Samsung zavře závod na Slovensku. O práci přijdou stovky lidí, firma mluví o energiích i změně strategie

Společnost Samsung
Jihokorejský gigant Samsung ukončí do května výrobu televizorů ve své slovenské továrně v Galantě. Rozhodnutí zasáhne přibližně 800 zaměstnanců a přichází v době, kdy nezaměstnanost na Slovensku roste na tříleté maximum. Firma krok vysvětluje globálními změnami trhu i vysokými cenami energií, opozice mluví o zhoršujícím se podnikatelském prostředí.

Samsung působí v Galantě od roku 2002. Nyní však oznámil, že výrobu televizorů postupně utlumí a do května zcela ukončí. Samotné propouštění má začít na konci června a dotkne se zhruba 800 lidí.

Společnost rozhodnutí zdůvodňuje kombinací faktorů: proměnou globálního trhu s televizory, úpravou vlastní výrobní strategie a vysokými cenami energií, které v posledních letech výrazně zatěžují evropský průmysl.

Nejde přitom o první omezení aktivit firmy v zemi. Už v roce 2018 Samsung uzavřel závod ve Voderadech, kde vyráběl součástky pro televizory a monitory.

Logistika zůstává, výroba končí

Úplný odchod ze Slovenska se však nekoná. Samsung bude i nadále provozovat své logistické centrum, které zaměstnává přibližně 700 lidí. Země tak zůstane součástí evropské distribuční sítě koncernu, byť bez finální výroby televizorů.

Podle dostupných finančních údajů patřila slovenská divize mezi významné hráče domácí ekonomiky. Předloni její tržby přesáhly 1,7 miliardy eur a v žebříčku největších plátců daně z příjmů právnických osob skončila v první čtyřicítce.

Politika versus realita trhu

Premiér Robert Fico uvedl, že vláda zatím nemá oficiální detailní vyjádření o budoucích plánech Samsungu na Slovensku. Opozice však rozhodnutí okamžitě interpretovala jako důsledek zhoršujícího se podnikatelského prostředí, rostoucího daňového zatížení a vyšších odvodů.

Debata tak přesahuje rámec jedné továrny. Otázkou je, zda jde o izolovaný krok v rámci globální restrukturalizace, nebo o symptom širšího problému konkurenceschopnosti slovenského průmyslu.

Nezaměstnanost roste, tlak sílí

Uzavření závodu přichází ve chvíli, kdy se situace na trhu práce začíná zhoršovat. Nezaměstnanost na Slovensku začala růst loni v listopadu a v lednu dosáhla zhruba 4,42 procenta, což je nejvyšší úroveň za poslední tři roky.

Paradoxem zůstává, že současně přibylo volných pracovních míst. Strukturální nesoulad mezi poptávkou a nabídkou práce tak může znamenat, že část propuštěných zaměstnanců nenajde nové uplatnění snadno. Zejména pokud jde o specializované výrobní pozice.

Signál pro střední Evropu

Rozhodnutí Samsungu zapadá do širšího trendu přehodnocování výrobních kapacit v Evropě. Kombinace vysokých energetických nákladů, tlaku na marže a proměny globálních dodavatelských řetězců nutí technologické firmy přesouvat produkci blíže k levnějším regionům nebo ji centralizovat.

Pro Slovensko je to další varovný signál. Země, která dlouhodobě staví na průmyslové výrobě a zahraničních investorech, bude muset hledat způsoby, jak si udržet konkurenceschopnost v době, kdy se globální průmyslová mapa znovu překresluje.

Ceny bytů na Slovensku dál prudce rostou. Za 15 let se více než zdvojnásobily

Bývalá ubytovna ministerstva vnitra v Bratislavě se přemění na nájemní byty.
Google StreetView
ČTK
ČTK

Ceny bytů a rodinných domů na Slovensku pokračovaly v růstu i v závěru loňského roku. Ve čtvrtém čtvrtletí se meziročně zvýšily o 12,8 procenta. Tempo zdražování sice mírně zpomalilo oproti předchozímu období, přesto zůstává dvouciferné. Vyplývá to z údajů slovenského statistického úřadu.

Ceny rezidenčních nemovitostí na Slovensku rostou nepřetržitě od druhého čtvrtletí 2024. Ve všech loňských čtvrtletích přitom meziročně stouply shodně o více než desetinu. Ve třetím čtvrtletí zdražily dokonce o 13,4 procenta, což bylo nejvíce za poslední tři roky. V závěru roku růst nepatrně zpomalil na 12,8 procenta.

Výraznější zdražení se týkalo starších nemovitostí. Byty a domy starší tří let podražily meziročně o 13,4 procenta. Novostavby zdražily pomaleji, o 9,8 procenta.

Růst cen zaznamenaly všechny kraje. Nejvýraznější nárůst, přibližně o šestinu, evidoval Banskobystrický kraj. Zdražování tak bylo plošné napříč celou zemí.

Z dlouhodobého pohledu je nárůst ještě výraznější. Ve srovnání s rokem 2010 jsou ceny bytů a domů na Slovensku vyšší o 121,4 procenta. Nejvíce za toto období zdražily starší nemovitosti.

Statistický úřad vychází z údajů z kupních smluv evidovaných katastrem nemovitostí, tedy z reálně uskutečněných transakcí. Data tak odrážejí skutečné tržní ceny, za které se nemovitosti prodávají.

Rusové od dubna zablokují Telegram. Bude fungovat jen na frontě

Sociální síť Telegram
ČTK
ČTK
ČTK

Ruské úřady rozhodly, že začátkem dubna zablokují komunikační platformu Telegram, uvádí ruský server RBC s odvoláním na nejmenované zdroje. Fungovat pak bude jen na frontě ve válce s Ukrajinou.

Podle zdrojů RBK blízkých Kremlu jde o definitivní rozhodnutí. Jakou jednu z příčiny zablokování této platformy, kterou si pro komunikaci oblíbili běžní lidé i různá oficiální místa, zmiňují případy najímání lidí, včetně nezletilých, k páchání trestných činů.

Dříve tento měsíc ruský úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor oznámil, že Telegram omezí, protože platforma nedodržuje pravidla, která vyžadují, aby zahraniční platformy ukládaly data ruských uživatelů na serverech umístěných na ruském území. Telegram také podle Roskomnadzoru nedělá dost pro to, aby nebyl využíván ke „kriminálním a teroristickým účelům“.

Telegramový kanál Astra píše, že po tomto oznámení si ruští váleční blogeři stěžovali na zpomalení fungování aplikace. Zástupci ruské armády se obrátili na Roskomnadzor, aby Telegram neblokoval. O několik dnů později pak ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev řekl, že úřady neplánují omezovat fungování komunikační sítě v oblasti takzvané speciální operace, jak se v Rusku oficiálně nazývá invaze na Ukrajinu. Zároveň ale vyjádřil naději, že vojáci časem začnou používat jiné platformy. Uvedl také, že Rusko má potvrzené informace od bezpečnostních složek, že přístup ke zprávám na Telegramu mají cizí tajné služby, například ukrajinské, a využívají je k vojenským cílům. Platforma však toto tvrzení odmítla.

Pavel Durov

Problémy pro „ruského Zuckerberga“. Dluhopisy Telegramu uvázly pod sankcemi

Zprávy z firem

Dluhopisy provozovatele komunikační platformy Telegram v Rusku v hodnotě zhruba půl miliardy dolarů byly v důsledku západních sankcí zmrazeny. S odvoláním na své zdroje o tom informoval britský deník The Financial Times. Podle listu to ukazuje, že Telegram zůstává finančně vystaven Rusku, přestože se jeho spoluzakladatel Pavel Durov v posledních letech snažil vazby na svou rodnou zemi přerušit.

nst

Přečíst článek

Pro psaní s rodinou i operační účely

Podle ruských vojenských zdrojů, válečných korespondentů i politiků ruští vojáci Telegram hojně využívají nejen pro kontakt se svými blízkými, ale i pro operační účely.

Ruská státní média tento týden informovala o tom, že zakladatel Telegramu Pavel Durov je v Rusku vyšetřován kvůli podezření k napomáhání terorismu. Tento podnikatel, který v Rusku nežije, uvedl, že ruské úřady se snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu.

Od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 Rusko stupňuje tlak na média a zahraniční internetové služby. Vede spory se zahraničními technologickými společnostmi ohledně obsahu, cenzury či místního zastoupení. Loni pak ruská vláda spustila státem podporovanou aplikaci s názvem MAX, o níž kritici tvrdí, že by mohla sloužit ke sledování uživatelů.

