Lukáš Kovanda: Brusel řeší nájezd čínských automobilek na Evropu. Fandy elektroaut nepotěší

Evropská komise zahajuje vyšetřování čínské dotační politiky v oblasti výroby elektroaut. Výsledkem může být zákaz dovozu čínských vozů a zdražení elektroaut také v Česku.

Evropská komise ve středu oznámila zahájení vyšetřování čínské dotační politiky v oblasti výroby elektroaut. Nebude překvapením, pokud výsledkem vyšetřování budou vyšší cla na čínské vozy, nebo dokonce zákaz jejich dovozu do EU.

Lidé v EU totiž zjevně moc kupují čínská elektroauta, takže Brusel – evidentně pod tlakem evropských automobilek – hledá způsob, jak čínské konkurenci ztížit, ba znemožnit přístup na jednotný trh.

Toho bohdá nebude, aby elektroauta byla tak levná, jak být mohou, dalo by se zvolat. Přitom to, že jsou čínská elektroauta leckdy prostě technologicky dále než ta evropská, dokládá třeba to, že letos automobilky typu Volkswagenu uzavírají s těmi čínskými partnerství za účelem čerpání jejich technologií a know-how právě v oblasti elektromobility.

Invaze čínských technologií do Evropy

V červenci se Volkswagen rozhodl nasypat 700 milionů dolarů, v přepočtu dle nynějšího kursu zhruba šestnáct miliard korun, do mladičkého čínského výrobce elektromobilů Xpeng, založeném teprve roku 2014. Získává tím bezmála pětiprocentní podíl a pozorovatelské křeslo v představenstvu Xpengu.

Jedná se o do značné míry nouzový, ba zoufalý krok německého kolosu, jenž dokládá, jak moc mu – a celému evropskému autoprůmyslu – ujíždí vlak čínské (a americké) elektromobility. O to paradoxnější celá situace je, že právě EU – a nikoli USA či Čína – nejvíce tlačí na přechod na zelené technologie. Čína je naopak suverénně největším emitentem skleníkových plynů, jichž globálně vypouští zhruba třetinu (zatímco EU zhruba osm procent).

Reputační riziko

Volkswagen spolu s Xpengem plánují dva společné modely elektromobilů, určené pro čínský trh. Pozoruhodné tedy také je, jak některým západním firmám – v tomto případě Volkswagenu – byznys v Číně reputačně zcela prochází, zatímco některé jiné západní firmy jsou za něj kritizovány, ostrakizovány a haněny.

Německá automobilka však příliš nemá na výběr. V Číně, tedy na svém nejdůležitějším trhu, rychle přichází o tržní podíl. Navrch totiž získává konkurence, zejména americká Tesla a také čínský šampion elektromobility, BYD.

Audi, další divize Volkswagenu, přitom rovněž v červenci uzavřela partnerství s jiným čínským výrobcem elektromobilů, státní společností SAIC Motor. Volkswagenu tudíž evidentně reputačně prochází dokonce partnerství s čínskými státními podniky.

Partnerství Audi a SAIC Motor je přitom přelomové. Znamená totiž, že čínské automobilky už nepřejímají technologie zahraničních výrobců, ale rozvíjejí své vlastní. Jinými slovy, dříve čínské automobilky potřebovaly ty západní, aby od nich získávaly know-how a technologie, dnes už západní automobilky potřebují ty čínské, aby na tamním trhu měly vůbec šanci se prosadit. Technologické licence už nyní poskytují Číňané Západu, nikoli Západ Číně.

Zároveň je zřejmé, proč německé podniky, včetně právě Volkswagenu, tak tlačí na německou vládu, aby se nepřipojovala k vyhrocenějšímu americkému postoji vůči Číně. Pokud by se výrazně zhoršily vztahy Německa a Číny, bylo by (nejen) partnerství německého Audi se státní SAIC Motor vážně ohroženo a tím pádem i možnost Volkswagenu získávat od čínského výrobce potřebné vyspělejší technologie a know-how.

Elektroauta zdraží

Investice Volkswagenu v Xpengu a partnerství Audi a SAIC Motors by měly zastavit propad tržního podílu koncernu Volkswagen na čínském trhu. Zároveň se ale bude muset bránit před „nájezdem“ čínských automobilek na Evropu. Právě zrovna SAIC Motors slaví v Evropě úspěch se svojí značkou MG. V odolávání „nájezdu“ čínských automobilek na trh EU se nyní tedy podle všeho evropským automobilkám bude snažit pomoci Evropská komise, resp. výsledky jejího prošetřování čínské dotační politiky v oblasti elektromobility. Nutno říci, na restriktivní opatření, jež výsledkem prošetřování zřejmě budou, doplatí evropský spotřebitel – prostě za elektroauta bude platit více.

To vše musí zajímat i Česko. Pokud Volkswagen neupevní svoji konkurenceschopnost tváří v tvář čínským automobilkám, je to pro něj problém tedy nejen na čínském trhu, ale také na trhu evropském, a tedy celosvětovém. Případný citelný ústup Volkswagenu z jeho současných pozic na globálním kolbišti by byl problémem také pro český autoprůmysl, a vlastně celou tuzemskou ekonomiku, jež je na výrobě automobilů a příslušných komponent stále silně závislá.