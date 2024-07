Stanislav Šulc: Česko se chystá vyhodit stamiliardy za pomalovlaky

800 miliard bude stát infrastruktura na vlaky, které budou jezdit 320 kilometrů v hodině. Tedy když to, lidově řečeno, všechno klapne.

„Výstavba prvního úseku vysokorychlostních železničních tratí (VRT) mezi Brnem a Přerovem by měla začít v příštím roce. Práce na úseku mezi Brnem a Břeclaví začnou v roce 2026, úsek Moravská brána pak nejpozději v roce 2028.“ To slíbil ministr dopravy Martin Kupka.

Dodejme, že základní infrastruktura má vyjít na 800 miliard korun. Tedy v dnešních cenách, což v reálu bude znamenat minimálně bilion korun, proti čemuž se najednou dva, ale vlastně i čtyři jaderné bloky zdají být rozumnou investicí.

Zbožná přání za biliony

Cena však tentokrát zdaleka není tím hlavním problémem. Tím je jiný parametr – 320 kilometrů v hodině. To je maximální rychlost, kterou by dané vlaky za těch několik let (tedy spíš dekád) mohly brázdit českou krajinou. Ačkoli jde o dvojnásobek maximální rychlosti, která je vlakům povolena dnes, stále jde o absurdně nízkou rychlost. Absurdně proto, že jde o rychlost srovnatelnou s dnešními maximálkami ve Francii či Německu.

Společně s tím, jak budeme vydávat stamiliardy na technologie srovnatelné se stárnoucími technologiemi sousedů, se tak můžeme začít modlit, že v těchto zemích nikoho nenapadne investovat do rychlejších vlaků.

Jen není asi úplně správné stavět velké investice na zbožných přáních. Ale ono to s těmi jadernými bloky je vlastně podobně.

