Situace na realitním trhu se mění. Průzkum ukázal, že „bydlení ve vlastním“ dnes fandí méně než polovina Čechů

Dlouho to vypadalo, že Češi se do nájmů jen tak nepohrnou. Důraz na vlastnické bydlení tady byl v porovnání se západní Evropou až příliš velký. Jenže potom přišly vysoké úrokové sazby hypoték, rostoucí ceny nemovitostí nebo reálný pokles příjmů mnoha domácností a zarytá přesvědčení se rázem začala měnit.

Ještě před pěti lety byly téměř tři čtvrtiny Čechů přesvědčeny, že výhodnější je bydlet ve svém. Letos už je to jen 43 procent. Důvěra ve vlastní bydlení je sice stále poměrně silná, rok od roku ovšem slábne. Vyplývá to z průzkumu finančně poradenské společnosti Partners, který vznikl ke Dni finanční gramotnosti a ve kterém odpovídalo tisíc respondentů ve věku 18 až 65 let. O tom, že trend bude zřejmě jen sílit, hovoří i fakt, že nejnižší podpora vlastnického bydlení je mezi mladšími ročníky, konkrétně ve věkové skupině od 18 do 30 let. Asi potom nebude velkým překvapením, že k nájemnímu bydlení o něco více tíhnou lidé žijící ve větších městech. Za dlouhodobě výhodnější způsob bydlení dnes nájmy považuje téměř dvanáct procent respondentů, před pěti lety to byla jen tři procenta dotázaných.

Náklady na bydlení ukrajují větší kus z příjmu

Problémem mnoha domácností je, že náklady na bydlení rostou v posledních letech rychleji než příjmy. Na bydlení tak musí mnozí Češi vynaložit větší procento z příjmu. Třetina respondentů uvádí, že za bydlení utratí do dvaceti procent celkových příjmů. Ještě před pěti lety přitom tuto hodnotu uvádělo čtyřicet procent dotázaných, tedy o sedm procent víc než dnes. Na druhém místě jsou výdaje v rozmezí dvaceti až třiceti procent z příjmů, ke kterým se hlásí necelých třicet procent respondentů. Podle Ondřeje Hatlapatky, finančního poradce skupiny Partners, jsou tyto hodnoty stále v pořádku. „Platí finanční pravidlo, že pokud náklady na bydlení nepřekročí třicet procent příjmu, lze rozpočet jednotlivce či rodiny považovat za zdravý,“ konstatuje. Bohužel ne všem se toto pravidlo daří naplňovat. Zhruba desetina dotázaných vydá za bydlení více než polovinu svých příjmů. Dle průzkumu se jedná především o lidi se základním vzděláním a nižšími příjmy, případně pak lidi rozvedené, osoby v domácnosti a seniory. „V těchto případech už se jedná o situace, které vážně ohrožují finanční stabilitu dotyčných,“ varuje Hatlapatka.

Většina lidí věří, že situace lepší nebude

Ve společnosti vládne jistý pesimismus ohledně dalšího vývoje. Téměř osmdesát procent lidí starších 43 let říká, že situace ohledně dostupnosti bydlení je dnes horší, než byla v devadesátých let. A zlepšení neočekávají. Více než polovina dotázaných si myslí, že za pět let budou možnosti vlastního bydlení ještě horší než dnes. Postupně tak zesiluje názor, že bydlení pro mladé je utopií a vlastní bydlení je natolik finančně náročné a na celý život zavazující rozhodnutí, že za to snad ani nestojí. Většina lidí je přesvědčena, že za nedostupnost bydlení pro mladé mohou dvě věci – vysoké ceny nemovitostí a chování bank při poskytování hypotečních úvěrů. Už mnohem méně lidí jako problém vnímá omezenou nabídku menších a levnějších bytů. Více než dvě třetiny dotázaných se domnívají, že situaci v oblasti bydlení by měla řešit vláda, potažmo města a obce, a to nejlépe bezúročnými půjčkami na nákup nemovitosti nebo zastropováním cen nemovitostí či nájemného. Pořád je tu ale téměř třetina Čechů, kteří jsou přesvědčeni, že bydlení si musí každý vyřešit sám.

Hypotéku do dvou let plánuje více než milion Čechů

Ve zlepšení situace v oblasti bydlení věří ani ne desetina Čechů, která vkládá naděje zejména do snížení úrokových sazeb hypoték. Tam je situace o něco optimističtější a v porovnání s předchozími roky skutečně dochází k oživení, byť sazby zatím výrazněji neklesly. „Vzhledem k nedostatku konkurence a vysokého zájmu o hypoteční financování přestaly sazby kopírovat vývoj na mezibankovním trhu a klesají pomaleji, než bylo v prvním pololetí očekáváno,“ říká Jan Brejl, obchodní ředitel skupiny Partners a pokračuje: „Předpokládám, že poklesu úrokových sazeb u hypoték se můžeme dočkat teď po letních měsících. Sehraje v tom roli i začátek platnosti nové výše poplatku za předčasné splacení hypotéky mimo fixaci. Do konce roku očekávám mírný pokles sazeb v řádu desetin procent, nabídkové sazby se ke konci roku budou pohybovat kolem 4,5 procenta. Začátkem roku bychom se mohli dočkat dynamičtějšího vývoje a postupného poklesu ke čtyřem procentům.“

Ruku v ruce se sazbami jde i vývoj cen nemovitostí. „U cen nemovitostí je klíčová ochota poptávajících vzít si hypoteční úvěr. Je důležité, aby na něj vůbec dosáhli, navíc sazby se stále pohybují kolem pěti procent. To znamená, že růst cen se stává očekávatelným a přirozeným. Už teď je patrné, že nedochází k tak velkým slevám ze strany prodávajících ani developerů. Vždy ale záleží na typu a lokalitě nemovitosti,“ vysvětluje Brejl. Vypadá to, že ochota brát si hypotéku tady navzdory všemu, co zaznělo, pořád je. Z průzkumu vyplývá, že úvěr na pořízení vlastního bydlení plánuje do dvou let více než milion Čechů. To vše je ale třeba dobře naplánovat – a začít včas šetřit. „Pokud mladí lidé plánují pořízení vlastního bydlení, měli by peníze začít odkládat už s první výplatou. A ti, pro které je to aktuální téma, by neměli příliš čekat, až přijdou lepší podmínky, tedy až zlevní hypotéky nebo klesnou ceny nemovitostí. Pokud chtějí hypotéku, doporučuji obrátit se na dobrého finančního poradce, který poradí s výší hypotéky, splátky i s celkovým nastavením rozpočtu,“ říká Jan Brejl.

Hypotéku je třeba dobře vybírat. Vždy je nutné hlídat si kromě úrokové sazby také RPSN, které nám o celkových nákladech řekne mnohem víc. Započítávají se sem totiž i doplňkové služby, jako je pojištění či placený účet. Splátky je třeba nastavit tak, aby rodinný rozpočet nebyl „našponovaný“. Vždy musí zůstat rezerva – a to obzvláště s ohledem na to, zda žadatelé plánují rodinu, což by mohlo ovlivnit budoucí příjem. Dobrým ukazatelem může být takzvané splácení nanečisto, které mnozí finanční poradci doporučují. Spočívá v tom, že si ještě před čerpáním hypotéky odešlete každý měsíc příslušnou částku „bokem“, abyste zjistili, jak moc splátka zatíží váš rozpočet.

Ondřej Hatlapatka potom dodává, že pokud chce někdo k financování vlastního bydlení využít peníze nastřádané na stavebním spoření, je třeba počítat s obvyklou výpovědní lhůtou tři měsíce. „Zároveň není ideální například měsíc před žádostí o hypotéku podat výpověď, byť by nový zaměstnavatel nabízel vyšší příjem. Celý proces to zhruba o půl roku zpomalí. Pokud také existují nějaké současné závazky ve formě splátek úvěrů, kreditní karty či kontokorentu, často pomůže tyto úvěry nejprve zkonsolidovat,“ radí Hatlapatka.

Snaha o zhodnocení tu je, ale většinou nenese užitek

Více než polovina těch, kteří chtějí žít ve vlastním bytě či domě, ale bydlení zatím nemají vyřešeno, se aktuálně snaží své peníze nějakým způsobem zhodnotit. Nejčastěji k tomu využívají termínované vklady, následuje stavební spoření nebo penzijní připojištění. Podle Ondřeje Hatlapatky tak nevolí právě efektivní cestu. „K dlouhodobému zhodnocování peněz, které mají sloužit k pořízení vlastního bydlení, je dnes ideální investice do kvalitních akciových fondů, které dokáží v dlouhodobém horizontu porazit inflaci. Spořicí účet by měl sloužit pouze k držení takzvané železné rezervy ve výši tří měsíčních platů, penzijko je zase ideální pro přípravu na stáří,“ vysvětluje Hatlapatka a dodává, že nejlepších výnosů lze v tuto chvíli dosáhnout investicemi do evropských a amerických akciových fondů při dodržení investičního horizontu alespoň pěti let. Dluhopisové a nemovitostní fondy by v tuto chvíli doporučil spíše konzervativním investorům.

