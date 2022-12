Českem se bude prohánět TGV přes 300 kilometrů v hodině. Půjde jen o test

Naposledy bylo TGV v Česku k vidění letos v létě. Historickou soupravu vyrobenou v roce 1980 nechala přivézt státní organizace Správa železnic, která tak chtěla propagovat přípravu vysokorychlostních tratí v zemi.

Do Česka přijede francouzský vysokorychlostní vlak TGV. Dvoupodlažní soupravu Avelia Horizon budou odborníci testovat na zkušebním okruhu u Velimi na Kolínsku. Cestující ve Francii se novým vlakem poprvé svezou v roce 2024.

Vlak vyrobený strojírenskou společností Alstom by měl do Česka přijet z Rakouska. Z Horního Dvořiště bude pokračovat přes České Budějovice a Tábor do Prahy a odtud dál do Velimi a na zkušební okruh Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ). Orientační jízdní řád vlaku zveřejnila v úterý na Twitteru společnost ČD Cargo.

Vysokorychlostní železnice v Česku? Snad v roce 2030

Souprava Avelia Horizon je podle výrobce jediným dvoupatrovým vlakem schopným jet rychlostí přes 300 kilometrů v hodině. Oproti předchozí generaci dvoupatrových souprav nabízí o pětinu více míst pro cestující, maximem je 740 přepravovaných lidí. Vlak je schopný vyvinout rychlost až 350 kilometrů v hodině.

Vlaky TGV jsou průkopníkem vysokorychlostní železnice v Evropě. V provozu jsou přes 40 let, cestujícím slouží od září 1981, kromě Francie dnes tyto soupravy zajíždějí také do Belgie, Británie, Itálie, Německa, Nizozemska nebo Švýcarska.

V Česku zůstává na tratích zatím maximální rychlost 160 kilometrů za hodinu. Stavba prvního úseku vysokorychlostní železnice v Česku by podle současných plánů měla začít v roce 2026, provoz asi o čtyři roky později.

