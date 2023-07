České sklo si zahrálo ve velkofilmu Barbie

Růžové džbány s ananasovým vzorem od sklářské společnosti Klimchi z Kamenického Šenova na Českolipsku si zahrály v novém americkém filmu Barbie. Nejde přitom o produkt vyrobený přímo pro film, zdejší sklárna vyrábí džbány už několik let v různých barvách. Zájem o růžové džbány Hobnail ale poté, co se objevily ve filmu, výrazně vzrostl, řekl majitel značky Lukáš Klimčák, který svou firmu založil v roce 2019.

„My jsme v anglosaském světě s tímhle produktem velmi známí, náš hlavní trh je Velká Británie a Barbie se natáčela mimo jiné ve Velké Británii, v Leavesdenských studiích kousek od Londýna. Ve stejných studiích jako se natáčel například i Harry Potter. Kontaktovala nás produkce z Warner Brothers s tím, že by chtěli mít pro svůj nový film od nás nějaké sklo,“ doplnil Klimčák. Když se dozvěděl, že jde o film o Barbie, nabídl to nejrůžovější, co sklárna v portfoliu měla - výrobky z rosalinu (růžového skla).

„Neměli jsme moc času, produkce nás kontaktovala, že to chce mít za týden v Londýně na place. Pro nás to byl šibeniční termín, naštěstí máme tyhle věci skladem, takže jsme vybírali pouze z katalogových výrobků. Do budoucna by se mi líbilo, kdybychom mohli s nějakým filmovým štábem spolupracovat i na zakázkové výrobě," řekl majitel značky. Do filmu dodávali původně 16 kusů skla, kulaté a hranaté džbány, všechny v růžovém provedení.

Vše ale zkomplikoval brexit a skutečnost, že Británie už není součástí Evropské unie. „Bohužel, jak všechno bylo narychlo, tak se nám stalo, že celníci to na hranicích zastavili. Bohužel se nám tyhle věcí někdy dějí, hlavně, když jde o větší zásilky konečným klientům. My jsme tedy začali zboží shánět od našich londýnských partnerů a byli jsme schopni dodat tyhle dva výrobky, původní zásilka těch 16 kusů bohužel na plac přišla pozdě, a tak se tam neobjevilo všechno, co jsme pro film vybrali,“ dodal.

Ananasový vzor, který džbány pro Barbie zdobí, není žádnou novinkou, skláři kamenickošenovské Sklárny Jílek, ho na skle používali už ve 30. letech minulého století. „Vycházíme z tradiční výroby a z toho, v čem je tahle sklárna silná, to jsou hutní barvy a optické dekory. Máme tady historické dekory, které se snažíme použít aktuálně. Všechno jsou to autorské kolekce, ale často v nich pracujeme s nějakými vzory a dekory, které tady už v minulosti byly, a snažíme se je přenést do současnosti,“ řekl Klimčák.

Majitel značky Klimchi věří, že účinkování ve filmu Barbie, který o víkendu s návštěvností přes 103 tisíc diváků zvítězil v českých kinech nad životopisným snímkem Oppenheimer režiséra Christophera Nolana, pomůže kamenickošenovskou firmu zviditelnit. „Ten zájem je značný, vidíme i větší návštěvnost na našich webových stránkách a to se propisuje i do více objednávek. Mám radost i z toho, že si lidé objednávají i jiné barvy, i když vede ta růžová,“ dodal Klimčák.

