Americkou pobočku CSG povede bývalý důstojník US Army Paul Lemke

Zkušený manažer a bývalý důstojník US Army pomůže CSG v růstu na americkém trhu.

Reklama

Czechoslovak Group (CSG) nejmladšího českého stamiliardáře Michala Strnada jmenovala Paula Lemkeho do funkce CEO společnosti CSG USA, která je americkou pobočkou skupiny. Paul Lemke bude zodpovědný za identifikování příležitostí k růstu a inovacím a za rozvoj strategických obchodních vztahů s klíčovými obchodními partnery na americkém trhu, a to včetně amerických ozbrojených sil, policejních složek a dalších vládních institucí.

„Paul přináší významné zkušenosti a znalosti amerického trhu a jsme rádi, že ho můžeme přivítat na pozici CEO společnosti CSG USA,“ uvedl David Štěpán, člen představenstva CSG a CEO divize CSG Ammo+.

Lemke má téměř třicetileté zkušenosti z armády a byznysu v oblasti střelných zbraní a munice. Dvacet let sloužil v americké armádě, kde působil i ve vojenské diplomacii a v oblasti poskytování bezpečnostní podpory americkým spojencům. Do výslužby odešel v hodnosti podplukovníka. Po odchodu do civilu založil a vedl společnost PolyCase Ammunition, která vstoupila na trh s inovativní municí využívající polymerové materiály. Později nastoupil k evropskému výrobci střeliva Ammotec jako generální ředitel jeho výrobních a distribučních aktivit v USA.

Skokan mezi českými miliardáři. Strnad překonal Babiše, Zavorala i Dospivu Leaders Mezi dolarové miliardáře se letos opět dostalo 11 Čechů, z nichž nejbohatší je nadále dědička investiční skupiny PPF Renáta Kellnerová s majetkem 18 miliard dolarů (v přepočtu asi 421 miliard korun). Skokanem roku se stal zbrojař Michal Strnad, který se ve světovém žebříčku meziročně posunul nahoru o stovky příček. S majetkem 4,4 miliardy dolarů (103 miliard korun) je mezi Čechy na šestém místě. ČTK Přečíst článek

„Jsem rád, že se mohu připojit ke společnosti CSG a těším se, že budu pomáhat s jejím růstem a rozvojem vztahů v USA, které jsou pro skupinu strategicky důležitým trhem,“ řekl ke svému jmenování Lemke.

„Spojené státy jsou pro CSG mimořádně důležitým trhem a my zde plánujeme výrazně rozšířit naši přítomnost, mimo jiné i prostřednictvím plánované akvizice skupiny Kinetic Group, kterou kupujeme od společnosti Vista Outdoor,“ dodal Štěpán. Společnost nedávno dodala přenosné radary POLR-1 určené pro detekci osob a živých bytostí za nekovovými překážkami americké armádě, FBI a policejním sborům ve Phoenixu a San Antoniu. Ozbrojeným silám USA rovněž zprostředkovala dodávku radarů protivzdušné obrany SURN, které zrenovovala společnost Retia ze skupiny CSG.

Globální průmyslová a technologická skupina CSG má klíčové výrobní závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA a vyváží své výrobky do celého světa. Do skupiny patří například český výrobce nákladních automobilů Tatra Trucks, přední světový výrobce malorážového střeliva Fiocchi a český výrobce radarů Eldis.

Ve firmách začleněných do skupiny CSG a v jejich přidružených společnostech pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2023 dosáhly konsolidované tržby skupiny 1,73 miliardy dolarů.

Co všechno vyrábí CSG. Podívejte se:

Evropa zbrojí a Strnadovo impérium se topí v zisku Zprávy z firem Byznys nejmladšího českého stamiliardáře a zbrojaře Michala Strnada jen kvete. Jeho Czechoslovak Group (CSG) loni zvýšila čistý zisk meziročně o 49 procent na 210 milionů eur (zhruba pět miliard korun). ČTK Přečíst článek

Fiocchi Group nově řídí italský manažer Paolo Salvato Zprávy z firem Skupinu Fiocchi, která je výrobcem malorážové munice a spadá pod holding CSG miliardáře Michal Strnada, nově povede Ital Paolo Salvato. V pozici vystřídá Davida Štěpána, který bude nadále působit jako generální ředitel divize CSG Ammo+ a svoji pozornost zaměří na dokončení akvizice muniční divize Sporting Products americké společnosti Vista Outdoor. nst Přečíst článek

Další slavná zbrojovka bude v českých rukou, tentokrát podnikatele Schönfelda Zprávy z firem V Česku se rodí další zbrojařský magnát, Robert Schönfeld. Jeho investiční skupina RSBC kupuje rakouského výrobce pušek Steyr Arms. Schönfeld se tak zařadí mezi zbrojařskou první ligu, které vládne miliardář Michal Strnad, majitel CSG a úspěšně mu sekunduje René Holeček, který vlastní Colt. ČTK Přečíst článek