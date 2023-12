Sklárna v Květné končí s produkcí ručního skla. Definitivně zavře, nebo přejde na automatizovanou výrobu

Sklárna v Květné, která je součástí obce Strání na Uherskohradišťsku, ukončí příští rok v lednu téměř po 230 letech výrobu ručního skla. Propustí 81 z 87 současných zaměstnanců. Důvodem je nárůst cen energií v minulých letech, kvůli kterému podnik orientovaný na vývoz ztrácí na trhu konkurenceschopnost, řekl ředitel sklárny Marek Mikláš.

Zaměstnancům, které sklárna propustí, nyní běží dvouměsíční výpovědní lhůta.„Důvod je jasný, od roku 2022 nám meziročně stouply náklady na energie o 14 milionů korun. Bohužel v globálním světě, protože my 90 procent výrobků vyvážíme mimo Českou republiku, vůbec nemůžeme konkurovat. Všechny okolní státy dotují energie, ať už přímo, nebo přes nějaké skryté podpory,” řekl Mikláš. Na globálním trhu sklárna na tyto hráče naráží a je nejdražší a tím pádem ztrácí zakázky v Evropě.

Zaměstnanci, kteří ve sklárně zůstanou, se podle něj budou starat o chod firmy. „Ono se nedá zavřít ze dne na den. A další věcí je, že majitel, aby tady zachoval zaměstnanost, pracuje s myšlenkou, že tady postavíme automatickou výrobu. Čekáme na financování banky, jestli to padne, nebo nepadne,” uvedl ředitel sklárny. Její historie sahá do roku 1794, je tedy jednou z nejdéle fungujících skláren v České republice.

Kumulovaná ztráta

Majitelem sklárny je společnost Cerva Bohemia. Kromě ruční výroby skla, která je její hlavní činností, se věnuje i opravě, renovaci a pronájmu nemovitostí. Loni utržila společnost z prodeje výrobků, služeb a zboží přes 98,7 milionu korun, skončila však ve ztrátě přesahující 28,9 milionu korun. O rok dříve zaznamenala ztrátu přibližně 8,4 milionu korun, v roce 2020 její ztráta dosáhla asi 23,7 milionu korun.

