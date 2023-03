Novým šéfem Tatry Trucks bude Lukáš Andrýsek. Za úkol má zvýšit výrobu

Novým generálním ředitelem kopřivnické automobilky Tatra Trucks se od 1. dubna stane Lukáš Andrýsek. Má za úkol zvýšit výrobní kapacity Tatry a optimalizovat průchod zakázek firmou, aby dokázala uspokojit rostoucí poptávku zákazníků. Dosavadní generální ředitel Pavel Lazar bude řídit připravovanou společnost Tatra Classic zastřešující aktivity v muzejnictví a stane se předsedou dozorčí rady společnosti Tatra Trucks, uvedla firma ze skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada.

Andrýsek téměř sedm let působil ve společnosti Dako-CZ se sídlem v Třemošnici na Chrudimsku, která vyrábí brzdové systémy a komponenty pro kolejová vozidla a patří rovněž do skupiny CSG. Zastával tam pozice finančního a později generálního ředitele. Mluvčí Tatry Andrej Čírtek uvedl, že pod Andrýskovým vedením firma Dako-CZ prudce expandovala. Její tržby vzrostly z 950 milionů korun v roce 2016 na 2,48 miliardy korun v roce 2022 a EBITDA (provozní zisk před odpisy) ze 116 na 550 milionů korun. Dako-CZ stejně jako Tatra patří do skupiny Czechoslovak Group.

Pro Andrýska je to vrchol kariéry v českém průmyslu

„Řízení jedné z nejslavnějších českých průmyslových značek je pro mě vrcholem mé dosavadní práce pro český průmysl," uvedl Andrýsek. Akcionáři podle něj očekávají, že Tatra využije sílící světovou poptávku a přizpůsobí jí své výrobní kapacity.

„To je vzhledem k situaci, že Tatra vyrábí většinou unikátní vozidla v menších sériích, velmi náročný úkol. Ve spolupráci s kolegy v Tatře, našimi dodavateli a dalšími partnery je ale zvládnutelný. Uděláme vše proto, aby Tatra pokračovala v růstu a přišla s inovovanými produkty pro dnešní svět, který stále více požaduje ekologickou mobilitu," uvedl Andrýsek.

Lazar řídil Tatru více než tři roky. Čírtek uvedl, že firma se za tu dobu stabilizovala a organicky rostla. „Pavel Lazar připravil dlouhodobou strategii jejího rozvoje se zaměřením na postupnou expanzi výroby, modernizaci produktových řad a zavedení nových zelených technologií pohonu a autonomního řízení. Nyní je třeba se soustředit na navyšování výrobních kapacit, růst, lepší fungování dodavatelského řetězce a optimální průchod zakázky firmou," uvedl mluvčí.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Má přes 1400 zaměstnanců, dalších víc než 700 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie. Tatra Trucks patří do skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada, dalším jejím akcionářem je skupina Promet Group Reného Matery. Letos Tatra slaví desáté výročí od chvíle, kdy ji převzali čeští vlastníci, a připravuje premiéru vozidla poháněného vodíkem.

Automobilka dosáhla loni tržeb 7,12 miliardy korun, což bylo o deset procent více, než plánovala. Zákazníkům dodala 1326 vozů.

