabší výsledek za několik desetiletí. Svaz AEB předpovídá, že v letošním roce prodej aut o 12 procent stoupne.

