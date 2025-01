Let z Prahy do Dauhá. Nabízí Qatar Airways nejlepší byznys třídu v malém letadle?

Katarský národní dopravce Qatar Airways nabízí z Prahy do svého hubu na letišti v katarském Dauhá celkem deset letů týdně. Na ty odpolední využívá služeb velkého Boeingu 787 Dreamliner. Pro dopolední lety do Dauhá, které létají třikrát týdně, zase využívá malý Airbus A320, jaký cestující znají spíše z kratších letů po Evropě. A rámci byznys třídy není cesta tímto menším tryskáčem vůbec špatná. Rozhodně se totiž nejedná o evropskou byznys třídu, tedy ekonomické sedadlo s neobsazeným prostředním místem. Také servis je u Qatar Airways standardně nadstandardní.

Na letišti

Odbavení bylo rychlé a deset minut po příjezdu na letiště jsme už seděli v salonku MasterCard. O malou chvíli později se na obrazovkách v salonku objevuje, že náš let již zahájil nástup. Což je trapně komické a připomíná to nízkonákladové aerolinky, které rády na obrazovky „hodí“, že již začal nástup, ale dříve, než letadlo vůbec přistane.

V 7:40, tedy hodinu před plánovaným odletem jsme raději dorazili na přeplněný gate B1. Tou dobou bylo ve veřejné části letiště ještě otevřené odbavování, což mimo jine znamená, ze nástup začít ani nemůže. Mezitím stále přicházeli další lidé, kteří už se do prostoru gatu neměli kam vejít.

Sedadlo a kabina

Po půlhodinovém pohledu do života sardinek v konzervě začíná konečně boarding. Během chvíle jsem u svého sedadla 1D. Na něm již čeká pohodlný polštář, deka, papírová krabice s kosmetikou značky Diptyque a láhev vody. Přesně v plánovaný čas odletu – v 8.40 – se zavřely dveře a mohli jsme vyrazit.

Byznys kabina v tomto jedenáct let starém Airbusu A320 má 12 sedadel ve třech řadách po čtyřech v konfiguraci 2-2, takže při plném letu nemají cestující ze sedadla u okna přístup do uličky. Nicméně jsou to plně polohovatelná sedadla, dají se tedy proměnit ve vodorovná lehátka. K tomu jsou a velmi pohodlná s velkoryse dimenzovaným prostorem pro nohy při vodorovné poloze.

Infotainmentu na tomto starém letounu už ukazuje svůj věk. Kvalita obrazu by mohla být lepší. Výběr filmů je dobrý, ale vše zajímavé jsem již viděl a tak zůstávám u svého iPadu.

Jídlo a pití

Nabídka předodletových nápojů je nezvykle široká. Krátce po nástupu nám je nabídnuta voda, džus či šampaňské. Poslední možnost zní nejlákavěji. Dokonce je na výběr brut či rosé. Super.

Ještě před odletem posádka sbírá objednávky snídaní. Bohužel na tomto více ne pětihodinovém letu Qatar Airways nabízí jen jeden servis, a to snídaňový. V rámci programu „dine on demand“ lze jíst kdykoliv během letu, ale já už při boardingu umírám hlady. Upřímně salonek MasterCard na pražském letišti není zrovna fine dining restaurace, tak si volím možnost jíst hned po odletu a objednávám si řecký jogurt jako předkrm a arabskou snídani jako hlavní chod.

Servis začíná bezmála hodinu po odletu, snažím se svůj hlad tlumit dalším šampaňským a mixem ořechů. O další půl hodinu později už se podává snídaně, krom předkrmu a hlavního chodu nechybí ani pečivo. Jsem fanda arabské snídaně, takže jsem spokojený. Myslím si ale, že snídaně v letadle jsou tím nejnudnějším a nejchudším jídlem.

Verdikt

Co se sedadla týče, na letounech typu Airbus A320 se lepší business class sedadlo bude hledat obtížně. I při plném letu je v byznys třídě jen 12 cestujících na dva členy posádky, servis je tak velmi pozorný a osobní. Zklamáním byla nabídka jídla. Jen jedno jídlo a následně nic? Ani sendvič. Na letu, která má i 5,5 hodiny v byznys třídě pětihvězdičkové aerolinky tedy nic moc.