Německo si oddychlo. Odvrátilo hrozbu recese. Tedy zatím

Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí navzdory energetické krizi vzrostla. Hrubý domácí produkt se ve srovnání s předchozími čtvrtletím zvýšil o 0,3 procenta a tempo růstu zrychlilo z 0,1 procenta ve druhém kvartálu. Vyplývá to z rychlého odhadu, který zveřejnil spolkový statistický úřad.

Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali naopak pokles HDP ve třetím čtvrtletí o 0,2 procenta. Největší evropské ekonomice se tak podařilo odvrátit hrozbu recese navzdory vysoké inflaci a obavám o dodávky energie.

„Německé ekonomice se podařilo udržet si svoji pozici navzdory obtížným rámcovým podmínkám světové ekonomiky souvisejícím s pokračující pandemií covidu-19, narušením dodavatelských řetězců, růstem cen a válkou na Ukrajině," uvedl statistický úřad v prohlášení. Ekonomiku podle statistiků podpořila především soukromá spotřeba. V meziročním srovnání se HDP ve třetím čtvrtletí po sezonním očištění zvýšil o 1,2 procenta. Analytici čekali růst o 0,8 procenta. Ve druhém čtvrtletí stoupl o 1,6 procenta.

Německo se recesi stejně nevyhne, míní experti

Ekonomové se shodují, že navzdory nečekaně příznivým údajům je velmi nepravděpodobné, že by se německá ekonomika vyhnula recesi, která je definována jako dvě čtvrtletí poklesu za sebou. „Při pohledu do budoucna překvapivý růst ve třetím čtvrtletí neznamená, že by se změnil příběh o recesi," řekl ekonom ING Carsten Brzeski. Všechny předstihové ukazatele podle něj ukazují na další oslabení ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí a nezdá se, že by v dohledu bylo nějaké zlepšení.

Podobně se vyjádřil i ekonom banky LBBW Jens-Oliver Niklasch. Ten údaje za třetí čtvrtletí označil za ohromující, ale stále považuje recesi v zimě za pravděpodobnou. Jen nemusí být tak vážná, jak se původně obával. Také prezident ekonomického institutu Ifo Clemens Fuest považuje za velmi nepravděpodobné, že se Německo vyhne recesi. Ekonomika jen podle něj klesá pomaleji, než se většina lidí domnívala.

Ekonomové podle agentury Bloomberg očekávají ve čtvrtém čtvrtletí pokles HDP o 0,4 procenta a v prvním čtvrtletí příštího roku o 0,5 procenta. Na jaře se má ekonomika opět vrátit k růstu.

Německá vláda ve své poslední prognóze zveřejněné tento měsíc předpověděla, že německé ekonomice hrozí recese. Letos se má HDP zvýšit o 1,4 procenta, v příštím roce ale klesnout o 0,4 procenta. Vládní prognóza očekává hospodářské oživení až v roce 2024, kdy by ekonomika mohla vykázat růst o 2,3 procenta.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Podrobné výsledky za třetí čtvrtletí zveřejni statistický úřad 25. listopadu.