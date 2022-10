Čistý zisk UniCredit Banky v Česku narostl o čtvrtinu

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk 6,62 miliardy korun (267 milionů eur), což je meziroční nárůst o 26 procent. Vyplývá to z informací, které zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatní banky v Česku výsledky za tři čtvrtletí zatím nezveřejnily.

Objem vkladů UniCredit Bank stoupl do konce září meziročně o 14,7 procenta na 514 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 12 procent na 522 miliard korun, vyplývá z oznámení.

Čisté výnosy z poplatků a provizí banky podle ní meziročně stouply o 13,3 procenta na téměř 2,9 miliardy korun, čisté úrokové výnosy vzrostly o 24,3 procenta na 11,05 miliardy korun. Čistý provozní zisk banky stoupl o 22,1 procenta na 9,2 miliardy korun.

Vláda v souvislosti s energetickou krizí a růstem cen elektřiny a plynu uvažuje, že na banky uvalí daň z mimořádných zisků, takzvanou windfall tax. Ministerstvo financí ji navrhlo jako šedesátiprocentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá podle návrhu rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent.

UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku více než 880 tisíc klientů.

