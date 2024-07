Stanjura věří v nabídku Moravia Steel na zachování výroby a části pracovních míst v Liberty

Existují reálné plány na zachování takzvané druhovýroby ve firmě Liberty Ostrava a podstatné části pracovních míst. Po jednání členů vlády s vedením společnosti Moravia Steel to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle něj existují strategické plány i pro prvovýrobu. Liberty Ostrava je od června v úpadku. Stanjura zdůraznil, že o postupu nerozhoduje kabinet, ale řešení má na starosti insolvenční správce.

Reklama

Prvovýrobu v Liberty Ostrava představuje produkce železa a metalurgického koksu. Podnik má osm závodů. Vedle vysokých pecí a koksovny je to pak ocelárna, dvě válcovny a rourovna. Doplňují je údržba a doprava.

Podle Stanjury dnes vedení firmy Moravia Steel předložilo konkrétní informace o počtu zaměstnanců a podobě produkce i střednědobý a dlouhodobý plán pro udržení výroby oceli v Česku. „Nakonec budou rozhodovat jiní,” dodal ministr Stanjura. Míní, že po případném přijetí nabídky investora by spuštění převzaté části výroby trvalo zhruba měsíc, než by lidé začali chodit do práce.

Byznys s ocelí už Chrenkovi miliardy nenese Zprávy z firem Zisk skupiny Moravia Steel miliardáře Tomáše Chrenka loni spadl pod 100 milionů korun z předloňských 5,6 miliardy. Firma se potýká s poklesem poptávky i vysokou inflací. Tržby klesly meziročně o necelých 12 procent na 66,6 miliardy. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny zveřejněné ve Sbírce listin. ČTK Přečíst článek

Společnost Moravia Steel je majoritním vlastníkem Třineckých železáren. Už dřív uvedla, že uvažuje o případném převzetí rourovny ostravské Liberty. Sdělila, že má na rozjezd provozu kapitál a má zkušenosti s vlastní válcovnou v Ostravě-Vítkovicích.

Reklama

Na jednání byli také ministři práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a průmyslu Jozef Síkela (STAN). Podle Jurečky může nabídka firmy, pokud se přijme, dát "významnému počtu lidí" šanci pracovat dál ve svém oboru. Síkela by upřednostnil strategické řešení s dlouhodobější perspektivou pro zaměstnance i český průmysl.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí společnost Tameh Czech zastavila dodávky energií kvůli neuhrazeným pohledávkám. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. V úterý oznámila, že chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborů by se propouštění mohlo týkat až 2600 z asi 5000 zaměstnanců.

Zaměstnanci Liberty Ostrava se dočkají výplat. Stát to vyjde na 1,3 miliardy Zprávy z firem Úřad práce dosud přijal asi 3900 žádostí zaměstnanců huti Liberty Ostrava o náhradu nevyplacené mzdy z celkového počtu 4815. V pátek začne úřad odesílat první příspěvky. Za tři měsíce stát počítá s tím, že na tyto účely vyplatí i s odvody asi 1,3 miliardy korun, uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). ČTK Přečíst článek

Gupta dovedl ostravskou huť ke krachu. Liberty Ostrava dluží pět miliard Zprávy z firem Krajský soud v Ostravě v pátek poslal do úpadku hutní společnost Liberty Ostrava, která na sebe podala minulý týden insolvenční návrh. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. ČTK Přečíst článek