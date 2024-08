Sklárna v Květné a pivovar v Lednici jsou naše srdcovky, říká developer z Hodonína

Josef Anovčín se stal výkonným ředitelem stavebního holdingu AF Group před rokem, když žezlo v rodinné firmě převzal po otci. Holding zaštiťuje šestadvacet firem s pěti sty zaměstnanci a konsolidovanými tržbami přes miliardu korun. Sídlí v Hodoníně na jihu Moravy, a právě zde jsou jeho stavební projekty vidět nejčastěji. Před půl rokem se původně stavební firma rozrostla o další dceřinou společnost z jiného oboru. Koupila sklárnu Květná.

Reklama

Nováčkem v holdingu se v lednu stala sklárna Květná, kterou AF Group zachránila před krachem. „Sklárna funguje a přicházejí i nové zakázky. Na začátku byl problém, že zákazníci odešli jinam, protože si mysleli, že Květná končí,” říká o své nejnovější akvizici Josef Anovčín s tím, že se zákazníci vracejí a přicházejí i noví. „Aktuálně řešíme větší zakázku do Norska. Jedná se zejména o řemeslnou výrobu skleniček a džbánků,” popisuje současný stav.

Co z výroby zůstalo v Květné zachováno?

Výrobu jsme zachovali celou a nyní připravujeme i další produkty. Z devadesáti zaměstnanců, kteří dostali v listopadu výpověď, se jich do sklárny vrátilo zhruba šedesát, včetně dvaadvaceti mistrů sklářů. Kdybychom sehnali další zakázky, tak jsme schopní počet zaměstnanců navyšovat.

Galerie: Sklárna v Květné je největším výrobcem užitného skla na Moravě

Reklama

Jsou vůbec ještě volní skláři na pracovním trhu?

Jsou. Region byl na sklářství založený. Hned za kopcem je slovenská sklárna Rona, která má tradici od roku 1892. Spousta sklářů odešla jinam, ale máme signály o tom, že by se vrátili. Nejprve však musíme zajistit stabilní zakázky.

České sklářství prošlo špatnými časy. Jaká je situace dnes?

Vidím ji jako velmi složitou. Před koupí a záchranou Květné jsme objížděli sklárny v České republice i v zahraničí, abychom o sektoru získali informace a pochopili, jak funguje. Setkali jsme se s velmi otevřeným hodnocením reality, a z rozhovorů vyplynulo, že poptávka příliš vysoká není.

Tradice zatím drží. Sklárna v Květné spustila ruční výrobu skla pod novým majitelem Zprávy z firem Sklárna v Květné, která je součástí obce Strání na Uherskohradišťsku, slavnostně spustila ruční výrobu skla pod novým majitelem. Bývalý vlastník ji kvůli vysokým cenám energií plánoval zastavit a propustit většinu zaměstnanců. Díky změně majetkové struktury se tak nestalo. Do práce dnes nastoupilo 56 z 82 lidí, kteří koncem loňského roku dostali výpovědi, řekl generální ředitel sklárny Marek Mikláš. ČTK Přečíst článek

Blíží se tedy ke sklářské výrobě nové problémy?

Skláren už je v Česku tak málo, že si musely najít vlastní cestu a snaží se provozy více otevřít i cestovnímu ruchu a veřejnosti. Do skláren jezdí na prohlídky zájezdy, a zákazníci nakupují přímo tam. Proto se už nemusí tolik řešit vlastní výroba, a ekonomika stojí i na dalším pilíři.

Uvažujete v Květné o něčem podobném?

Ano. Už proto, že je nestarší a největší fungující sklárnou na Moravě a má návštěvníkům co nabídnout.

A máte již nějaký konkrétní plán?

První akci pro veřejnost chystáme ve sklárně Květná v sobotu 14. září. Jde o oslavu 230 let od založení v podobě dne otevřených dveří, kdy otevřeme i původní vilu Emanuela Zahna, který sklárnu vlastnil v 19. století, a která nyní čeká na celkovou rekonstrukci. Vystavíme zde archiv tvorby ve sklárně a další historické předměty, které se uchovaly. Den otevřených dveří bude akce pro celé rodiny i s ukázkami foukání a broušení skla.

Co bude ve vile po rekonstrukci?

Muzeum Sklárny Květná.

Co přimělo primárně stavební holding k nákupu sklárny? Je to úplně jiný byznys.

Ano, historicky jsou pro nás primární development, stavařina a reality. Postupem času se na nás nabalovaly i další projekty. Například minipivovar, či ubytování. To s naším primárním byznysem také nesouvisí a museli jsme se to naučit a dál se to učíme. Sklárna Květná pro nás od začátku byla srdcovka. Zpráva o jejím prodeji nás překvapila, rozhodli jsme se ji navštívit hned během vánočních svátků. Místo mě okamžitě okouzlilo. Jak okolní příroda, tak sklářské řemeslo.

Sklárna má tradici 230 let a velice dobrou pověst, tak jsme se rozhodli ji zachránit. Náš rodinný holding existuje přes třicet let a říkal jsem si, že to je pěkná historie. Ale 230 let? To už je práce řady generací, které zajišťovaly, aby provoz fungoval. Toto byla pro nás velká motivace. Na rodinné poradě jsme se shodli, že investice do záchrany nám dává smysl.

České sklo si zahrálo ve velkofilmu Barbie Enjoy Růžové džbány s ananasovým vzorem od sklářské společnosti Klimchi z Kamenického Šenova na Českolipsku si zahrály v novém americkém filmu Barbie. Nejde přitom o produkt vyrobený přímo pro film, zdejší sklárna vyrábí džbány už několik let v různých barvách. Zájem o růžové džbány Hobnail ale poté, co se objevily ve filmu, výrazně vzrostl, řekl majitel značky Lukáš Klimčák, který svou firmu založil v roce 2019. ČTK Přečíst článek

Jste firma, která zásadní rozhodnutí schvaluje v rodinném kruhu. Jaké máte aktuálně projekty v pro vás primárním stavebnictví?

Velice se těším na dokončení projektu Vránův Mlýn v Břeclavi. Je to úžasná lokalita nedaleko zámku a v bezprostřední blízkosti vody. Předprodej bytů už probíhá. Do konce letošního roku chceme dokončit hrubou stavbu a začátkem roku 2026 už si byty budou přebírat noví majitelé. Na místě původně mlýn stál, proto jsme projekt s architektem pojali nadstandardně a navázali jsme na původní tvary. Stavba je proto atypická, využívá nejnovějších technologických postupů a nejmodernějších materiálů a bude částečně energeticky soběstačná.

Máte za sebou i stavbu apartmánového domu na náměstí v Lednici, co vás čeká za další nové projekty?

V Lednici na náměstí původně stála nevzhledná prodejna COOP, jejíž tvar do celkového prostoru vůbec nezapadal. Proto jsme budovu přestavěli tak, aby se s okolními stavbami sladila a vytvořili v ní dvaadvacet apartmánů.

FOTOGALERIE: Povodně na Moravě: 25 let od tragédie, která stála 50 lidských životů a desítky miliard Money Nejtragičtější záplavy v novodobých českých dějinách se odehrály v červenci roku 1997 na Moravě a ve Slezsku. Celkem zahynulo 50 lidí, z toho devět v Troubkách na Přerovsku, které se staly smutným symbolem povodní. Zničeno bylo přes 2100 domů, škody dosáhly asi 63 miliard korun. Podívejte se ve fotogalerii na tehdejší obrazové svědectví zejména fotografů ČTK. duk Přečíst článek

A kde se vzal nápad vystavět v těsném sousedství minipivovar?

Ten jsme dokončili před dvěma lety a s tímto komplexem jsme vyhráli stavbu Jihomoravského kraje. O to větší radost máme z toho, že jsme projekt realizovali komplet. Od vlastního projektu, po výstavbu. K záměru řešit stavbu jako pivovar nás přivedl kamarád. Aktuálně se v pivovaru Lednice vaří řada druhů řemeslných piv.

Mluvíte o něm nadšeně, je to váš srdcový projekt?

Je to tak. Jak polohou, tak využitím a celkovým výsledkem se stavba povedla. Pivovar navíc provozujeme se skupinou investorů z řady oblastí. Zatím máme výstav sto tisíc litrů a v Lednici se místní pivo vžilo a chutná i turistům, kterých ročně dorazí více než milion.

Co chystáte dalšího?

Nyní chystáme velký projekt v Hodoníně - Bydlení u lázní, kde vzniknou rodinné domky a bytové domy pro sedm set lidí. Navíc se zde zaměříme i na služby a chceme nabídku rozčlenit pro všechny věkové skupiny. Od mladých rodin po seniory. Další rozvojovou lokalitu máme v Pasohlávkách u aqualandu, kde se chystáme stavět rekreační zařízení. A řadu dalších pozemků připravujeme i na průmyslovou výstavbu. Poslední halu jsme dokončili pro švédského nájemníka v Hodoníně a nyní zde zaměstnává 300 lidí, což je také důležité.

Často zmiňujete region jižní Moravy, jste velcí patrioti?

Regionalita je pro nás velmi důležitá. Pohybujeme se do sta kilometrů okolo Hodonína a zde podporujeme celou řadu sportovních klubů, zejména mládežnické oddíly, peníze dáváme i na rozvoj kultury a podporu projektů pro potřebné. Máme nadaci Pomáháme s Plusem, která každoročně vyčleňuje peníze na podporu lidí, kteří to potřebují.

Skvělý úspěch pro Moser. Český sklář v důchodu se stal francouzským rytířem Zprávy z firem Udělením prestižního francouzského řádu se sklář Moseru Zdeněk Drobný zařadil mezi osobnosti jako Václav Havel, Jiří Menzel, Bohumil Hrabal. Ze zahraničních osobností získali stejné ocenění třeba herci Sean Connery, Clint Eastwood, Bruce Willis a George Clooney, herečky Audrey Hepburn a Meryl Streep, zpěváci a hudebníci Bono, David Bowie a Bob Dylan, spisovatelé Ray Bradbury a Paulo Coelho či režisér a scenárista Tim Burton. nst Přečíst článek