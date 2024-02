Tradice zatím drží. Sklárna v Květné spustila ruční výrobu skla pod novým majitelem

Sklárna v Květné, která je součástí obce Strání na Uherskohradišťsku, slavnostně spustila ruční výrobu skla pod novým majitelem. Bývalý vlastník ji kvůli vysokým cenám energií plánoval zastavit a propustit většinu zaměstnanců. Díky změně majetkové struktury se tak nestalo. Do práce dnes nastoupilo 56 z 82 lidí, kteří koncem loňského roku dostali výpovědi, řekl generální ředitel sklárny Marek Mikláš.

Novým majoritním vlastníkem podniku se před několika dny stal český průmyslový a realitní holding AF Group. Částečný podíl ve sklárně má nově i společnost MHS Partners. Dosud sklárnu vlastnila firma Cerva Bohemia. „S novým majitelem se mění to, že se nám otevírají další dveře, nové možnosti, nová výroba k novým trhům. A budeme pokračovat a zlepšovat naši výrobu do budoucna,” uvedl Mikláš.

Vedení sklárny podle něj nyní usiluje o dodávky energií za příznivějších podmínek, než tomu bylo v minulých letech. „Jednáme s distributory a s dodavateli plynu a energie a snažíme se vyjednat lepší cenu pro tento rok a hlavně pro příští roky. Distributoři jsou nakloněni tomu, že s tím něco uděláme, že nám pomůžou,” řekl generální ředitel.

Přibližně 90 procent výrobků sklárny směřuje do zahraničí. Podnik je vyváží do desítek zemí světa. Sklo dodává na trh pod značkou Květná 1794. O odběratele sklárna v období nejistoty nepřišla. „Naši zákazníci nás víceméně ještě víc podporovali tím, že posílali další a další zakázky, i když si byli jistí, že to nemáme šanci ani zvládnout vyrobit do toho konce," řekl Mikláš.

Několikátá změna majitele

Skláři dnes ve sklářské huti vyráběli skleničky určené na export do Rakouska, Německa a Jižní Koreje. Pracovali i na džbánech, které podnik plánuje prodat prostřednictvím svého e-shopu. Tvarování stopek sklenic na víno ráno zaměstnávalo Josefa Starobu, který ve sklářství pracuje 32 let. „Je výborné, že jsme tu zůstali a nemusíme nikam dojíždět za prací. Další sklárny jsou dost daleko,” řekl Staroba.

Radost z udržení místa měla i pracovnice hladinové brusírny Lenka Vintrová, a to přesto, že se jí v mezidobí podařilo najít jiné zaměstnání. „Člověk je rád, že to tady pokračuje, takže jsem tu práci odvolala a zůstala jsem tady. Je to srdíčková záležitost, dělám tady od vyučení,” uvedla Vintrová. Ve sklárně pracuje od roku 1989. Dnes se věnovala sámování, tedy úpravě hran skleniček.

Historie sklárny v Květné sahá do roku 1794, je jednou z nejdéle fungujících skláren v České republice. Založil ji kníže Alois I. z Lichtenštejna. V polovině 19. století sklárnu koupil podnikatel Emanuel Zahn a rozšířil původní výrobu tabulkového skla o výrobu skla nápojového a dekoračního. Sklárna zachovala výrobu i v první polovině 20. století a po zestátnění byla jedním ze závodů národního podniku Moravské sklárny v Květné. Po roce 1989 majitele změnila několikrát.

