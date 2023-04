Válka vynáší. Strnadova CSG hlásí rekordní výsledky i investice

Na více než dvojnásobek loni meziročně stoupl hrubý provozní zisk (EBITDA) průmyslově-technologického holdingu Czechoslovak Group (CSG), když dosáhl zhruba 5,62 miliardy korun. Tržby skupiny podle konsolidovaných výsledků vzrostly o tři čtvrtiny na 24,93 miliardy. Na růstu se podle skupiny podílela válka na Ukrajině, která začala loni v únoru. Do CSG patří totiž mimo jiné firmy ze zbrojního a obranného průmyslu.

Ruský útok na Ukrajinu zvýšil zájem o vojenský materiál. „Vzhledem k tomu, že společnosti CSG jsou významnými výrobci pozemní techniky či dělostřelecké munice, registrovaly silný nárůst poptávky. V současnosti je jejich produkce vyprodána na několik let dopředu,” sdělil mluvčí skupiny Andrej Čírtek.

CSG dodává vojenský materiál i na Ukrajinu. Z bezpečnostních a strategických důvodů ale skupina nechce zveřejňovat objem dodávek, firmy, která se na nich podílí, nebo to, o jaké zboží se jedná.

V závěru roku 2022 získala CSG miliardáře Michala Strnada 70procentní podíl v italském výrobci malorážové munice Fiocchi. Pokud by se do loňských výsledků CSG započítaly i výsledky Fiocchi za celý rok, činily by loňské tržby holdingu 33,29 miliardy korun a EBITDA 7,38 miliardy korun.

Holding tak dosáhl za rok 2022 rekordních čísel, koupě podílu ve Fiocchi byla rovněž rekordní. Řada firem spadajícíh pod CSG - například Tatra, DAKO-CZ a Promet - dosáhla vysoce kladného hospodářského výsledku. „Formálně jsme tedy dosáhli EBITDA ve výši 5,6 mld. Kč, ale pokud bychom konsolidovali kompletní výsledky Fiocchi za celý rok, tak by EBITDA CSG byla o ještě další dvě miliardy korun vyšší, pohybovala by se okolo 7,4 miliardy korun,“ uvedl David Chour, místopředseda představenstva CSG.

Několik firem CSG, například Excalibur Army a Tatra Defence Vehicle v Česku, VOP Nováky na Slovensku nebo FMG ve Španělsku, investuje miliardy do výstavby nových hal a výrobních linek. „S tím je spojen také vznik stovek nových pracovních míst,” dodal mluvčí Čírtek.

Naprostou většinu objemu zakázek obranné části holdingu, asi 90 procent, tvoří expo. „Velmi významným trhem je pro nás například jihovýchodní Asie, kde máme projekty na komplexní zbraňové systémy v hodnotě, která se blíží 50 miliardám korun,” sdělil Chour.

Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. Automobilka Tatra Trucks, ve které má CSG podíl 65 procent, zvýšila loni meziročně tržby z 5,31 na 7,46 miliardy korun a EBITDA z 385 na 501 milionů. Tržby skupiny firem kolem výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ stouply z 1,57 na 2,21 miliardy a EBITDA z 385 na 544 milionů. V podnicích holdingu a propojených firmách pracuje přes 10.000 zaměstnanců.