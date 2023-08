Zapletalová: Největším luxusem a nejdražší investicí je čas. I proto by jej měly začít ženy dávat i sobě

Čas hraje zcela zásadní roli při ruční výrobě ve sklářství i v životě každého člověka. Čas je totiž tou nejluxusnější komoditou a měli bychom proto mnohem více promýšlet, do čeho jej investujeme. Na čas pro sebe by tak neměly zapomínat ani ženy, které v dnešní společnosti dávají často přednost všem a všemu před sebou samými, zaznělo jako hlavní motto na dalším inspirativním klubovém setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen, které tentokrát ve své Galerii Moser v Praze Na Příkopech hostila spolumajitelka sklárny Moser a šéfka nadačního fondu Flamínia Kateřina Zapletalová.

„Čas je opravdu vzácná komodita, kterou si každý mnohdy ani neuvědomuje. Je to luxus, který se nedá koupit ani uschovat. Uvědomila jsem si to ještě více, když jsme před pár lety koupili akcie a vstoupili do Moseru, kde jsem viděla, jakou roli právě čas hraje při výrobě jediné sklenice,“ poznamenala na úvod klubového setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen spolumajitelka sklárny Kateřina Zapletalová, která svým životním příběhem inspirovala publikum k velké diskusi o čase a jeho potřebě právě pro ženy samé.

Čas skrytý ve sklenicích

„Každou ručně foukanou a broušenou skleničku vezme v Moseru do ruky velké množství lidí, než z ní vznikne finální produkt. Například u populárního vzoru Splendid projde sklenka rukama minimálně 28 lidí, aby výsledkem byla broušená sklenice se silným zlaceným dekorativním pruhem, který je obdivovaný už dlouhá desetiletí. Ten vlastní čas a energie, které každý z tvůrců do té jedné jediné sklenky vloží, v ní je pak ukotvený a je to na ní vidět. Tento proces přitom nejde ani nijak urychlit ani zkrátit,“ popsala Zapletalová a dodala, že podobnou paralelu je možné vidět i v lidském životě. Není přitom třeba chodit ani nijak daleko, ale začít hned u sebe a uvědomit si, kolik času si dáváme sobě, abychom pak byli dostatečně silní na zvládání složitých životních situací a na pečování o své blízké.

Pečovat o sebe je základ, abychom mohli dobře fungovat

„Pokud totiž nedokážeme dobře pečovat o sebe samé a dávat sebe na první místo, projeví se to i na naší péči o ostatní lidi, práci, či věcech, na kterých nám záleží,“ zdůraznila Zapletalová a přiblížila příběh přítelkyně lékařky, která neměla v nemocnici čas si kvůli návalu pacientů dojít ani na oběd. Když se to dozvěděl její nadřízený, starý pan profesor, poslal ji šupem se najíst se slovy: „Jak mohu věřit, že se postaráte o pacienty, když se nepostaráte ani o sebe?“.

S tímto mottem, které se vinulo srpnovým klubovým setkáním, rezonovalo i celé publikum. Zazněly zde podobné příběhy z mateřství, horolezectví, potápění či podnikání a ve všech se objevovaly série obav a předsudků, které ženy zažívají, pokud se rozhodnou dávat sebe na první místo, aby mohly pak dobře pečovat o svou rodinu a své blízké.

A to, že ve společnosti stále silně přetrvávají předsudky, potvrdila mimo jiné i socioložka z ministerstva práce a sociálních věcí Lenka Simerská, která se věnuje rovným příležitostem a platovým nerovnostem. „Dlouhodobě vidím, že ženy mají na prvním místě vždy svou rodinu, přátelé a všechno další a musí se učit vymezovat si své hranice. Týká se to přitom jak top manažerek, tak i zaměstnankyň. Obvykle třeba čekají až jim bude něco – plat či pozice – nabídnuto, až si jich někdo všimne,“ popsala Simerská a poznamenala, že muži takový problém obvykle vůbec neřeší a umí sebe a své potřeby běžně prioritizovat.

„Péči o sebe na prvním místě bych tak určitě nenazývala sobectvím, jak zde zaznělo hned v několika příbězích, protože už i to je předsudek a silné slovo. Mělo by to být branné spíš jako nutná péče o vlastní prostor a zohledňování vlastních potřeb tak, jak to dělají automaticky třeba právě muži,“ dodala Simerská.

S péčí o duševní zdraví se musí začít už u teenagerů

Zapletalová si sama na vlastní kůži vyzkoušela, že je třeba pečovat o vlastní duši a duševní zdraví. A tomu je potřeba se podle ní začít věnovat už od teenagerovského věku, kdy je člověk ještě velice křehký, tápe a hledá vlastní směr a místo ve světě. Také proto už před lety založila vlastní nadační fond Flamínia. Původně měl tento fond pomáhat především dětem z rodin přátel, které se ocitly vlivem osudových okolností ve složité životní situaci a třeba přišly o některého z rodičů.

Před dvěma lety ale Kateřina Zapletalová začala dávat svému nadačnímu fondu nový směr. Rozhodla se, že chce, aby mohla pomoci mnohem většímu počtu mladých lidí. Jeho prostřednictvím chce nyní proto pomáhat právě teenagerům, aby si věděli rady, co dělat a kam se případně obrátit o pomoc, když se necítí psychicky dobře nebo když jim někdo ubližuje nebo má na ně negativní vliv.

„Chceme definovat jednoduché tipy a rady, které mladým lidem mohou okamžitě v těžkých chvílích pomoci. Zabývám se tím už přes dva roky, studuji to a vidím, že v tomto ohledu existuje velká řada předsudků a tabu. Podporujeme proto existující projekty k tomuto tématu a ve spolupráci s řadou odborníků vyvíjíme i vlastní projekt na duševní zdraví teenagerů,“ uvedla Zapletalová a dodala, že vidí, jak to je v současnosti pro řadu dětí a teenagerů nejen v jejím okolí velice aktuální, a že by i ona sama kdysi takovou pomoc ocenila.

V rámci klubového setkání se prodávaly vybrané broušené sklenice z produkce sklárny Moser. Polovina z výtěžku prodeje putuje právě na nadační fond Flamínia.