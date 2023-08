Šéf Tatra Trucks Andrýsek stoupá v žebříčku manažerů Strnadova holdingu CSG

Lukáš Andrýsek, generální ředitel společnosti Tatra Trucks, převzal odpovědnost i za vedení nově vzniklé divize CSG Mobility, která v rámci průmyslově-technologického holdingu Czechoslovak Group sdružuje společnosti podnikající v automobilovém a železničním průmyslu.

Manažer Andrýsek v holdingu CSG miliardáře Michala Strnada ušel už kus své kariérní cesty. Do průmyslového holdingu přišel v roce 2016 na pozici ekonomického ředitele společnosti Dako-CZ, od roku 2018 už působil jako výkonný ředitel tohoto výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla a posléze postoupil i na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. Pod jeho vedením Dako-CZ prudce expandovalo po stránce výrobních i hospodářských výsledků. Tržby vzrostly během jeho působení z 950 milionů korun v roce 2016 na 2,65 miliardy korun v roce 2022, EBITDA ve stejném období stoupla ze 116 na 542 milionů korun.

Manažer s tahem na branku

Od jara letošního roku šéfuje také automobilce Tatra Trucks a nově i divizi CSG Mobility, která vznikla v červenci tohoto roku a spojuje dvě původní divize, a to CSG Rail a CSG Automotive.

V nově vzniklé divizi jsou zastoupeny největší společnosti v holdingu, tedy nejen třemošnický závod Dako-CZ a kopřivnická Tatra Trucks ale i další přidružené společnosti.

„I když jsou železnice a automotive různé obory, existují zde synergické efekty, které nás vedly k rozhodnutí spojit je v rámci holdingu CSG do jedné divize. Lukáš Andrýsek díky dokonalé znalosti obou oborů i klíčových společností této divize je povolán k tomu, aby tyto synergie vyhledával, a to například na indickém trhu, kde se angažují Dako-CZ i Tatra. Za sedm let působení ve vrcholných pozicích firem CSG dokázal své vynikající manažerské i obchodní schopnosti,“ dodal ke jmenování Andrýska do čela nově vzniklé divize David Chour, výkonný ředitel holdingu CSG.

Lukáš Andrýsek je absolventem Slezské univerzity v Opavě v oboru ekonomika a IT. Před svým příchodem do holdingu CSG pracoval přes osm let na různých pozicích finančního managementu automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech.

Czechoslovak Group (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu, který vlastní český podnikatel Michal Strnad. Jeho součástí jsou například automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi a výrobce radarů Retia. V podnicích začleněných do holdingu CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2022 dosáhly konsolidované tržby holdingu hodnoty 25 miliard korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl.

