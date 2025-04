Luxus v oblacích. Nové aerolinky Riyadh Air chtějí nalákal movitou klientelu Emirates a Qatar Airways

Saúdskoarabský dopravce, který začne létat ještě letos, odhalil design prémiové třídy, s níž hodlá konkurovat titánům nebeského luxusu.

Nová letecká společnost Riyadh Air využila vysoké koncentrace zámožných lidí, kteří se o víkendu sjeli na závody formule 1 do Saúdské Arábie, a v jachtařském klubu v Džiddě představila sedadla, jež brzy zaplní přední části jejích letadel. Luxusní business třída má přilákat cestující toužící po komfortu od společností Emirates a Qatar Airways, které patří k nejsilnějším hráčům v oboru.

Kabina zahrnuje panely pro ochranu soukromí, polohovatelná sedadla, náladové osvětlení, velké obrazovky a vysokorychlostní Wi-Fi, to vše zahalené do barevné palety tmavě fialové, zlaté a kamenné. Interiéry jsou inspirovány točitými baldachýny tradičních arabských stanů, barvy a materiály odrážejí saúdské dědictví.

Nová business třída společnosti Riyadh Air Riyadh Air

Letecká společnost zatím neprozradila žádné další podrobnosti, například nabídku jídel a nápojů, ale už se ví, že se na palubě nebude podávat šampaňské, protože v muslimském království je alkohol zakázán. Totéž platí pro víno a koktejly. Naopak Emirates mají rozsáhlou sbírku plnou prestižních značek.

Kabina byla navržena s vizuálními prvky, jako jsou detaily na horní části sedadel, prošívaná látka a panely s čísly sedadel, které ji mají odlišit od konkurence, uvedl v rozhovoru šéf aerolinek Tony Douglas. „Pokud jste ho někdy předtím viděli, hned poznáte, že je to Riyadh Air, protože nikdo jiný takhle nevypadá,“ dodal.

Odhalení společnosti Riyadh Air na pozadí superjachet a řevu motorů v Džiddě podtrhlo širší snahu Saúdské Arábie stát se luxusní destinací pro bohaté cestovatele. Letecká společnost, kterou vlastní královský fond veřejných investic, má hrát hlavní roli při realizaci tohoto cíle.

Bude však ještě nějakou dobu trvat, než si bude možné rezervovat lůžka v business třídě této letecké společnosti. Riyadh Air sice nedávno získala povolení létat od regulačních úřadů, ale ještě neobdržela své první letadlo od společnosti Boeing. Problémy s dodavatelským řetězcem a neúspěchy amerického výrobce letadel odsunuly zahájení provozu aerolinek na konec roku.

Aerolinky zavedou kabiny ve svých letadlech Boeing 787. Každý stroj bude schopen pojmout 290 cestujících, přičemž téměř deset proent kapacity bude vyhrazeno pro business třídu. To je podobný podíl, jako má společnost Emirates ve svých nových letadlech Airbus SE A350.

