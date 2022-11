Raiffeisenbank pomohla i fúze s Equa bank, zisk stoupl téměř jednou tolik

Raiffeisenbank v ČR za tři čtvrtletí letošního roku meziročně stoupl čistý zisk o 89 procent na 5,47 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 14 procent na 599 miliard korun, uvedla banka. Zisky letos výrazně rostou také ostatním velkým bankám.

Objem poskytnutých úvěrů klientům Raiffeisenbank koncem září meziročně stoupl o 36 procent na 351 miliard korun. Přijaté vklady od klientů vzrostly o téměř 18 procent na 493 miliard korun. Růst táhly zvyšující se zůstatky na spořicích účtech a termínovaných vkladech, a to na straně domácností i firem. Výrazný nárůst úvěrů i vkladů ovlivnila fúze s Equa bank.

Raiffeisenbank poskytuje v ČR bankovní služby od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.

