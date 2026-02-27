Samsung zavře závod na Slovensku. O práci přijdou stovky lidí, firma mluví o energiích i změně strategie
Jihokorejský gigant Samsung ukončí do května výrobu televizorů ve své slovenské továrně v Galantě. Rozhodnutí zasáhne přibližně 800 zaměstnanců a přichází v době, kdy nezaměstnanost na Slovensku roste na tříleté maximum. Firma krok vysvětluje globálními změnami trhu i vysokými cenami energií, opozice mluví o zhoršujícím se podnikatelském prostředí.
Samsung působí v Galantě od roku 2002. Nyní však oznámil, že výrobu televizorů postupně utlumí a do května zcela ukončí. Samotné propouštění má začít na konci června a dotkne se zhruba 800 lidí.
Společnost rozhodnutí zdůvodňuje kombinací faktorů: proměnou globálního trhu s televizory, úpravou vlastní výrobní strategie a vysokými cenami energií, které v posledních letech výrazně zatěžují evropský průmysl.
Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.
AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta
Money
Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.
Nejde přitom o první omezení aktivit firmy v zemi. Už v roce 2018 Samsung uzavřel závod ve Voderadech, kde vyráběl součástky pro televizory a monitory.
Logistika zůstává, výroba končí
Úplný odchod ze Slovenska se však nekoná. Samsung bude i nadále provozovat své logistické centrum, které zaměstnává přibližně 700 lidí. Země tak zůstane součástí evropské distribuční sítě koncernu, byť bez finální výroby televizorů.
Podle dostupných finančních údajů patřila slovenská divize mezi významné hráče domácí ekonomiky. Předloni její tržby přesáhly 1,7 miliardy eur a v žebříčku největších plátců daně z příjmů právnických osob skončila v první čtyřicítce.
Politika versus realita trhu
Premiér Robert Fico uvedl, že vláda zatím nemá oficiální detailní vyjádření o budoucích plánech Samsungu na Slovensku. Opozice však rozhodnutí okamžitě interpretovala jako důsledek zhoršujícího se podnikatelského prostředí, rostoucího daňového zatížení a vyšších odvodů.
Debata tak přesahuje rámec jedné továrny. Otázkou je, zda jde o izolovaný krok v rámci globální restrukturalizace, nebo o symptom širšího problému konkurenceschopnosti slovenského průmyslu.
Nezaměstnanost roste, tlak sílí
Uzavření závodu přichází ve chvíli, kdy se situace na trhu práce začíná zhoršovat. Nezaměstnanost na Slovensku začala růst loni v listopadu a v lednu dosáhla zhruba 4,42 procenta, což je nejvyšší úroveň za poslední tři roky.
Paradoxem zůstává, že současně přibylo volných pracovních míst. Strukturální nesoulad mezi poptávkou a nabídkou práce tak může znamenat, že část propuštěných zaměstnanců nenajde nové uplatnění snadno. Zejména pokud jde o specializované výrobní pozice.
Signál pro střední Evropu
Rozhodnutí Samsungu zapadá do širšího trendu přehodnocování výrobních kapacit v Evropě. Kombinace vysokých energetických nákladů, tlaku na marže a proměny globálních dodavatelských řetězců nutí technologické firmy přesouvat produkci blíže k levnějším regionům nebo ji centralizovat.
Pro Slovensko je to další varovný signál. Země, která dlouhodobě staví na průmyslové výrobě a zahraničních investorech, bude muset hledat způsoby, jak si udržet konkurenceschopnost v době, kdy se globální průmyslová mapa znovu překresluje.
Apple letos po více než dekádě sesadí Samsung z trůnu světového lídra smartphonů. Analytici společnost Counterpoint tvrdí, že dominanci si Apple udrží nejméně do roku 2029.
iPhone vítězí. Apple sesadil Samsung z pozice světové jedničky
Zprávy z firem
Apple letos po více než dekádě sesadí Samsung z trůnu světového lídra smartphonů. Analytici společnost Counterpoint tvrdí, že dominanci si Apple udrží nejméně do roku 2029.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.